Vuelven las Músicas Antiguas al paisaje cultural de Calasparra

Calasparra Antiqva es un proyecto cultural que recupera el legado del Festival de Música Antigua “Villa de Calasparra”, celebrado con éxito durante diez ediciones entre 2008 y 2017. A lo largo de su trayectoria, el festival reunió a destacados conjuntos especializados del panorama nacional e internacional, consolidándose como una referencia cultural y creando una sólida comunidad de público.

Impulsado por Ensemble La Danserye, formación calasparreña con más de 25 años de experiencia internacional, el proyecto nace con la vocación de proyectar hacia el futuro una iniciativa que une música, patrimonio y territorio.

Sus principales líneas de actuación son la puesta en valor del patrimonio musical hispánico y la recuperación de prácticas musicales históricas, entendidas como parte de un legado cultural vivo y accesible. Junto a una programación artística de excelencia, Calasparra Antiqva apuesta por la formación de nuevos públicos, la divulgación y la transferencia social del conocimiento mediante actividades educativas, científicas y de mediación cultural.

Asimismo, el festival se pretende desarrollar en espacios patrimoniales de índole religiosa y también se pretenden incorporar actividades en enclaves naturales singulares del entorno de Calasparra, favoreciendo la integración de la música en el paisaje y reforzando la identidad cultural del municipio. Esta elección de espacios permitirá al proyecto actuar como motor de dinamización social, turística y económica, contribuyendo a la diversificación de la oferta cultural, a la atracción de visitantes interesados en el patrimonio y a la proyección exterior del territorio. En este contexto, Calasparra Antiqva aspira a consolidarse como un proyecto cultural sostenible y de impacto, comprometido con la cohesión social, la educación cultural y el desarrollo territorial, y a posicionar a Calasparra como un referente en la programación de música histórica en la Región de Murcia.

Calasparra Antiqva 2026 | 1ª Edición

Cartel Calasparra Antiqva / La Opinión

Para esta primera cita con las músicas históricas el ciclo Calasparra Antiqva, Festival de Música Antigua y Patrimonio 2026 propone la realización de dos conciertos en dos escenarios significativos de la villa , como son la iglesia parroquial de Pedro Apóstol - Barroco Murciano - , declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) junto al escenario principal del Auditorio Municipal en su 45º Aniversario .

Sábado, 13 de junio. 20:30 h. Iglesia San Pedro Apóstol

Concierto inaugural del Festival "Calasparra Antiqva". Travesías de una canción: Susana y la Missa 'Sussane un jour'. Capella Prolationum y Ensemble La Danserye.

Capella Prolationum junto con La Danserye ofrecerán un programa vocal-instrumental , Basado en la recuperación del Patrimonio Musical Hispánico, con especial atención a la recuperación de prácticas musicales históricas, como la recreación de las capillas musicales catedralicias.

Componentes: Capella Prolationum (8 cantantes) + La Danserye (4 músicos).

Domingo, 14 de junio. 20:00 h. Auditorio Municipal

Concierto << Pre-estreno del disco "Danserye x Danserye". Ensemble La Danserye.

Se realizará el pre estreno de la nueva grabación discográfica de Ensemble La Danserye(Danserye x Danserye) centrada en la colección de danzas que Tilman Susato publicó en Amberes en 1551, y que precisamente recibe el sobrenombre de “Danserye”.

Componentes: La Danserye (5 músicos) + 2 bailarines.