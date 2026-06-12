Imanol Arias, Hiba Abouk y Julián López encabezarán la temporada teatral de otoño en El Batel

El Auditorio El Batel volverá a reunir este otoño a algunos de los rostros más populares de la escena española. Imanol Arias, María Barranco, Hiba Abouk y Julián López protagonizan la nueva programación teatral impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena, una propuesta que entre septiembre y noviembre llevará al recinto tres montajes que actualmente giran por los principales teatros del país.

La temporada combinará comedia, drama contemporáneo y teatro social con títulos como 53 domingos, del cineasta y dramaturgo Cesc Gay; Cucaracha, una reflexión sobre la violencia y los conflictos bélicos; y Mejor no decirlo, una exitosa comedia protagonizada por Imanol Arias y María Barranco tras su paso por los escenarios de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Julián López abre la temporada

La primera cita llegará el próximo 5 de septiembre, a las 20.00 horas, con 53 domingos, una de las últimas propuestas teatrales de Cesc Gay. La obra parte de una situación tan cotidiana como incómoda: tres hermanos deben decidir qué hacer con su padre, de 86 años, cuando su comportamiento comienza a resultar cada vez más difícil de gestionar. Lo que parece una conversación familiar razonable termina convirtiéndose en una explosiva revisión de viejas heridas, reproches y tensiones acumuladas durante años.

El reparto está encabezado por Julián López, acompañado por Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat. El montaje llega además a Cartagena después de que su adaptación cinematográfica, dirigida por el propio Gay, se estrenara este año en plataformas, consolidando una historia que continúa cosechando éxito tanto en los escenarios como en la pantalla.

Julián López, acompañado por Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat. / L. O.

Hiba Abouk protagoniza una reflexión sobre la guerra

La programación continuará el 14 de octubre, a las 20.30 horas, con Cucaracha, una propuesta protagonizada por Hiba Abouk, junto a Julio Peña, Lucía Díez, Miriam Queba, Nakarey y el actor madrileño de vinculación cartagenera Javier Amann. La obra sitúa al espectador en un aula donde una profesora intenta mantener la normalidad mientras el mundo exterior se encuentra inmerso en una guerra devastadora. A medida que los jóvenes son llamados a filas, la educación, los sueños y las expectativas de futuro comienzan a desmoronarse.

El montaje plantea una reflexión sobre la violencia, el adoctrinamiento y la fragilidad de la vida cotidiana en contextos de conflicto, ofreciendo una visión inquietante sobre el impacto de la guerra en las nuevas generaciones.

Hiba Abouk, Julio Peña, Lucía Diez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann en una imagen promocional de 'Cucaracha'. / L. O.

Imanol Arias y María Barranco cierran el ciclo

El broche final llegará el 18 de noviembre, también a las 20.30 horas, con Mejor no decirlo, la comedia escrita por la dramaturga francesa Salomé Lelouch. La producción cuenta con dirección de Claudio Tolcachir y reúne sobre el escenario a Imanol Arias y María Barranco, dos intérpretes con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión.

La obra gira en torno a un matrimonio que ha construido su convivencia sobre un delicado equilibrio entre lo que se dice y lo que se calla. La situación cambia cuando ambos deciden abandonar los silencios y expresar todo aquello que llevan años guardándose.

Tras su éxito en Buenos Aires y su posterior gira por Uruguay, Chile y Paraguay, el montaje desembarca en Cartagena como una de las principales apuestas teatrales de la temporada.

"Mejor no decirlo es una provocación y un disfrute de actuación. Dos jugadores encendidos abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar", ha señalado Claudio Tolcachir sobre una función construida a partir del humor, la ironía y las contradicciones de la vida en pareja.

Durante la presentación de la programación, el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, destacó que esta programación es "un ejemplo de la apuesta que desde el gobierno municipal realizamos para ofrecer una programación teatral de calidad durante todo el año, con producciones que están representándose con éxito por todo el país. De esta manera, seguimos con el compromiso de llevar la cultura a grandes espacios, como el auditorio El Batel, pero también a cada rincón del municipio a través de nuestro programa Cultura Cercana".