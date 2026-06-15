Clara Pastor: "Si vives solo el presente te vuelves loco, a menos que seas un monje budista"

Clara Pastor (Cambridge, Massachusetts, 1970), editora desde hace más de quince años de la distinguida editorial Elba, se estrenó en el cuento con 'Los buenos vecinos' y reincidió poco después con 'Voces al amanecer y otros relatos', así que cada vez que alguien le preguntaba que para cuándo la novela, su respuesta era siempre la misma. "Nunca. Menudo fastidio", recuerda que decía ahora que, cosas de la vida y de los relatos que se salen de madre, acaba de debutar en la novela con 'Erietta' (Acantilado). "En ningún momento pensé 'ahora tengo que escribir una novela'. Surgió primero como necesidad y luego como desafío. En realidad, el primer tercio del libro podría ser un cuento de Clara Pastor más largo", apunta.

Un cuento que, explica, nació en la cubierta de un barco rumbo a Ítaca en 2014 y echa amarras en la librería para recorrer las tres edades de la vida, "como en el cuadro de Durero", a partir de la relación que se establece entre Fiona, Erietta y Aggeliki; entre una mujer de mediana edad que regresa a la isla griega en la que veraneaba con su exmarido, la anciana que vive en la casa vecina y su joven protegida. "Fiona acaba de separarse e intenta reconstruirse. Es una reconstrucción a pequeña escala -apunta-. Esa sensación de que te has ido de un lugar, o de que has abandonado o te han abandonado, y de que ese mundo ya no existe y tienes que hacerte uno nuevo, es muy reconocible".

La nostalgia está bien. La melancolía es otra cosa y se puede convertir en crónica. Hay una diferencia. Yo tengo nostalgia de cuando éramos jóvenes y salíamos hasta el amanecer; de las manos de mi abuelo cuando me ataba los zapatos"

La isla, en este sentido, juega un papel crucial. "Fiona es una forastera que solo puede apreciar lo que ocurre en la superficie, que es lo que pasa cuando viajamos. Por más que queramos creernos viajeros, nos quedamos con una epidermis", asegura una autora que, casualidad o no, se decidió a retomar el manuscrito de la novela tras instalarse en Menorca en 2022.

Clara Pastor, fotografiada en Barcelona / Pau Gracià

Nostalgia contra melancolía

Escribe la narradora en la primera página de 'Erietta' que "las islas son lugares extraños cuando acaba el verano" y "la vida se adelgaza con cada casa que se cierra para el invierno", y algo parecido ocurre con una novela de nostalgia contenida, afectos genuinos y equilibrio constante entre el pasado y el presente. "Me dicen que lo que escribo es triste, pero yo no lo creo. Tiene la nostalgia que tienen todos los seres humanos que no son idiotas. La nostalgia está bien. La melancolía es otra cosa y se puede convertir en crónica. Hay una diferencia. Yo tengo nostalgia de cuando éramos jóvenes y salíamos hasta el amanecer; de las manos de mi abuelo cuando me ataba los zapatos", defiende Pastor, para quien escribir es una manera de "retener" las "cosas buenas de la vida". "Por más invadido que esté el mundo, dos mujeres que no se conocen más que de saludarse de una casa a otra pueden acabar haciéndose amigas. Me gusta creer que ese mundo existe", razona.

Para que todo eso ocurra, asegura Pastor, hay que rebobinar hasta los años ochenta o noventa, época indefinida en la que se ambienta 'Erietta', y darse un respiro del presente. "No hay móviles ni internet. Tampoco es una novela decimonónica, aunque haya cartas. Es una forma de obviar todo lo que ocurre ahora. Como no me veo capaz de hablar sobre ello sin caer en tópicos, sencillamente lo eludo", detalla.

Cuando eres escritor estás siempre un poco fuera, siempre fijándote en cosas en las que quizá otros no se fijan"

Las misivas entre las protagonistas, columna vertebral de la segunda parte del libro, son otra manera de quedarse un rato más, aunque sea de turismo, en unos tiempos mucho menos veloces y urgentes. "Si vives solo el presente te vuelves loco, a menos que seas un monje budista. Es necesario volar un poco hacia el futuro y descansar un poco en el pasado también, porque el pasado es lo único que tenemos certero, lo único que nos pertenece y en lo que podemos reconocernos. El futuro es algo que ocurrirá y que puedes abordar con entusiasmo o con depresión, pero todavía no lo tienes", teoriza.

La editora-escritora

Pastor, que ya trabaja en la que podría ser su segunda novela, considera que su faceta de editora de un sello especializado en ensayo es algo prácticamente "irrelevante" cuando se sienta a escribir. "Son vasos que no se comunican. Yo soy editora, pero nunca me atrevería a editar ficción. Mucha de la ficción que se publica no me gusta nada y me daría pánico no estar entendiendo lo que está pasando", explica.

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La edición, asegura, es una profesión, mientras que la escritura implica una forma muy determinada "de ver el mundo y estar en los sitios". "Cuando eres escritor estás siempre un poco fuera, siempre fijándote en cosas en las que quizá otros no se fijan. No sé qué vende ni qué gustará. Estoy completamente desconectada de ese mundo. Escribo como si escribiera en una cabaña. En ese momento soy solo la señora que está escribiendo", destaca.