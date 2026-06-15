Cuando la cultura se cuenta como una historia compartida: Carlos del Amor, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026

El periodista murciano Carlos del Amor (Murcia, 1974) ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026, otorgado por el Ministerio de Cultura, en reconocimiento a una trayectoria que ha sabido convertir la cultura en relato accesible, cercano y narrativamente innovador dentro del servicio público.

El jurado lo define como “un referente del periodismo cultural”, subrayando su capacidad para narrar la cultura de forma accesible y su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano, dos señas de identidad que han marcado más de dos décadas de trabajo en la televisión pública.

Rigor, emoción y mirada narrativa

El fallo destaca que Del Amor ha desarrollado “un estilo narrativo propio, original y creativo”, capaz de acercar la cultura a un público masivo sin renunciar al rigor. Esa combinación de sensibilidad y precisión ha sido clave en la transformación del periodismo cultural televisivo en España.

Desde el Ministerio de Cultura se subraya además que su enfoque humanista, desarrollado en Rtve, “convierte la sensibilidad en una herramienta de conocimiento” y ha contribuido a “renovar la estética del género y reforzar la cultura como un derecho ciudadano”.

El propio periodista ha reivindicado en diversas ocasiones el papel de la televisión como espacio cultural de primer orden. Tal y como declaró a Rtve: “Se premia a un medio que muchas veces se le mira como efímero y rápido. Es lo que a mí más me atrajo hace ya veintitantos años: poder experimentar con la imagen”.

Siempre se ha dicho que el periodismo cultural bajaba la audiencia; no la bajamos

Contra el “sambenito” del periodismo cultural

Del Amor ha sido especialmente crítico con la idea de que la cultura penaliza la audiencia en televisión: “Siempre se ha dicho que el periodismo cultural bajaba la audiencia. Era el sambenito que se nos colgaba. Y nos lo hemos quitado. No la bajamos”.

El periodista defiende que la clave está en el formato y el tratamiento narrativo: “Se hacen especiales de diez minutos y no bajan la audiencia. Se hacen cosas de una hora y no bajan. Es un mito. Hay miedo porque siempre se cree que la tele tiene que ser taquicárdica. Creo que la gente ya demanda otro tipo de cosas: una información más tranquila y reposada, en la que haya belleza y discurso”.

Una trayectoria ligada a la televisión pública

Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Murcia, Del Amor inició su carrera en la delegación territorial de Rtve en Murcia (2000-2004), antes de incorporarse a los servicios informativos en Madrid.

Su nombre ha quedado ligado a formatos culturales de referencia como TrasLa2, el bloque cultural de La 2 Noticias o La matemática del espejo, además de su colaboración en espacios de Radio Nacional de España como No es un día cualquiera y su participación actual en Las Tardes. También ha retransmitido desde 2014 la gala de los Premios Goya en La 2.

Reconocimientos

Su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Ondas de Televisión, los Premios IRIS o la distinción a la excelencia periodística de la Universitat Oberta de Catalunya, con una carrera marcada por la innovación narrativa en televisión. El Premio Nacional de Periodismo Cultural, dotado con 30.000 euros, ha reconocido en ediciones anteriores a figuras como Rosana Torres, Jesús Marchamalo o Conxita Casanovas, entre otros referentes del género.

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En paralelo, el Festival Internacional del Cante de las Minas le concederá el ‘Castillete de Oro’ en su 65ª edición, la máxima distinción institucional del certamen. El festival destaca que Del Amor, “con un inconfundible estilo repleto de sensibilidad, imaginación, delicadeza y creatividad”, se ha consolidado como una de las principales figuras del periodismo cultural en España, reforzando el vínculo entre su proyección nacional y su arraigo murciano.