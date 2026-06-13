La música de cámara vuelve para todos los públicos en la X edición del festival MurciArt

Históricamente, la música de cámara -subgénero de la música clásica- era un símbolo de estatus social y un privilegio reservado para las clases más adineradas de la sociedad. Con el paso del tiempo, por suerte, comenzó a convertirse en un género accesible para -casi- todos los públicos. Una barrera social con la que 'MurciArt', el festival gratuito de música de cámara en Murcia, rompe de lleno.

Este año celebra su décima edición en el Palacio de San Esteban, del 22 al 26 de junio, contando con músicos de talla nacional e internacional como el violinista ruso Sergey Ostrovsky, exintegrante del multipremiado Aviv Quartet, o el también violinista Rumen Cvetkov. De origen vúlgaro, ha pasado por algunos de los recintos internacionales más destacados, como el Carnegie Hall de Nueva York o el Berliner Filharmoniker Hall en Los Ángeles. Actualmente, es viola solista de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, el festival ofrecerá cinco veladas protagonizadas por un elenco de músicos de primer nivel a los que se sumarán los murcianos Álvaro Ros y Miguel Ángel Guerrero, así como los jóvenes talentos que recibirán clases magistrales durante la semana del evento.

La incorporación de Guerrero, actual concertino de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, y de Ros, miembro de la Orquesta Sinfónica y destacado violista de la Región, destaca porque ambos han participado en distintas ediciones de la ‘MurciArt Acedemy’, lo que pone de relieve el aspecto formativo del evento en su décimo aniversario.

Presentación de la décima edición del festival de música de cámara 'MurciArt' / Ayutamiento de Murcia

Música privada para todos los públicos

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, presentó esta nueva edición del festival junto a los directores artísticos del evento, Darlin Dyle y Rumen Cvetkov, y destacó que “si la música de cámara nació para las salas privadas de palacios y residencias aristocráticas, desde hace diez años la llevamos al patio del Palacio de San Esteban para disfrutarla de forma gratuita, accesible para todo el público y con los mejores intérpretes, entre los que se incluyen los que se forman en las propias clases del festival”.

Como en anteriores ediciones, el festival hace un recorrido por la tradición centroeuropea de la música de cámara, con especial presencia del clasicismo vienés y su proyección en el primer romanticismo. Además, unas piezas más populares y conocidas con otras de mayor complejidad técnica y que no es común disfrutar en vivo.

En cuanto al plantel, además de los murcianos ya mencionados, está formado por los violinistas Sergey Ostrovsky, David Castro-Balbi, Darlin Dyle y Desislava Cvetkova; los violistas Rumen Cvetkov y Lesster Mejías; y los violonchelistas Christophe Morin y Zsofie Keleti; el clarinetista murciano Pedro Franco; y el también murciano Juan Antonio Nicolás (flauta travesera).

Programa

La décima edición de ‘MurciArt’ arranca el lunes 22 de junio con Sexteto de cuerda en re menor (incompleta), de Alexander Borodin, y Sexteto nº 2 en Sol mayor, Op. 32, de Johannes Brahms, obra que sonó en el primer concierto de la primera edición del festival. El martes será el concierto Solitas Mozaritianos, de MurciArt Camerata, con tres piezas del maestro austriaco y una de Heinrich Joseph Baermann.

El concierto del miércoles lleva el título de Expansión romántica y cuenta con las obras ‘Quinteto si bemol mayor, Op. 34’ para clarinete y cuarteto de cuerdas de Carl María von Weber, y Quinteto en sol menor K. 516 para dos violines, dos violas y violonchelo de Mozart. En la velada del jueves se podrá escuchar Quinteto en La mayor, K. 581 para clarinete y cuarteto de cuerdas de Mozart y Octeto en Re mayor, Op. 5, obra de gran complejidad técnica de Reinhold Glière que sonará por primera vez en el festival. MurciArt concluye el viernes 26 con el concierto Jóvenes Talentos del grupo de cámara de los jóvenes alumnos de MurciArt Academy.

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Todas las actuaciones tienen entrada libre hasta completar aforo, y se celebrarán a las nueve de la noche, en el Palacio de San Esteban.