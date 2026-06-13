El Museo Minero de La Unión, nominado a Mejor Museo Europeo del Año

El Museo Minero de La Unión ha sido nominado al premio European Museum of the Year Award (EMYA) 2026, considerado el reconocimiento más prestigioso y de mayor trayectoria del ámbito museístico europeo, otorgado por el European Museum Forum bajo los auspicios del Consejo de Europa.

La nominación sitúa al museo unionense entre los 34 museos seleccionados de toda Europa que optan este año a unos galardones que distinguen la excelencia museográfica, la innovación, la capacidad de transformación social, la sostenibilidad y la calidad de la experiencia ofrecida a los visitantes.

La ceremonia de entrega de los premios se celebra estos días en la ciudad de Bilbao, en el marco de la Conferencia Anual EMYA 2026, que reúne a destacados profesionales, directores de museos, gestores culturales y expertos procedentes de toda Europa.

La candidatura del Museo Minero supone un reconocimiento internacional al trabajo desarrollado durante los últimos años para convertir este espacio en un referente en la interpretación del patrimonio industrial y minero, poniendo en valor la singular historia de La Unión y su trascendencia en la construcción de la identidad cultural de la Región de Murcia y de España.

Precisamente en la jornada de ayer, el arquitecto y museógrafo Ángel Rocamora, responsable del diseño museográfico del Museo Minero, presentó ante el foro internacional de los premios EMYA el proyecto unionense, compartiendo con representantes de museos de todo el continente la experiencia desarrollada en La Unión y los criterios que han convertido al museo en candidato a este importante reconocimiento europeo. La propia organización del certamen ha incluido al Museo Minero de La Unión dentro del programa oficial de presentaciones de los museos nominados.

Ángel Rocamora es asimismo el profesional encargado de la musealización del futuro Museo del Cante de las Minas, actualmente en ejecución, lo que refuerza la apuesta del municipio por desarrollar equipamientos culturales de primer nivel capaces de proyectar internacionalmente la historia minera y flamenca de La Unión.

El alcalde de La Unión ha destacado que esta nominación constituye "un orgullo para todo el municipio y un reconocimiento al esfuerzo colectivo realizado durante años para conservar, divulgar y dignificar nuestro extraordinario patrimonio minero". Asimismo, ha señalado que "estar entre los mejores museos de Europa ya supone un premio en sí mismo y demuestra que La Unión puede competir en excelencia cultural con grandes instituciones europeas".

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Los Premios EMYA fueron creados en 1977 y están considerados los galardones museísticos más importantes de Europa. Cada año distinguen a aquellos museos que destacan por su capacidad para innovar, conectar con la sociedad y ofrecer experiencias culturales transformadoras. A lo largo de casi medio siglo se han consolidado como una referencia internacional dentro del sector cultural europeo.