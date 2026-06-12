Tomás García, músico de Mujeres con Raíz: "Unimos temas con la banda de música del pueblo, para juntar ambos territorios sonoros"

¿A qué suena la tierra cuando se encuentra con el viento de más de sesenta instrumentos? El folklore no es una pieza de museo; es un ente vivo que late, evoluciona y se transforma. Así lo demuestran Mujeres con Raíz, que, tras el éxito innovador de su trabajo Del saliente al poniente, dan un paso de gigante con Raíz y Banda, un espectáculo que promete conmover hasta la médula.

Al repertorio tradicional se le suma esta vez la maestría de la banda sinfónica Las Musas y la vanguardia de creadores como Juan G. Escudero. Pero, por encima de todo, este concierto es un homenaje a las madres, abuelas y cantoras que, a menudo en la sombra, guardaron las canciones que hoy nos dan identidad. En Raíz y Banda, las mujeres no solo custodian el legado, sino que toman el mando de la cuadrilla.

El estreno es un hito, un proyecto valiente y emocionante que une dos tradiciones levantinas: el folklore cuadrillero y la potencia de una banda de más de 60 músicos. Además, es un acto de justicia histórica al reivindicar el papel de la mujer como custodia invisible de nuestra memoria oral, que tendrá su punto álgido en el espacio Cuadrilleras, un momento único liderado exclusivamente por mujeres.

Para desgranar los secretos, la emoción y el trabajo detrás de este espectáculo –que contará también con el coreógrafo Ángel Manarre–, hablamos con el investigador Tomás García, uno de los pilares del proyecto, una de las almas que respiran y cuidan nuestra música de raíz.

El viernes presentaréis Raíz y Banda junto a la Asociación Musical Las Musas. ¿Cómo nace la idea de fusionar dos mundos que definen tan bien el Levante peninsular como son el folklore cuadrillero y la tradición de las bandas de música?

En efecto, las cuadrillas y las bandas representan muy bien la tradición musical del Levante peninsular y, por ende, de Mujeres con Raíz. La idea de este proyecto surgió hace años cuando Jose Ángel Martínez, director de la banda alicantina Unión Musical de San Miguel de Salinas, a la que pertenece nuestro compañero R. Enrique González, nos propuso hacer un concierto con ellos. El concierto fue un éxito, pero el proyecto se quedó dormido. Años más tarde, el actual director de la banda de San Miguel, Felipe Vicente, asumió también la dirección de la banda de Murcia Las Musas de Guadalupe. De esta forma surgió la idea de hacer el concierto Raíz y Banda en Murcia, añadiendo nuevos temas y arreglos musicales.

En este proyecto se han adaptado temas como Ya se ha muerto el burro, A la calle abajillo o Tío Pep. ¿Cómo ha sido el proceso de ver vuestro repertorio habitual transformado y amplificado por una banda sinfónica de más de 60 músicos?

Ha sido un proceso laborioso, pero apasionante, que comienza con la selección y adaptación de los temas por parte de Juan García Escudero y David G. Morenilla. Los ensayos con la agrupación musical Las Musas y su director Felipe Vicente han sido muy interesantes, intensos y fructíferos. Gracias a estos grandes músicos hemos conseguido unir dos lenguajes y dos mundos diferentes: el de la tradición oral y el de la música para banda. Pensamos que el resultado final enriquece nuestro repertorio y lo hace más grandioso y emocionante.

Mujeres de Raíz actúa hoy en el Teatro Circo de Murcia / L.O.

Juan García Escudero y David G. Morenilla se han encargado de los arreglos. Juan destaca por su trabajo en la composición contemporánea y la experimentación sonora. ¿Qué matices o texturas nuevas vais a descubrir al público en temas tan tradicionales como Jardinera o Si me miras, me matas?

Tanto Juan como David son dos músicos con un amplio conocimiento, tanto de la música clásica como de las músicas populares, por lo que han hecho unos arreglos espectaculares. David es director de banda y orquesta, y además hermano de nuestra violinista, Ana G. Morenilla. Por lo tanto, conoce y domina estos dos mundos como nadie. Sus arreglos se adaptan y envuelven nuestra música de una forma muy natural, aportándole belleza y frescura. Por otro lado, Juan es un experimentado arreglista y compositor, con un lenguaje propio que bebe de la música contemporánea, entre muchas otras. Sus arreglos adornan nuestra música con una gran paleta de colores, efectos y motivos contrapuntísticos, a la vez que realzan de manera magistral los puntos álgidos de nuestra música.

El folclore no se entiende sin las mujeres, que históricamente han sido las custodias de los repertorios y la memoria viva. Sin embargo, su liderazgo a menudo ha sido invisibilizado. ¿De qué manera Mujeres con Raíz busca reparar esa justicia histórica?

Desde el minuto uno hemos trabajado por hacer justicia a todas y cada una de nuestras abuelas, madres, tías, primas, vecinas o amigas. Para el grupo, uno de los pilares básicos que sustentan sus cimientos musicales ha sido reconocer esa memoria viva de cada una de ellas, llevada al presente a través de sus cantos y melodías. El momento Cuadrilleras va a ser muy especial, ya que vamos a unir a mujeres cuadrilleras de diversas generaciones, formaciones profesionales, académicas y distantes en la geografía regional; una característica interesante, ya que vamos a poder oír y sentir diferentes formas de interpretar la malagueña y la jota, así como la forma de cantar estas piezas existentes en el folklore murciano.

Uno de los momentos cumbre del concierto del 12 de junio será, efectivamente, Cuadrilleras, donde habrá una cuadrilla comandada exclusivamente por mujeres. ¿Qué significa emocional y musicalmente este momento sobre el escenario?

Hace años que nuestra compañera Carmen María intentó poner en marcha una cuadrilla así para un festival; pero la idea no se materializó. Además, en algunas ocasiones, a lo largo de la trayectoria de Mujeres con Raíz, hemos invitado al escenario a alguna mujer del lugar. Pero al presentarse la oportunidad de poder crear algo diferente, en un escenario así y con más duración, pues en los festivales estamos sometidos a un tiempo más limitado, nació casi de modo natural la propuesta Cuadrilleras, un momento mágico, donde R. Enrique y Tomás abandonarán el escenario para dar paso a esta cuadrilla de mujeres que vienen de diferentes rincones. Subirán al escenario acompañadas de nuestras compañeras Mª Cruz Sánchez (Cuadrilla de Cañada de la Cruz), Ana García (Cuadrilla Posá de la Compañía) y Carmen Mª Martínez (Cuadrilla de Patiño). Francisca Plasencia (Cuadrilla de Pedro Andrés, Nerpio); Consuelo González (Cuadrilla de Purias, Lorca); Julia Navarro de las Cuadrillas de Purias y Cuesta de Gos; Isabel Hernández de la Cuadrilla de la Cuesta de Gos, Águilas; Ángeles Nicolás de la Cuadrilla de Torreagüera; Claudia Martínez y Lucía Martínez de la Cuadrilla de Cañada de la Cruz, Moratalla; y Noelia García de la Cuadrilla Posá de la Compañía, Caravaca de la Cruz.

La transmisión oral de la mujer ha sido fundamental para la salvaguarda de cientos de rituales

Tomás, como investigador y músico de folklore, ¿qué valor das al impacto de las mujeres dando un paso al frente no solo como transmisoras orales, sino como líderes e instrumentistas en el formato de cuadrilla?

Me parece una maravilla. Para los investigadores, etnógrafos y antropólogos, la transmisión oral de la mujer ha sido fundamental para la salvaguarda de cientos de rituales, canciones, ritos y melodías. Sin su aportación patrimonial, cientos de canciones (de cuna, melodías infantiles, jotas, malagueñas, seguidillas, cantos de Navidad...) habrían sido olvidadas en la Región de Murcia. De igual forma, su aportación como instrumentistas en cuadrillas y formaciones de folk es crucial por la forma de entender la música, ya que gran parte de nuestras compañeras están cada vez más preparadas profesional y artísticamente.

En 2021 disteis un salto importante con Del saliente al poniente, proyecto premiado en Reactivos Culturales del Ayuntamiento de Murcia por su innovación. ¿Es Raíz y Banda la evolución natural de esa búsqueda por llevar la música tradicional del sureste peninsular a nuevos horizontes?

El proyecto Raíz y Banda nació al poco tiempo de editar Del saliente al poniente. Pensamos que la música de viento, presente en los últimos 150 años en la sociedad murciana, ha formado parte de nuestros antepasados, tocada y bailada en las plazas de nuestros pueblos, iglesias o ermitas. Por todo ello decidimos unir algunos de nuestros temas con la banda de música del pueblo, con la intención de compaginar ambos territorios sonoros y llevarlos a escena. Pensamos que ambos compositores-arreglistas han sabido plasmar la esencia cuadrillera de Mujeres con Raíz.

Pensamos que la música de viento ha formado parte de nuestros antepasados, tocada y bailada en las plazas de nuestros pueblos, iglesias o ermitas

Además de la potencia de la banda y las voces, el concierto contará con el bailarín y coreógrafo Ángel Manarre. ¿Cómo dialoga la danza tradicional y contemporánea de Ángel con la música de raíz en este espectáculo?

Ángel es un bailarín de danza española y flamenco; por tanto, su conocimiento en danza tradicional es bastante amplio. Él no hace fusión, sino que estiliza a través de sus coreografías y vestuario, y así da un toque de actualidad y acerca a nuevos públicos esta maravilla de cultura que tenemos. Hace ya unos meses puso baile a nuestro tema Voy a cantarme una copla para la pasarela Murcia Huertana. De aquello nació una relación especial con el grupo, y es un verdadero placer que de nuevo vuelva a ser parte de nuestro proyecto con su especial manera de sentir nuestros cantos.

Detrás de este proyecto hay meses de trabajo, emoción y profesionalidad por parte de muchísima gente. Si tuvierais que definir en una sola frase lo que va a sentir el público el próximo 12 de junio, ¿cuál sería?

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La emoción nos envolverá. Quizá esta sea la frase que definirá este concierto, ideado desde su origen bajo esa premisa. Un espectáculo dividido en tres partes, donde los asistentes podrán ver la esencia del grupo, que abrirá el primer bloque solo, que continuará con el momento Cuadrilleras, cargado de emoción y homenaje a las voces femeninas de ayer y de hoy, y que se cerrará con la Banda de Las Musas, broche que aúna dos grandes tradiciones musicales de nuestra tierra.