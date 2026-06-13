Nace una asociación para recuperar la huella murciana del pintor Eduardo Rosales

Eduardo Rosales llegó a Murcia buscando lo que el clima de Madrid no podía darle: aire, luz y tiempo. Tenía tuberculosis y le quedaban dos inviernos de vida. Los pasó junto al Santuario de la Fuensanta, trabó amistad con artistas y personajes de la sociedad murciana y pintó con una libertad que sus grandes composiciones históricas no siempre le habían permitido: el mercado de los jueves, la indumentaria huertana, un naranjero de Algezares, una venta de novillos.

Murió en Madrid el 13 de septiembre de 1873, con 36 años. Murcia guarda de ese periodo una huella que hasta ahora ha permanecido en gran medida en colecciones particulares y en la memoria de unos pocos. La nueva Asociación Amigos de Eduardo Rosales, presentada este jueves en la Filmoteca Regional, nace para cambiar eso.

El acto de presentación incluyó la proyección del documental Eduardo Rosales y Murcia, dirigido por José López Almagro, que recorre los lugares donde vivió el pintor, reconstruye las relaciones que estableció con la ciudad y muestra ejemplos de la obra que realizó durante aquellas estancias: óleos, acuarelas y dibujos que dan testimonio del impacto que el paisaje murciano tuvo sobre su mirada.

El documental lo firma el mismo López Almagro que en 2023 comisarió, junto al ahora presidente de la asociación Juan Antonio López Delgado, la exposición Eduardo Rosales. Colección López Delgado en el Museo de Bellas Artes de Murcia, con motivo del 150 aniversario de la muerte del pintor.

Un grande del Prado con una etapa murciana

Rosales es uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX. Su obra maestra, Doña Isabel la Católica dictando su testamento (1864), preside una de las salas del Museo del Prado, que en 1973 le dedicó su primera exposición antológica a un pintor español del XIX. El murciano Ramón Gaya, que conoció su obra siendo joven, lo definió con precisión afirmando que Rosales era «el último gran pintor de envergadura antigua, de una envergadura que ha desaparecido, porque ahora somos anémicos, somos míseros; la pintura española de envergadura termina en Rosales».

Sin embargo, la etapa murciana de Rosales —que cronológicamente coincide con su mayor libertad técnica y con el abandono de la pintura de historia en favor del paisaje y los tipos populares— sigue siendo la menos estudiada y la más dispersa: buena parte de las piezas de ese periodo permanecen en colecciones particulares.

El naranjero de Algezares de Eduardo Rosales. / L. O.

Es precisamente esa ausencia la que la nueva asociación quiere corregir. El concejal de Cultura, Diego Avilés, que participó en el acto junto a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa; el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián; el presidente de la Asociación Amigos de Eduardo Rosales, Juan Antonio López Delgado y el director del documental, José López Almagro, subrayó que la entidad supone "una magnífica oportunidad para acercar a la ciudadanía la obra y la trayectoria de Eduardo Rosales y para reivindicar la relación que el artista mantuvo con nuestra ciudad, donde desarrolló una etapa especialmente significativa de su producción artística".

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El edil añadió que "con esta nueva asociación podemos dar un paso más en la recuperación y difusión de la memoria de un artista cuya estancia en la ciudad contribuyó a enriquecer su producción pictórica". El dato que mejor resume el reto, no menor, que tiene por delante la asociación es este: Rosales pintó junto a la Fuensanta, recorrió la huerta y dejó en Murcia algunas de las obras más libres de su carrera. Ciento cincuenta años después, la mayor parte de ese legado sigue sin verse en público.