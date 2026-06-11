La Biblioteca Regional, reconocida por su impulso a una cultura lectora abierta y participativa

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), organismo dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, ha sido distinguida con el Premio Liber 2026 a la mejor iniciativa de fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público, un reconocimiento otorgado por la Federación del Gremio de Editores de España a propuesta del sector editorial.

El galardón, que se enmarca en el programa anual de los Premios Liber—convocados con motivo de la feria internacional del libro del mismo nombre—, distingue a bibliotecas, redes bibliotecarias o proyectos culturales que destaquen por su labor sostenida en la promoción de la lectura, la creación de comunidades lectoras y la colaboración con el entorno educativo y social.

En esta edición, el jurado ha valorado especialmente la capacidad de la Biblioteca Regional para consolidarse como un espacio vivo de actividad cultural, donde la programación complementa de forma estructural el servicio bibliotecario tradicional. El premio, además, reconoce un modelo de gestión que apuesta por convertir la biblioteca en un punto de encuentro ciudadano y no solo en un centro de conservación y préstamo de fondos.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha subrayado que este reconocimiento “viene a poner en valor el trabajo desarrollado durante años en materia de fomento de la lectura y dinamización cultural”, destacando que la BRMU “se ha convertido en un referente en el ámbito bibliotecario por la calidad y la diversidad de sus propuestas”.

Una trayectoria de referentes culturales

El Premio Liber ha recaído en ediciones anteriores en instituciones de referencia como la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, la red de bibliotecas municipales de Madrid, la Biblioteca de Navarra o la red de bibliotecas de Cartagena, consolidando así una nómina de proyectos con fuerte impacto social y cultural.

En el caso de la Biblioteca Regional de Murcia, su director, Juan José Lara, ha destacado que el reconocimiento “supone un respaldo a una forma de entender el fomento de la lectura y la cultura” basada en la idea de que la biblioteca contemporánea trasciende su función tradicional. “Una biblioteca pública es mucho más que un lugar donde se custodian libros: es un espacio vivo de encuentro, aprendizaje y creación cultural”, ha señalado.

Quien cruza las puertas de la Biblioteca viene a encontrarse con la cultura, y eso ya constituye un éxito Juan José Lara — director de la Biblioteca Regional de Murcia

El proyecto de la BRMU se articula en torno a una programación continuada que busca atraer a públicos diversos, más allá del préstamo bibliotecario. La institución defiende que la actividad cultural "no es un complemento, sino una parte esencial de su misión pública". En esa línea, ha impulsado una oferta amplia y plural que incluye desde encuentros con autores hasta talleres formativos, clubes de lectura o actividades escénicas y divulgativas.

"Que los premios Liber reconozcan este modelo de biblioteca nos llena de satisfacción y nos anima a seguir trabajando en esta dirección. Sin embargo, por encima de cualquier galardón, nada nos alegra más que ver la biblioteca llena de gente, porque ahí es donde realmente se mide el éxito de nuestro trabajo", remarca su director.

Por sus espacios han pasado nombres relevantes del panorama literario y cultural como María Dueñas, Juan Gómez-Jurado, Julio Llamazares, Juan del Val, Henar Álvarez o Rafael Santandreu, además de figuras del cine como Maribel Verdú o Santiago Segura.

La biblioteca como experiencia cultural

Para la dirección de la biblioteca, este tipo de reconocimientos confirman una línea de trabajo que pone el acento en la relación directa con la ciudadanía. “Nuestro objetivo es atraer a las personas a la biblioteca, independientemente de que vengan o no a llevarse un libro en préstamo. Quien cruza sus puertas viene a encontrarse con la cultura, y eso ya constituye un éxito”, ha señalado Lara.

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El acto de entrega del Premio Liber 2026 tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en una gala que se celebrará en el Museo Nacional de Arte Moderno de Cataluña, en Barcelona, en el marco de la feria internacional del libro Liber.