Carlos del Amor recibirá el ‘Castillete de Oro’ del Festival del Cante de las Minas en su 65ª edición

El Festival Internacional del Cante de las Minas le entregará el 'Castillete de Oro' en su 65ª edición, la máxima distinción institucional del festival, al periodista murciano Carlos del Amor. "Con un inconfundible estilo repleto de sensibilidad, imaginación, delicadeza y creatividad lleva un largo tiempo asentado, con todo merecimiento, como una de las máximas instituciones del periodismo cultural en nuestro país" ha señalado el Festival minero.

Carlos del Amor empezó estudiando Biblioteconomía en Murcia, lo dejó, se fue a Madrid a licenciarse en Periodismo en la Carlos III y volvió a Murcia como becario en el centro territorial de TVE. De ahí al Telediario. Hoy es jefe adjunto del Área de Cultura de los Servicios Informativos de Rtve, ha cubierto los festivales de cine más importantes del mundo —Cannes, Venecia, Berlín—, ha entrevistado a Woody Allen, Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, y ha convertido su manera de contar el arte en algo reconocible al instante.

El escritor de la emoción visual

El reconocimiento no es solo al periodista. Del Amor ganó el Premio Espasa 2020 con Emocionarte. La doble vida de los cuadros, un ensayo sobre 35 cuadros que se convirtió en uno de los libros de divulgación artística más vendidos del año. Le precedieron en la bibliografía La vida a veces (2013), su debut con un libro de relatos; El año sin verano (2015), su primera novela; y Confabulación (2017). En 2022 publicó Retratarte. Cuando cada mirada es una historia.

En 2023, el jurado de los Premios Ondas le reconoció como Mejor presentador de televisión por hacer de su estilo, en palabras del propio jurado, "un género en sí mismo".

Para Del Amor, el galardón tiene una carga sentimental que va más allá del reconocimiento profesional. "Cuando era pequeño oía hablar del Cante de las Minas y en mi imaginación veía un templo lleno de sabios donde cada noche, noches eternas, nacía la magia durante una semana. Era algo casi mitológico", ha explicado el periodista.

Una imagen de infancia que el tiempo fue confirmando: "Cuando pasó el tiempo fui de aficionado en alguna ocasión y poco después a trabajar. Y lo que viví se parecía mucho a lo imaginado de crío. Hay veces que la realidad no decepciona".

El 'Castillete de Oro' lo han recibido antes otros comunicadores de referencia como Vicente Vallés, Carlos Franganillo, Carlos Herrera o Juan Ramón Lucas. Del Amor se suma a esa nómina desde una posición singular: es el periodista cultural de la lista, el que ha construido su carrera entera en torno al arte, la literatura y el cine, sin desvíos hacia la política ni la información general.

La 65ª edición del festival se celebrará en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto. La fecha concreta de entrega del galardón se anunciará próximamente.