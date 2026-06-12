La ciudad de Camarón será reconocida por Lo Ferro con su Medalla de Oro

La localidad de San Fernando, en Cádiz, va a recibir la Medalla de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, una de las distinciones más destacadas que concede este certamen flamenco de Torre Pacheco, en reconocimiento al compromiso de la ciudad con la difusión, promoción y conservación del flamenco como una de las principales señas de identidad de su patrimonio cultural y coincidiendo con la celebración del Año Camarón.

Reconocimiento al legado flamenco

La entrega de esta distinción se realizará el próximo mes en la localidad pachequera, aunque este viernes se ha celebrado una recepción institucional, presidida por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quien ha dado la bienvenida a una amplia representación del festival.

En el acto ha participado también una amplia representación de la localidad, de la Peña Flamenca Melón de Oro y del Ayuntamiento de Torre Pacheco, encabezada por el director del festival, Gabriel Maldonado, y el concejal de Cultura, José Javier Plaza.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a Gabriel Maldonado (primero por la izquierda) / AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

Un puente entre San Fernando y Torre Pacheco

La Medalla de Oro de Lo Ferro se concede a personas, instituciones o entidades que han destacado por su contribución al flamenco y a la cultura. Con este reconocimiento, el festival establece además "un puente simbólico" entre San Fernando y Torre Pacheco, dos territorios "unidos por una profunda vinculación con el arte jondo y por una misma vocación de preservar y proyectar" este patrimonio universal declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Durante el acto, la alcaldesa de San Fernando ha agradecido una distinción que ha calificado como "un auténtico privilegio" por proceder de un festival con 46 años de trayectoria que se ha consolidado como “una referencia nacional e internacional en la defensa y promoción del flamenco”.

Una distinción especial en el Año Camarón

"Esta medalla reconoce algo que forma parte de la esencia misma de nuestra ciudad: la vinculación inseparable entre San Fernando y el flamenco", ha señalado Cavada durante su intervención, en la que ha apuntado que el reconocimiento adquiere "una relevancia especial" en el marco del Año Camarón, una conmemoración que está situando a la ciudad "en el centro de la actividad cultural y flamenca a nivel nacional".

Cavada ha puesto en valor la responsabilidad que supone para San Fernando "custodiar el legado de Camarón de la Isla y seguir impulsando iniciativas que contribuyan a preservar y difundir el flamenco", desde el Centro de Interpretación Camarón de la Isla hasta festivales, congresos y proyectos culturales que "mantienen vivo este patrimonio2.

Asimismo, ha destacado que la ciudad entiende el flamenco como "una expresión cultural en permanente evolución, capaz de dialogar con nuevas generaciones y de proyectar internacionalmente la identidad cultural de Andalucía".

Lo Ferro, referencia del cante flamenco

La alcaldesa también ha elogiado la trayectoria del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, considerado uno de los certámenes flamencos más importantes del país, por su capacidad para mantener viva la tradición, impulsar nuevas figuras y acercar el flamenco a públicos cada vez más amplios.

El concejal de Cultura de Torre Pacheco ha subrayado que San Fernando constituye "uno de los grandes pilares del arte jondo gracias a una aportación que trasciende lo geográfico e histórico para convertirse también en una aportación humana y artística".

San Fernando, cuna de figuras del arte jondo

En este sentido, ha recordado que San Fernando es la ciudad natal de Camarón de la Isla, "una de las figuras más influyentes del siglo XX y uno de los grandes revolucionarios del flamenco", además de ser "cuna" de artistas fundamentales como Chato de la Isla o destacados representantes actuales como Jesús Castilla, Melón de Oro de Lo Ferro en 2024.

El director del festival ha explicado que la concesión de esta distinción fue acordada “por unanimidad” por el comité organizador y responde al "papel esencial" que San Fernando ha desempeñado en los orígenes, la evolución y la proyección contemporánea del flamenco.

Cante para cerrar el acto

El acto ha concluido con las actuaciones de la cantaora Carmen Carmona, Melón de Oro 2025, acompañada a la guitarra por Antonio Fernández ‘El Torero’, que interpretó unas ferreñas, y del cantaor isleño Jesús Castilla, con Niño Manuel, en una jornada marcada por el reconocimiento mutuo entre dos ciudades que comparten el flamenco como una de sus principales señas de identidad.

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Con esta distinción, el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro reconoce la contribución de San Fernando a la conservación y difusión de una de las expresiones culturales más universales de Andalucía y refuerza los lazos entre dos territorios unidos por el flamenco.