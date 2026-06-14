Cartagena y San Javier ponen el broche a los escenarios en la última entrega de ‘El inmortal’

La Región tuvo el privilegio de ser uno de los lugares en los que se ha puesto punto y final a 'El inmortal', la serie basada en las intrigas y tentáculos de la banda criminal de los Miami que controló el narcotráfico en Madrid durante los años 90. Seis episodios en los que transcurren cinco días, con tramas paralelas que confluyen de manera vertiginosa al final, se estrenaron el pasado 11 de junio en Movistar Plus+.

Cartagena y San Javier se transformaron durante una semana en septiembre de 2025 en Miami y Algeciras, dos de las principales localizaciones en las que se desarrolla la tercera temporada de la historia creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos.

Reconocidos actores como Alejandro García y Teresa Riott, Jon Kiortajarena, Marcel Borrás aparecen en las localizaciones de la serie

En concreto, se grabaron escenas clave en diversas localizaciones de La Manga, la zona de El Portús, en La Algameca Chica y junto al Palacio de Deportes de Cartagena. Tras varios meses de preparación y puesta a punto de los escenarios, se trasladaron los profesionales de la plataforma audiovisual junto a DLO Producciones, en colaboración con la Región de Murcia Film Commission y las oficinas de los ayuntamientos de ambos municipios.

Allí desfiló el elenco de lujo de actores nacionales que han dado vida a la serie en sus anteriores temporadas. Alejandro García y Teresa Riott, Jon Kiortajarena, Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser y Gonzalo Castro. Y por si fuera poco, a ellos se han unido Carlos Scholz ('La vida breve'), Pablo Molinero ('Nostros', 'El verano que vivimos', 'La peste'), Gala Bichir ('La familia Benetón', 'Celeste') , Olaya Caldera ('Una vida no tan simple', 'Hit') y Pepe Lorente (Goya al mejor actor revelación por 'La estrella azul') .