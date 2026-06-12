Festivales
Los afectados por la cancelación del Fortaleza Sound podrán reclamar también gastos de alojamiento y transporte
Consumur recuerda que, al no tratarse de un supuesto de fuerza mayor, los asistentes tienen derecho a recuperar el importe íntegro de las entradas y reclamar otros perjuicios económicos derivados de la suspensión
La cancelación del Fortaleza Sound 2026, prevista para los días 26 y 27 de junio en Lorca, sigue generando incertidumbre entre los asistentes. Más de una semana después de que la organización anunciara la suspensión del festival por motivos de viabilidad económica, los compradores continúan sin recibir información detallada sobre el procedimiento para recuperar el dinero de las entradas.
Ante esta situación, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) ha recordado que los afectados no solo tienen derecho al reembolso íntegro de las entradas adquiridas, sino que también pueden reclamar otros gastos ocasionados por la cancelación del evento.
La organización de consumidores ha solicitado a la empresa promotora, Creativa Promociones Artísticas S.L., que proceda a devolver el importe abonado por los asistentes y facilite cuanto antes información clara sobre el proceso de devolución.
Más allá de las entradas
Desde Consumur señalan que "muchos asistentes habían contratado ya alojamientos, desplazamientos y otros servicios vinculados al festival, gastos que en numerosos casos no son reembolsables y que podrían traducirse en importantes pérdidas económicas para los afectados".
La asociación recuerda que la suspensión del evento no responde a una situación de fuerza mayor, sino a motivos relacionados con la viabilidad del proyecto y el número de entradas vendidas, circunstancia que podría abrir la puerta a reclamaciones por daños y perjuicios.
Según explica la entidad, los consumidores tienen derecho a exigir "no solo la devolución del precio de la entrada, sino también la compensación de aquellos gastos que puedan acreditar y que se hayan generado directamente como consecuencia de la cancelación".
Malestar entre los asistentes
La empresa promotora comunicó la pasada semana la cancelación de la tercera edición del festival a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que argumentaba que no se había alcanzado el volumen de ventas necesario para garantizar la celebración del evento.
Desde entonces, numerosos asistentes han mostrado su preocupación por la falta de información sobre los plazos y mecanismos para recuperar el dinero abonado.
La situación ha generado inquietud especialmente entre quienes habían organizado desplazamientos desde otros puntos de España y reservado alojamiento en Lorca para asistir a los conciertos programados.
Consumur anima a denunciar
Ante las dudas planteadas por los afectados, Consumur ha animado a los consumidores a "reclamar formalmente y a denunciar cualquier incidencia relacionada con la devolución de las cantidades abonadas".
Para ello la asociación ha puesto a disposición de los usuarios su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario 968 22 30 82, así como su web www.consumur.org para asesorar sobre los pasos a seguir y la documentación necesaria para iniciar estas posibles reclamaciones.
La cancelación del Fortaleza Sound, que iba a celebrar este año su tercera edición en Lorca, supone uno de los contratiempos más relevantes de la programación musical prevista para este verano en la Región de Murcia y deja en el aire las expectativas de cientos de asistentes que ya habían planificado su participación en el festival.
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