Ultraligera y Funambulista pondrán música a la bienvenida universitaria de la UMU

La cuenta atrás para el inicio del próximo curso universitario ya tiene banda sonora. Ultraligera y Funambulista serán los protagonistas de la nueva edición de Welcome Estrella de Levante 2026, el festival de bienvenida universitaria organizado junto a la Universidad de Murcia que volverá a celebrarse en la Plaza de Toros de Murcia el próximo 23 de octubre.

La organización ha anunciado este lunes la apertura de la venta de entradas para una cita que se ha consolidado como uno de los primeros grandes encuentros musicales del calendario académico en la capital regional. Como promoción de lanzamiento, los asistentes podrán adquirir durante todo el mes de junio entradas desde 20 euros más gastos de gestión, hasta agotar el cupo habilitado para esta oferta especial.

Los nombres

El cartel de esta edición reunirá a dos artistas con perfiles muy diferentes, pero con una sólida conexión con el público joven. Por un lado, estará Ultraligera, una de las bandas emergentes con mayor crecimiento dentro del rock alternativo español. El grupo llega a Murcia tras la publicación de su álbum debut, Pelo de foca (2025), un trabajo que impulsó una gira con numerosos conciertos con entradas agotadas y que ha situado a la formación entre las propuestas más destacadas de la nueva escena independiente.

El cantante molinense de Funambulista, Diego Cantero. / L. O.

Junto a ellos actuará Funambulista, el proyecto musical liderado por el murciano Diego Cantero, una de las voces más reconocibles del pop nacional de las últimas dos décadas. El artista atraviesa una nueva etapa creativa con 180º, un trabajo en el que explora nuevos sonidos sin renunciar a la identidad melódica que ha marcado su trayectoria.

Una cita para arrancar el curso

Con esta nueva edición, Welcome Estrella de Levante refuerza su papel como uno de los eventos más esperados por la comunidad universitaria murciana. El festival volverá a convertir la Plaza de Toros en un punto de encuentro para estudiantes y aficionados a la música en directo coincidiendo con el arranque del curso académico.

La cita mantiene además la apuesta por combinar artistas ya establecidos con nuevas propuestas emergentes, una fórmula que han usado estos últimos años para marcar el evento dentro del calendario cultural y musical de la ciudad.

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Las entradas ya están disponibles a través de la página web de Estrella de Levante, único canal habilitado para su venta.