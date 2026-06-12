La Oreja de Van Gogh celebra 30 años de historia en Murcia

Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero, el grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh anunció una gira de lo más especial que recorrerá los principales escenarios de nuestro país. En Murcia hacen dos fechas.

El Tantas Cosas que Contar Tour arrancó en mayo con un espectáculo que incluye sus grandes éxitos: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero… Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo fuerte en la memoria colectiva. Se trata de la undécima gira de nostalgia de La Oreja de Van Gogh; quinta con Amaia Montero como vocalista, y primera en 18 años tras su regreso en 2025. Su nombre surge de la canción de El viaje de Copperpot, Tantas cosas que contar.

Tras la expulsión de Leire Martínez en 2024, surgieron rumores del retorno de Amaia Montero como vocalista para una gira conjunta. Un año después, el grupo reinició sus redes sociales y eliminó el comunicado en relación a la salida de Leire del grupo. Al día siguiente se confirmó la vuelta de Amaia como vocalista. Dos días más tarde, anunciaron las primeras fechas de la gira, y apenas unos minutos después de ponerse a la venta las entradas, se agotaron varios conciertos y la banda anunció nuevas fechas. Tras años de caminos separados, la imagen de la vocalista original compartiendo micrófono con la banda ha desatado una nostalgia colectiva que ha superado cualquier expectativa, confirmación de que la química que definió al pop español de los años 2000 sigue vibrando con la misma autenticidad.

La Oreja de Van Gogh despedía 2025 con un lanzamiento muy especial: Todos estamos bailando la misma canción (primer tema grabado en esta nueva etapa con la voz de Amaia Montero), que mantiene el sello característico del grupo y reflexiona sobre el avance humano.

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La Oreja suma ya más de ocho millones de ejemplares vendidos en el mundo, lo que les convierte en el grupo nacional con mayor nivel de ventas del siglo XXI. Además, han conseguido 50 discos de platino y oro, incontables números 1 y premios como el Grammy Latino, el MTV internacional, el MTV Latino, cinco Ondas y dos Premios de la Música. El vídeo de Abrázame, primer single del nuevo álbum, ha alcanzado los 10 millones de visualizaciones. El segundo single, Durante una mirada, ronda ya los 8 millones.