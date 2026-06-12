Del sentimiento garrapatero al metal andaluz: los conciertos del fin de semana en la Región

La música en directo volverá a ser una de las grandes protagonistas del fin de semana en la Región de Murcia, con una agenda que abarca desde el rock mestizo y el blues hasta el metal, el indie y las propuestas más alternativas. Los Delinqüentes regresan a los escenarios tras casi quince años de ausencia para celebrar el 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, mientras que nombres como Fausto Taranto, Greg Izor, Carlos Vudú & El Clan Jukebox, Lotura o Dunaviva completan una oferta musical que recorrerá salas de Murcia, Cartagena y Algezares. Una programación diversa que permitirá a los aficionados disfrutar de conciertos para todos los gustos durante los próximos días.

El Canijo de Jerez y Diego ‘Ratón’ vuelven a los escenarios para celebrar el 25º aniversario de su primer disco / L.O.

Los Delinqüentes y el sentimiento garrapatero

El concierto celebrará el 25º aniversario del primer disco de Los Delinqüentes, El sentimiento garrapatero que nos traen las flores; lo interpretarán íntegro junto con muchos grandes éxitos de su imprescindible discografía. La mítica banda jerezana que fusiona flamenco, rock, blues, funk y rumba regresa, tras casi 15 años de ausencia, a los escenarios para demostrar que su música sigue viva, con fuerza renovada y con ganas de hacer vivir una noche de ritmo, pasión y sabor del sur.

En activo desde 1998, Los Delinqüentes crearon a finales de los 90 su propio y original universo, caracterizado por letras directas, ritmo desenfadado y una mezcla que rompió moldes. El Canijo de Jerez y Diego ‘Ratón’ estarán acompañados por el recordado Migue Benítez, Er Migue, fundador de la banda fallecido en 2004: el espectáculo incluirá una pantalla de gran tamaño que proyectará su voz e imagen cantando en sincronía con el resto de la banda -un gesto para mantener viva su memoria en el recuerdo colectivo-.

El concierto reunirá a varias generaciones dispuestas a celebrar la música, el legado y el inconfundible espíritu garrapatero de Los Delinqüentes, en una noche imprescindible para los amantes de la fusión y la autenticidad. El grupo ha preparado un repertorio que recoge algunos de sus temas más celebrados (La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo, Nube de pegatina, El aire de la calle...), convertidos ya en patrimonio emocional de miles de fans.

Viernes 12, 21.30 horas | Espacio Norte, Murcia | Desde 45 euros

La banda de metal andaluz granadina Fausto Taranto estarán este viernes en la sala GBC / L.O.

Fausto Tarnato, compás y guitarra

Fausto Taranto, la banda de metal andaluz granadina, presenta su nuevo disco (el cuarto), Ruina, Amor y Navaja (Demons Records, 2026), en concierto en GBC. Con más de una década de trayectoria, han construido una personalidad sonora inconfundible, donde la tradición andaluza se entrelaza con la fuerza del metal. Desde su sello aseveran que «el grupo afila aún más su identidad sonora y vuelve con un trabajo intenso, visceral y absolutamente personal» que ahonda en dolores venenosos, con ajustes de cuentas emocionales y esa mala follá con arte que también le sabemos a sus primos de Hora Zulú. Fausto Taranto es sangre y pundonor, compás y guitarras. Ponzoña amasada que agita emociones.

Mezclado y masterizado en Harry Up Estudio, Ruina, Amor y Navaja se grabó en La Madre Estudio. Tiene armas ya conocidas del sonido de Fausto Taranto, manteniendo el metalero ennegrecido de hechuras flamencas, pero también hay formas, puentes o estribillos con una indisimulada intención de buscar inmediatez, algo que ya usaban de forma esporádica, y que quizá aquí se hace más evidente. En su segunda visita a GBC, Fausto Taranto estará acompañado por sus paisanos Mügre, contundente banda de rap metal apretao, nacía pa’ molestar, con un directo incendiario; el makarreo y la fiesta salvaje son sus señas de identidad. Presentarán los temas de su inminente primer álbum, Nada puede malir sal, cargado de caña bruta, sarcasmo y humor ácido.

Viernes 12, 21.00 horas | Garaje Beat Club, Murcia | Desde 18 euros

El armnicista Greg Izor / L.O.

Greg Izor & The Boogie Drops: Garra de Luisiana, alma de Austin y calor de Chicago

Greg Izor (Vermont, 1979) es un fabuloso cantante y compositor, además de un potente armonicista de blues, que ha llevado sus energéticos shows por todo el mundo. Arraigado en la tradición, pero innegablemente moderno, su finura instrumental da nueva voz a la armónica. La crítica especializada de blues estadounidense lo define como una fusión entre la garra de Luisiana, el alma de Austin y el calor de Chicago. Alterna la publicación de álbumes y las giras, que recorren sobre todo Europa desde que se trasladó a Madrid.

La música de Greg Izor tiene un sonido tradicional arraigado, moldeado por la influencia de los maestros de la armónica, el blues de Luisiana, el soul sureño, el jazz temprano y el R&B. Su forma de tocar traspasa límites constantemente; abarca todo tipo de ritmos americanos de raíz. Su estilo combina Texas y Luisiana, resuena a Kim Wilson y sus Fabulosos Thunderbirds. Es un artista completo, con una voz prodigiosa, maestría como armonicista —tono potente y profundo, fraseo absolutamente personal— y un groove equilibrado entre el respeto profundo a la raíz y la originalidad. Uno de los grandes armonicistas del momento, con estilo reconocible, y fabuloso escritor de canciones.

En esta ocasión le acompañará la destacada formación de blues y rhythm & blues local The Boogie Drops: Juan Alarcón (guitarra), Pablo Orenes (contrabajo) y Raúl García (batería).

Viernes 12, 22.00 horas | Jazzazza Jazz Club, Algezares | Desde 16 euros

Carlos Vudú y el Clan Jukebox llevan su música a Cartagena este viernes / L.O.

Carlos Vudú & El Clan Jukebox, urgentes, decididos e inspirados

Carlos Vudú y el Clan Jukebox (algunos de sus miembros han formado parte de M Clan, Loquillo o la banda de Rubén Pozo -ex Pereza-, aportando una gran experiencia y solidez al proyecto) volvieron a escena hace unos meses con III, su tercer álbum, que titularon como lo hicieran Led Zeppelin.

En 10 canciones grandes y generosas van desde lo sombrío hasta lo casi eufórico, y recorren sus obsesiones: el impulso creativo, la fe en la música como refugio. El resultado es un disco excelente para ‘rockear’, reflejo de una etapa vital agitada, con influencias directas de Arctic Monkeys, Spoon, Miles Kane o Queens of the Stone Age, y también hay mucho para que los fans de Petty se pongan nostálgicos. Ah, los viejos tiempos. Carlos Vudú y el Clan Jukebox suenan tan urgentes, decididos e inspirados como siempre.

Viernes 12, 21.30 horas | Mister Witt, Cartagena | Desde 14 euros

La vanda vasca Lotura / L.O.

Lotura: Metalcore modern

La banda vasca de metalcore/metal alternativo Lotura, liderada por el guitarrista Andoni Ugalde —que ha desarrollado esta propuesta junto a Pablo Bueno (bajo), Antonio Suárez (batería) e Iker Aginaga (voz)—, combina la solidez instrumental con una marcada sensibilidad lírica. Su reciente álbum Terminus se adentra en los rincones más oscuros de la mente humana; explora conflictos, miedos y contradicciones, fusionando la agresividad del metalcore moderno con la profundidad atmosférica del metal alternativo. El sonido es intenso y envolvente, con letras en euskera.

Lotura viene a GBC encabezando un potente cartel con otras bandas de metal de diferentes latitudes: los almerienses Anhedonia, cuyas influencias van del metalcore al nu metal, han regresado a la actividad con nuevo material tras un tiempo de parón. Los yeclanos Knibal fusionan la fuerza del punk metal, la actitud del punk rock y la crudeza del hardcore, con un sonido directo, potente y sin concesiones. Completan el cartel los barceloneses Bisonte VS Búfalo, que transmite una simbiosis entre diferentes géneros con un sonido contundente, artesanalmente trabajado y poderosos riffs.

Sábado 13 19.00 horas | Garaje Beat Club, Murcia | Desde 12 euros

Manu y Javi son Dunaviva / L.O.

Dunaviva, un grito colectivo

Dunaviva (Manu y Javi) vuelven tras pasar por Ciclogénesis. Son un dúo de rock alternativo: guitarra y batería. Originarios de Orihuela y reunidos por vicisitudes del destino en Valencia, donde dan forma a este proyecto que llevaban tiempo gestando, su sonido es una amalgama de guitarras afiladas, baterías contundentes, lírica emotiva y melodías pegadizas que se clavan en el alma y dejan rastro durante días. Calígine (2020), con dos temas, fue su carta de presentación.

Thalassa Therapeia, grabado entre Valencia y la Vega Baja, se publicó en noviembre. A través de la imaginería costera propia de una banda con fuerte arraigo mediterráneo, utilizan este medio como terapia contra las dudas, inquietudes y lamentos de su generación.

Abuelas es un grupo de punk-rock/indie con letras desenfadadas y divertidas, pero con cierto punto introspectivo. Les gusta hacer música energética y que se lo pase bien todo el mundo. Entre sus referencias, el pop-punk estilo de Green Day, el punk-rock de grupos como Rancid y hasta grupos indie de la escena española como La Paloma o La Plata.

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Sábado 13, 20.00 horas | La Yesería, Murcia | Desde 10 euros