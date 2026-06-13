Pike Cavalero: El rock’n’roll como destino

El sendero del rock’n’roll es, para quien lo recorre, un camino fascinante no exento de trampas, excesos y otras perversiones existenciales que hacen caer en la telaraña al más pintado. Fue maravillosa, atinada y premonitoria para el nuevo miembro de mi banda, aquella letra que, basada en un borrador escrito por Paco Celero, compusieran Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña (Más Birras): "Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota... Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta con el rock’n’roll; es el precio que tengo que pagar. Ya no tiene sentido abandonar".

Afortunadamente, Pike Cavalero sigue en el camino, aunque han sido muchas las vicisitudes con las que ha lidiado. Cuando empezó su andadura musical, ya era militar de carrera, condición que le llevó a padecer un galopante ‘síndrome del impostor’, que, por suerte, ya está en fase de remisión, aunque en ocasiones asome los dientes.

Visionarios y grandes rockers

Como Antonio Quesada y Mariano ‘Conde’ Chacón, se encargaron de plantar el germen y unir a Gentle Bandoleros, su primera banda junto a Rafa Hernández a la guitarra y Javi Carrasco al contrabajo. Ninguno permitió pasar por alto el talento de aquel chaval con un rango vocal total de casi 3 octavas, un uso del registro de pecho profundo, distorsión vocal y técnicas de la música negra como el crooning. Y sí, también podría estar hablando de Elvis, pero en este caso, el que fusiona géneros, ejecuta un impecable control rítmico y se mueve en el escenario con una versatilidad camaleónica es mi gran amigo.

Nada extraño si posees un talento innato y has crecido escuchando referentes de la talla de Little Boy Arnold & his Western Oakies, Charlie Hightone & the Rock-it’s!, The Vibrants, Nu-Niles o Nitemares (por citar solo músicos patrios).

El nuevo miembro de mi banda ha sido estandarte de muchos proyectos, compartiendo carretera y escenarios con amigos de la talla de Mario Cobo, Francis Beard, los hermanos Juanny y Jesús López, Pepe Lee, José Miguel Jarque, Álex Granero o Al Dual.

Hubo también aventuras efímeras, The Blackland Farmers, junto a los míticos almerienses Chipo Martínez y Diego Cruz a la guitarra y batería respectivamente, y dos tríos divertidísimos, True Blue con LB Arnold a la guitarra y Tru-Desert con los ya citados Mario C. Y Pepe L.

En cuanto a referencias fonográficas, la lista no es corta; empezando por la maqueta-EP, acabamos perdiendo un poco la cuenta entre sencillos, EPs y colaboraciones en nombre propio o con seudónimo. Para resumir, 5 álbumes: Just a Matter of Manners (2011), Torro (2014), Sin miedo a volar (2016) y Three Chords and the Truth (2020).

Actualmente, se encuentra inmerso en la presentación de un disco con seis canciones que han llegado sentenciando. Me consta que han echado todo el carbón a la caldera, engrasado engranajes y ruedas guía, pasando por alto lubricar el sistema de frenos, para que la máquina no deje de rodar. Y quiero saber cómo se gestó todo...

"Hace años, mientras pinchaba en el antiguo Bombo Club de Almería, se acercó Carmen, pareja del Niño Delta, con intención de conocernos y ahondar en los entresijos del rockabilly, rock’n’roll vintage y otras músicas de raíz. Comenzó ese día una amistad que fraguó, más si cabe, cuando quiso regalar a su chico una grabación en mi antiguo estudio, de LEI Music, y así surgió We Are Flamingos, la carta de presentación de El Niño Delta. Ver en acción a ese guitarrista me sorprendió sobremanera, otro ahijado del punk con el groove del rock and roll impreso en la sangre", recuerda.

"El sonido PC es un ente con un trasero muy inquieto y en constante evolución. Al conocer y convivir con el niño y su banda (Dani Sánchez, Bea Escamilla y su hermano, Migue Arcas) durante la grabación de esos dos primeros discos, vi claramente una suerte de proyecto crossover-rock’n’roll, en una dinámica rhythm-bluesera, unas veces algo frat y otras llegando a rozar el early garage, con lo cual solo tuve que añadir a Ginés Soto, que es una auténtica bestia al saxofón", añade.

"Referente a autoediciones, en físico solo hice una a principios de 2011, la maqueta del EP Weekender, una tirada de 100 CD’s numerados que se vendían a 5 euros, que, gracias a mis amigos, se agotó ipso facto en Rockin’ Race Jamboree, festival que organiza Sleazy Records (nuestro sello), y de ahí, un primer bolo en la Cueva, mítico local almeriense (un beso a Pepa y Gema) en febrero de aquel año. Empezamos a tocar y nos vimos en el escenario del Eight O’Clock Jump de Villeneuve St-Georges, París, y ese mismo abril se editaba nuestro primer disco. Fue todo un golpe de suerte", reconoce.

"A Guille y Vivi ‘Sleazy’ les debo todo lo que soy; siempre han apostado por mí; me considero por ello un artista realmente afortunado. Sacar una referencia es costoso, aun teniendo un sello como Sleazy. Demasiada demanda y la subida del petróleo motivada por la maldita guerra encarecen materiales y procesos. Brexit, aranceles... en fin, son tiempos difíciles para el rock’n’roll; decir que Rockin’ Bomb #3 resulta francamente autobiográfico", señala Cavalero.

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Y una biografía necesitaría esta que escribe para contar la grandeza de Pike Cavalero, sobre y tras las tablas; suerte la mía.