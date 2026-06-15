Los Huertos del Vicario acogerán una programación continuada de actividades gratuitas dentro del festival ‘Noches del Camino’

Los Huertos del Vicario de Caravaca de la Cruz se convertirán durante el próximo fin de semana, del 20 y 21 de junio, en uno de los escenarios del festival ‘Las Noches del Camino’, acogiendo una amplia programación gratuita para todos los públicos, compuesta por mercado artesano, talleres creativos, actividades infantiles, música en directo y sesiones DJ.

La propuesta forma parte de la edición 2026 del festival, que se extiende por distintos espacios de la ciudad con una programación que conecta música, patrimonio y vida urbana a través de tres escenarios integrados en el entorno de Caravaca de la Cruz: el Castillo y Basílica de la Vera Cruz, los Huertos del Vicario y el Escenario Reina del Recinto Ferial, situado este último junto al complejo deportivo Francisco Fernández Torralba.

Como una de las principales novedades de esta edición, el festival refuerza su presencia en el casco histórico con una agenda cultural continua que busca convertir los Huertos del Vicario en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, complementando la oferta musical con propuestas familiares, arte participativo, gastronomía local y actividades abiertas a la participación ciudadana.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha destacado que el evento “'Las Noches del Camino' representa muy bien la capacidad que tiene la cultura para generar actividad, atraer visitantes y proyectar la imagen de Caravaca y de la Región de Murcia desde espacios con identidad propia”. Asimismo, ha señalado que “el festival es una muestra del potencial que tiene nuestra ciudad para acoger propuestas diversas y convertirlas en experiencias compartidas, integrando música, patrimonio, cultura y convivencia durante todo un fin de semana”.

Los Huertos del Vicario albergarán durante las jornadas del sábado y el domingo un mercado artesano, actividades infantiles, talleres participativos, música en directo y sesiones DJ.

Programación de los Huertos del Vicario

Huerto del Vicario / Serrano

Sábado, 20 de junio:

Camino de los Oficios

Market artesano, de 11:00 a 20:00 horas.

Taller de collage ‘Dibujar con tijeras’, a cargo de Greta Bungle, de 11:00 a 14:00 horas (para todos los públicos).

Pintacaras de ‘La Parada Fantástica’, de 18:00 a 20:00 horas (infantil).

Senda Mágica

Cuentacuentos con Mario Moya, de 11:15 a 12:00 horas (infantil).

Encrucijada

Concierto de Aldhara, a las 13:00 horas.

Concierto de Karlan , a las 14:00 horas.

a las 14:00 horas. Sesión de Groove Bastards DJ, de 17:00 a 20:00 horas.

Domingo, 21 de junio:

Senda Mágica

Taller de percusión con Pepe Abellán, de 11:30 a 12:30 horas (infantil).

Camino de los Oficios

Market artesano, de 11:00 a 14:30 horas.

‘Trazos del Camino’, mural colectivo con Eduardo Tomás Navarro, junto a un taller de cianotipia, de 11:00 a 14:00 horas (para todos los públicos).

Encrucijada

Actuación de Son Loc, de 12:30 a 14:30 horas.

El festival se extiende por tres escenarios de la ciudad

La programación del festival arrancará el viernes 19 de junio en el Castillo de Caravaca de la cruz con los conciertos acústicos de Depedro y A Mares, uno de los formatos más especiales y singulares de esta propuesta cultural.

La gran cita musical llegará el sábado por la noche en el Escenario Reina, ubicado en el Recinto Ferial, donde actuarán David Bisbal, Ana Torroja, Sanguijuelas del Guadiana, Barry B, Carlos Sadness y Rata. El cartel se completa con artistas como Aldhara y Karlan, presentes en la programación gratuita de los Huertos del Vicario, configurando una edición que vuelve a combinar distintos estilos y generaciones en un mismo recorrido cultural.

Desde su nacimiento en el Año Jubilar 2024, ‘Las Noches del Camino’ han reunido a más de 15.000 asistentes procedentes de más de 35 provincias españolas, alcanzando cifras de ocupación hotelera en la Comarca el Noroeste cercanas al lleno durante el fin de semana del festival. En 2025 fue reconocido además como Mejor Nuevo Festival en los Iberian Festival Awards.

El festival tiene este año como patrocinador principal al Grupo Postres Reina. El evento cuenta asimismo con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la colaboración de la Fundación Camino de la Cruz, a través del patrocinio de Orenes, TGT y Línea 5.