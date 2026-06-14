Andrés Cortés Caballero, ganador del premio literario 'Philip Marlowe' de Cartagena Negra: "Creo que la realidad suele ser bastante más oscura que la ficción"

Ingeniero industrial de formación, profesional del sector tecnológico y escritor por vocación, Andrés Cortés Caballero (Motril) lleva años construyendo una trayectoria literaria entre la ciencia ficción, el ‘thriller’ y el suspense. Ahora acaba de obtener el III Premio de Novela ‘Philip Marlowe’ con 'La playa de cristal', una historia ambientada en su localidad natal que parte del hallazgo de un cadáver en la orilla y que será publicada en septiembre dentro de la programación de Cartagena Negra 2026.

¿Qué supone para usted ganar el Premio ‘Philip Marlowe’ entre cerca de 150 manuscritos?

La verdad es que una alegría enorme. Cuando me llamó Raúl no me lo esperaba. Tú escribes una novela, la presentas a un concurso y nunca sabes qué va a pasar. Que una obra en la que has invertido tanto tiempo y tanto de ti mismo reciba este reconocimiento supone una satisfacción muy grande. Al final cada novela lleva un poco de sangre del autor.

Porque la escritura no es su profesión principal.

No. Yo no vivo de la escritura. Trabajo en una consultora tecnológica y eso es lo que me da de comer. He publicado algunas novelas, otras las he autopublicado, pero escribir sigue siendo una pasión que me acompaña desde hace muchísimos años. Le dedico todo el tiempo que puedo.

Ingeniería, tecnología y literatura parecen mundos muy distintos.

Sí, porque mi formación es la de ingeniero industrial, algo muy tangible y muy real. Nunca me había planteado la escritura como una vía de escape, pero sí es una manera de vivir otras historias y otros mundos. Es un universo propio que me llena muchísimo. Mi sueño, evidentemente, sería vivir de la escritura, pero hay que ir paso a paso.

¿Cómo se consigue escribir y compaginar trabajo y familia?

Con constancia. Siempre digo que el momento perfecto para escribir no existe. Si te pasas la vida esperándolo, no escribes nunca. Cuando encuentro un hueco, me siento y escribo. A veces es complicado porque hay trabajo, familia, obligaciones... pero poco a poco las historias terminan saliendo adelante.

La publicación es el verdadero premio, porque los lectores podrán descubrir la novela

¿Planifica mucho antes de empezar?

Normalmente comienzo con una idea. Tengo claro el punto de partida y una dirección general, pero no siempre sé cómo voy a llegar hasta allí. La historia va creciendo mientras escribo. Los personajes se desarrollan, aparecen nuevas ideas y la propia novela te va pidiendo cosas. Tengo una brújula, pero no un mapa completo.

¿Cómo nace la imagen inicial de ese cadáver en la orilla que desencadena la historia?

Curiosamente, todo nace de la primera frase de la novela: "Me llamo Salvador Ariza y voy a morir". Salvador Ariza es el inspector que investiga el caso. A partir de ahí aparece el cuerpo de una joven en Playa Granada, en Motril, que es donde transcurre gran parte de la historia. Para mí ha sido especialmente emocionante porque es la primera novela que he ambientado en mi pueblo y precisamente ha sido la que ha ganado el premio. La aparición de esa chica es una imagen muy potente y es el detonante de todo lo que viene después.

¿Qué se va a encontrar el lector en La playa de cristal?

Yo escribo para el lector que soy. Me gustan la intriga, el misterio y los personajes que no son exactamente lo que parecen. Me interesa explorar sus conflictos internos. El protagonista, por ejemplo, tiene que resolver un problema personal relacionado con su hija mientras investiga el caso. Me gustan los personajes que evolucionan y se descubren a sí mismos durante la historia. Y también me gusta que el lector participe. No me interesa tratarlo como un espectador pasivo. Quiero que vaya descubriendo lo que ocurre poco a poco, que sospeche, que se equivoque y que se sorprenda. Porque la vida nunca es completamente blanca o negra.

El jurado ha destacado el ritmo de la investigación y la tensión narrativa. ¿Qué resulta más complicado: construir el misterio o mantener el interés hasta el final?

Nunca me lo había planteado, pero probablemente lo más difícil sea mantener la coherencia de toda la investigación. Que todo encaje sin recurrir a soluciones fáciles o a sacar un conejo de la chistera. Cuando escribo tengo una idea general, pero no todo está matemáticamente planificado. Algunas cosas cambian durante el proceso. Lo importante es que, ocurra lo que ocurra, el resultado sea coherente con lo que se ha contado desde el principio.

El interés por el crimen, por el misterio y por quienes intentan resolverlo forma parte de la naturaleza humana

¿Qué elementos considera imprescindibles en una buena novela negra?

Personajes interesantes, capaces de hacer cosas buenas y malas, como ocurre en la vida real. También la sorpresa, el interés por descubrir qué va a pasar y una evolución clara de los personajes. Y, sobre todo, que cuando llegues al final todo encaje como un puzzle.

Su trayectoria está muy vinculada a la ciencia ficción. ¿Qué le aporta frente a la novela negra?

La ciencia ficción te permite una libertad enorme. Si sitúo una novela en Motril no puedo inventarme determinadas cosas porque el lector dejaría de creer en la historia. En la ciencia ficción sí puedes construir realidades distintas. Eso sí, mis novelas suelen ser más futuristas que fantásticas. Me gusta que exista una cierta base de realismo. Pero es verdad que la ciencia ficción permite jugar mucho más con los límites de la realidad.

¿Cree que existe riesgo de saturación en la novela negra?

Como lector, no. Las fórmulas pueden repetirse y algunos autores pueden caer en determinadas dinámicas, pero el interés por el crimen, por el misterio y por quienes intentan resolverlo forma parte de la naturaleza humana.

¿Qué da más miedo: una escena del crimen o los secretos que esconden personas aparentemente normales?

En la vida real, sin duda, lo segundo. Cruzarte con alguien en el ascensor y descubrir después que escondía algo terrible es mucho más inquietante. La cotidianidad del mal es tremenda. Creo que la realidad suele ser bastante más oscura que la ficción.

El premio lleva asociada la publicación. ¿Qué le hace más ilusión: ganar o saber que la novela llegará a los lectores?

La publicación. Que un jurado y una editorial hayan apostado por la novela es una satisfacción enorme, pero el verdadero premio es que los lectores puedan descubrirla.

¿Qué le gustaría que sintiera alguien al cerrar 'La playa de cristal'?

Me gustaría que la novela dejara poso. Hay libros que lees y dos días después ya no recuerdas. Ojalá los lectores recuerden la historia, los personajes o determinadas escenas.Que algo de la novela les acompañe durante un tiempo, que les haga sentir algo. Si consigo eso, me doy por satisfecho.