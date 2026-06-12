Cartagena busca extras para el rodaje de la superproducción de una película internacional

El manuscrito más antiguo de su tipo conservado en el mundo nació en Barcelona en 1350, sobrevivió a la Inquisición, a la expulsión de los judíos de España en 1492, a dos guerras mundiales y a la guerra de Bosnia. Ahora su historia llega al cine —con Cartagena como uno de sus escenarios— en la superproducción The People of the Book, de la productora británica Good Films Studios Spain, basada en el 'bestseller' homónimo de la ganadora del Premio Pulitzer Geraldine Brooks.

El rodaje en Cartagena se desarrollará en nueve jornadas repartidas en dos periodos: los días 22 y 23 de junio, del 13 al 17 de julio y los días 23 y 24 de julio. La agencia Modfie ha abierto el casting de figuración para hombres, mujeres y menores.

Qué buscan y cómo apuntarse

Al tratarse de una película de época, los requisitos son precisos: "los hombres deberán tener peinado clásico y/o barba; las mujeres no podrán llevar mechas, tintes llamativos ni cortes modernos, y tampoco uñas pintadas ni de gel o acrílicas", señala la plataforma de casting Modfie. En la misma convocatoria también se añade que "la producción incluye transporte al rodaje y habrá prueba de vestuario previa. Es imprescindible contar con permiso de trabajo y documentación en regla; en el caso de los menores, DNI obligatorio".

Las inscripciones se realizan a través de la web modfie.com en cuatro categorías: figurantes, figurantes especiales, menores y bebés. Además de Cartagena, el rodaje pasará por múltiples localizaciones alicantinas —Bocairent, Villajoyosa, El Campello, Santa Pola, Villena y la Terminal de Ferry— y por Alcoy, donde se grabará del 29 de junio al 12 de julio. La preproducción arrancó en enero en los Estudios Ciudad de la Luz de Alicante.

El manuscrito que sobrevivió a todo

La Hagadá de Sarajevo fue realizada en Barcelona en 1350 y es la hagadá de Pésaj más antigua conocida. Los historiadores creen que fue sacada de la ciudad por judíos catalanes cuando fueron expulsados por el Edicto de Granada en 1492. Es un manuscrito sobre pergamino blanqueado e iluminado con cobre y oro que contiene 34 páginas de ilustraciones de escenas clave de la Biblia, desde la Creación hasta la muerte de Moisés.

Algunas páginas están manchadas con vino, evidencia de que fue utilizada en muchas celebraciones de Pésaj. Durante la Segunda Guerra Mundial fue salvada por el director musulmán de la biblioteca del Museo Nacional de Sarajevo, Derviš Korkut, que arriesgó su vida para sacarla ilegalmente y esconderla bajo los tablones de una mezquita en Zenica, a 70 kilómetros de la ciudad. Sobrevivió también a la guerra de Bosnia de 1992 gracias a otro custodio musulmán que la escondió en la caja acorazada de un banco mientras los obuses caían sobre el museo. Hoy se conserva en el Museo Nacional de Bosnia-Herzegovina.

La película y la novela

El guion, firmado por el noruego Petter Skavlan —autor de Kon-Tiki—, adapta la novela de Geraldine Brooks publicada en 2008 y traducida al español como Los Guardianes del libro entrelaza dos líneas temporales: la historia de una conservadora de libros australiana que en 1996 analiza el manuscrito recuperado en el Sarajevo de la posguerra, y una serie de capítulos históricos que rastrean la Hagadá hacia atrás en el tiempo a través de siglos de persecución: la Barcelona de 1480 donde se crean las ilustraciones, la Venecia de 1609 donde un sacerdote católico la defiende de la Inquisición, la Viena de 1894 donde un médico judío la custodia en medio del antisemitismo creciente, y la Sarajevo de 1940 donde un bibliotecario musulmán la salva de los nazis.

Portada del Bestseller de Geraldine Brooks 'People of the book' / L. O.

El proyecto lleva años en desarrollo: en 2020 se anunció que contaría con Gael García Bernal, Nazanin Boniadi (Homeland) y Jason Isaacs en el reparto, bajo la dirección del ganador del Oscar Danis Tanovic (No Man's Land). La producción no ha confirmado si ese elenco sigue siendo el definitivo para el rodaje que arranca este verano en España.

La producción cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros e incluye ayudas de la Generalitat Valenciana —hasta 1,5 millones de euros— y de la Región de Murcia. Está producida por Miriam Segal, fundadora de Good Films Collective en Reino Unido en 2007 y productora de películas como Good (2008), con Viggo Mortensen y Jason Isaacs.