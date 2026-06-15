Anabel Alonso protagonizará uno de los ocho cortometrajes que se rodarán en la Región de Murcia

El sector audiovisual de la Región de Murcia contará con un nuevo impulso económico para desarrollar algunos de sus próximos proyectos. La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), ha concedido 120.000 euros en ayudas para el rodaje de ocho cortometrajes profesionales, una línea destinada a respaldar tanto a creadores emergentes como a productoras ya establecidas dentro del panorama regional.

Los proyectos seleccionados en esta convocatoria son Gas, de María Elena Carrasco López; Maleza, de Filamento Audiovisual; Ruido blanco, de Nexus CreaFilms; Una pizca de ouija, de Twin Freak Studio; Hielo, de Eduardo Pérez Carpena; Cachorro, de Sunrise Films Production; Trazos: Casas de la huerta. De la barraca al futuro, del Instituto de Vanguardias Culturales y Educativas; y Los olvidados, de Biopic Films.

La iniciativa forma parte de Conexión Internacional ICA, la estrategia regional diseñada para reforzar la proyección exterior de las industrias culturales y creativas murcianas, y se enmarca también en las acciones impulsadas por la Región de Murcia Film Commission para fortalecer el tejido audiovisual autonómico.

Del cortometraje al largometraje

La convocatoria busca facilitar que nuevos realizadores puedan afrontar producciones de carácter profesional y, al mismo tiempo, favorecer a las empresas audiovisuales que desarrollan su actividad en la Región. La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó que esta línea de apoyo fue diseñada junto al propio sector audiovisual y subrayó el papel que los cortometrajes desempeñan como espacio de experimentación y crecimiento creativo.

"Son ocho los cortometrajes de profesionales y productoras de la Región de Murcia a los que apoyamos para su rodaje. Junto al sector diseñamos esta línea de apoyo que contribuye a facilitar el trabajo de creadores emergentes y a afrontar proyectos más ambiciosos", señaló.

La titular de Cultura recordó además que muchos largometrajes nacen precisamente de experiencias previas en formato corto. Como ejemplo citó Sorda, de Eva Libertad y Nuria Muñoz, una producción que tuvo su origen en un cortometraje y que posteriormente dio el salto al largometraje con amplio reconocimiento nacional e internacional.

Gas, de José Prats, con Anabel Alonso y Soledad Mallol

Entre los proyectos seleccionados destaca Gas, el nuevo trabajo del director caravaqueño José Prats, que da el salto a la imagen real tras la repercusión obtenida con Adiós, cortometraje de animación candidato a los Premios BAFTA 2024.

La producción, rodada principalmente en la Región de Murcia, cocretamente en una vivienda de Alcantarilla, y estará protagonizada por Anabel Alonso y Soledad Mallol y plantea, desde el humor negro, una reflexión sobre la soledad, las renuncias personales y la vida de muchas mujeres de una generación marcada por los sacrificios cotidianos. La historia transcurre casi íntegramente en una cocina y enfrenta a dos vecinas con formas muy distintas de afrontar una existencia que no ha resultado como esperaban.

Ayudas de hasta 28.000 euros

Los proyectos seleccionados presentan presupuestos que oscilan entre los 24.800 y los 82.039 euros, mientras que las subvenciones concedidas van desde los 7.600 hasta los 28.000 euros, pudiendo cubrir hasta el 75 % del coste total de cada producción.

Las ayudas contemplan gastos vinculados a todas las fases del proceso creativo y técnico, desde la preproducción y el rodaje hasta la obtención de la copia máster final. Los beneficiarios dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2028 para ejecutar los proyectos.

Un sector en crecimiento

La nueva convocatoria da continuidad a una línea de apoyo que en su anterior edición permitió sacar adelante títulos como Trella, de Álvaro Jesús López Albaladejo; Última generación, de Filamento Audiovisual; La otra orilla, de Alcornoque Films; Un pequeño oasis, de Nexus CreaFilms; Bar Paco, de Juan Alcaraz Manzanares; y Paraíso artificial, de Ordet Producciones.

La concesión de estas ayudas llega en un momento especialmente dinámico para el audiovisual murciano, que en los últimos años ha incrementado su presencia en festivales nacionales e internacionales y ha reforzado su capacidad de producción gracias a la aparición de nuevas empresas, el crecimiento de la Film Commission regional y el reconocimiento alcanzado por cineastas vinculados a la Región.

Con esta nueva inversión, el ICA busca respaldar una cantera creativa que encuentra en el cortometraje uno de sus principales espacios de desarrollo artístico y profesional.