Dos nuevos festivales llevan el indie y la música urbana a la Región de Murcia

La oferta musical de la Región de Murcia sigue creciendo con la incorporación de dos nuevos festivales que debutarán próximamente en Abanilla y Santomera. El Abanilla Late apostará por el indie, el pop y el soul-rock con un cartel encabezado por Morgan, Cupido y La Habitación Roja, mientras que el Hosen Urban Festival reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música urbana actual, con Yung Beef y la cartagenera L0rna al frente de una programación centrada en el trap, el reggaetón y los nuevos sonidos urbanos. Dos propuestas que amplían el calendario de eventos musicales y buscan atraer a públicos de diferentes generaciones y estilos.

Abanilla Late!

La Primera Edición del Festival Abanilla Late! nace con la ilusión de unirse a las celebraciones del Año Jubilar 2026. En el cartel de la primera edición figuran Morgan (referentes indiscutibles del soul-rock nacional), Cupido (pop fresco y magnético); y La Habitación Roja, que conmemoran sus 30 años de trayectoria como iconos del indie español.

Morgan continúa presentando su último disco, Hotel Morgan. Siempre han demostrado tener un sexto sentido para escoger la dirección correcta y un punto de destino claro: construir canciones que toquen la fibra, uniendo respeto por las raíces y personalidad propia. Desde que aparecieron, radicalmente independientes, con el exquisito North (2016), han ido engrasando sus mecanismos internos con solvencia interpretativa, una voz instantáneamente reconocible y creciente capacidad compositiva, situándose entre lo más granado de un panorama nacional que necesitaba justamente lo que ellos proporcionan: sensación de complicidad, ausencia de artificios, un aura tangible y acogedora que sumerge en las letras de sus canciones —no siempre alegres, pero sinceras—, y permite disfrutar de sus arreglos, de su sonido cálido.

Abanilla Late! ¿Cuándo? Sábado 12, 20.00 horas

Sábado 12, 20.00 horas ¿Dónde? Campo Municipal de Fútbol, Abanilla

Campo Municipal de Fútbol, Abanilla ¿Precio? 22,20€ | Menores de 9 a 17 años: 16,65€

Cupido (Pimp Flaco, Luichi Boy, Tony D, Al y Dannel) aporta el perfil más pop y generacional. Cruzan melodías inmediatas, estética contemporánea y una forma de entender el pop que puede acercar al festival a público joven o a asistentes que busquen una jornada menos clásica. Adelantarán su nuevo álbum, Amor Compartido, que saldrá el 15 de junio, y convierte literalmente la idea de ‘amor compartido’ en su concepto central: cada canción es, en sí misma, una colaboración, un encuentro entre Cupido y algunas de las voces más representativas de la escena alternativa y urbana en español.

El cuarteto valenciano La Habitación Roja llega en el contexto de su 30º aniversario, lo que convierte su presencia en un reclamo especialmente atractivo para seguidores del indie español de largo recorrido. Tres décadas de canciones, historia y carretera, en una gira muy especial: Los mejores años de nuestra vida, donde repasan toda su trayectoria, con un show pensado para celebrar estos 30 años que han marcado la vida de muchas personas. Crear, decimocuarto álbum de estudio del grupo, sublima sus casi 30 años de trayectoria con una de las mejores colecciones de canciones de su carrera.

Yung Beef, uno de los grandes reclamos del Hosen Urban Festival de Santomera / Ferran Sendra

Hosen Urban Festival

El Hosen Urban Festival convertirá a Santomera en la capital del trap, el reggaetón y los sonidos urbanos actuales, con un cartel encabezado por Yung Beef y la cartagenera L0rna.

El granadino Yung Beef (Fernando Gálvez), una de las figuras más influyentes del trap en España, es conocido por su estilo crudo, callejero y auténtico. Empezó en el underground antes de ganar notoriedad con Pxxr Gvng, el colectivo que revolucionó la escena urbana española y llevó el trap al mainstream. Su sonido, influido por el reggaetón, el rap francés y la cultura callejera, lo convirtió en referente del género, marcando una nueva era en la música urbana.

Además, es el creador de Infierno, una fiesta icónica que ha llevado la cultura del trap y el reggaetón a escenarios de toda España, consolidándose como líder y visionario del movimiento urbano.

El festival también contará con la artista cartagenera LOrna, con apenas 20 años, una de las nuevas figuras emergentes del panorama urbano nacional tras su paso por sellos como La Vendición. Su estilo crudo y directo bebe directamente del trap, y ha logrado posicionarse gracias a colaboraciones con Metrika, Albany, Yung Beef, La Zowi o Kabasaki. Destaca por una lírica empoderada y una estética urbana auténtica.

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La programación del festival se completa con varias sesiones de DJs, entre ellos, Alex Martini, también productor, con raíces en la música urbana y el reggaetón old school. Además, actuarán Rajobos & Nev, dos habituales de las cabinas a nivel nacional, que unirán fuerzas en una sesión donde el reggaetón, el trap y otros sonidos urbanos se mezclarán durante la noche. Otras actuaciones serán las de La Diferencia 2006, Sweet Flow, Chiup, Pablo Músco, Vija, Carreto y La Trampa.