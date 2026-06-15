Taller de Sabores emulsiona su cocina de autor con una muestra de fotografía

La cocina es rica cuando se mezclan los recetarios que antes eran fijos, cuando se baten ingredientes que parecían irreconciliables y se flambea con la llama de una pasión. Juana Fernández se lanza más allá de lo gastronómico para convertir su restaurante Taller de Sabores, en Bullas, en un una exposición fotográfica colectiva de 16 fotógrafas de la Región de Murcia que retratan la feminidad desde su propia intuición, hasta el 12 de julio.

'Fotógrafas del Taller' es el proyecto cultural más ambicioso de Fernández hasta la fecha, que no se conforma solo con cocinar para su negocio —reconocido con el distintivo Solete Repsol—, sino que emulsiona la cocina de autor y la experiencia gastronómica con propuestas artísticas, desde música en directo hasta recitales de poesía o presentaciones de revistas. "Llevamos muchos años haciendo 'Las artistas del Taller', que era una colectiva multidisciplinar cada marzo. Ya vamos por la sexta. Se hacían sinergias con las propias creadoras y de ahí salían microexposiciones más especializadas", cuenta Fernández al teléfono antes de la presentación, celebrada ayer en el propio restaurante.

Bullas es el pueblo más moderno de Murcia a nivel cultural

La envergadura de este último menú cultural "se ha ido de las manos, es bastante potente", reconoce. Junto a María Teresa Martín, seleccionó a las fotógrafas de la muestra, todas ellas murcianas: Aita Salinas, Alicia Pérez, Pilar Morales, Inma G. Pardo, Gloria Nicolás, Ana Bernal, Gia Antonella Chávez Parada, Magdalena García Fernández, María José Cárceles, Ceci Vellio Romera, Erika López Cano, María José Puche, Pepa González, Teresa Martín, Marian Calero y Teresa Arnal. Fernández está segura de que este esfuerzo va a resultar en el germen de nuevas ediciones y de un grupo con mucho recorrido en común en el que participan artistas veteranas y emergentes.

Una fotografía de Aita Salinas expuesta en 'Fotógrafas del Taller' / L.O

"Estar en un restaurante rodeada de arte, con el cuidado de un hilo musical... Hace que se enriquezca mucho más la parte gastronómica. Cierras un círculo; es un valor añadido a la propuesta gastronómica que hacemos", remata.

Durante la inauguración, las fotógrafas pudieron conversar con la lista —completa— de invitados. Juana Fernández quiere que la exposición no solo sea para los clientes: "Para todo el que quiera pasarse y tomarse una cerveza".

La gerente y sumiller de Taller de Sabores emprende estos ‘saraos’ para incorporar a Bullas la parte más cosmopolita que echaba de menos de sus años estudiando en Barcelona. "Nos saca de la parte más ambigüa de los pueblos, que si son pequeñitos... Y así, tenemos la calidad de vida de un pueblo como Bullas que está cerca de todo, donde nos gusta vivir, y después añadimos esto. Bullas es el pueblo más moderno de Murcia a nivel cultural", concluye Fernández.