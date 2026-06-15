A la luz pública la colección ‘Adela Barba’, una de las herencias artísticas privadas más antiguas de la Región

El patrimonio artístico de la Región no siempre ha sido accesible al público en museos, galerías, pinacotecas... Oculta en casas particulares, palacetes y colecciones privadas para el disfrute de unos pocos, ve por fin la luz una de las herencias artísticas más valiosas. El Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) entrega a los murcianos la hoy conocida como colección ‘Adela Barba’, una galería compuesta de momento por siete obras de los siglos XVII y XVIII en su mayoría, de escuelas, talleres y autorías confirmadas de pintura antigua. Hasta el 8 de noviembre, estará abierta en el Pabellón Contraste de la Seda del museo.

Se trata de uno de los patrimonios artísticos privados que dan origen al coleccionismo en la Región, en el siglo XIX, con un hilo conductor que permite unir todas las obras. Está integrada por 31 piezas, entre pinturas, esculturas y objetos decorativos procedentes de las colecciones reunidas por la familia d’Estoup y por Juana García de la Cuesta y Ruiz de Monsalve, primera marquesa de Villamantilla de Perales y esposa del senador Diego González Conde y González.

El Centro de Restauración de la Región de Murcia ha sido el encargado de poner a punto esta herencia cedida a la Comunidad. La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Carmen Conesa, puso de relieve la labor del centro: "El trabajo desarrollado ha sido fundamental para recuperar y poner en valor estas piezas, permitiendo que puedan contemplarse hoy en condiciones óptimas y garantizando su conservación para las generaciones futuras". Algunas piezas aún se encuentran en los talleres y se irán uniendo a la exposición progresivamente.

El conjunto incluye un ‘delicado y raro’ Niño Jesús de Francisco Salzillo

La muestra incorpora una decena de obras restauradas, que se suman a otras siete ya expuestas anteriormente en el museo. Entre ellas destacan el lienzo 'Ascensión de Cristo', del pintor boloñés Giulio Cesare Procaccini; 'San Francisco recibiendo los estigmas', del taller de José de Ribera; 'San Juan Bautista con el cordero', que sigue modelos del propio Ribera; y 'El profeta Elías arrebatado en el carro de fuego', vinculado al taller de Francisco Ribalta. "Esta colección constituye un auténtico legado para todos los murcianos, ya que incorpora al patrimonio cultural accesible al público obras de extraordinaria calidad artística que hasta ahora permanecían fuera de los circuitos expositivos habituales", añadió Conesa.

Entre los hallazgos más relevantes destaca el descubrimiento de una pintura oculta bajo repintes posteriores. Lo que durante siglos se identificó como una representación de una Magdalena penitente, ocultaba en realidad una escena mitológica de Adonis con Venus y Cupido, recuperada gracias a los trabajos de restauración.

En los fondos de la pinacoteca, se encuentran importantes firmas: desde Bassano y Ribalta hasta Ribera y Frank Franckel; Procaccini, Collin de Vermont, Arteaga y Mateo Cerezo. Escuelas y artífices italianos, flamencos y napolitanos que exaltan en su mayoría el paisaje evangélico y escenas sacras en general.

Pero quizá la obra más reconocible por los murcianos sea también la más misteriosa. Entre la escasa selección de escultura, se encuentra un ‘delicado y raro’ Niño Jesús del escultor Francisco Salzillo, junto al que destaca un 'Crucifijo' exhibido en la exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1929.