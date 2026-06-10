Un reloj robado por los nazis regresa 82 años después a su familia en Murcia

Durante más de ocho décadas, la familia de Blas Martínez Aranda convivió con preguntas sin respuesta. Sabían que aquel joven de Churra, nacido en 1919, había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial después de exiliarse en Francia. Conservaban una carta enviada por su madre, la última noticia que tuvieron de él y una larga colección de versiones contradictorias sobre su destino.

Lo que nunca imaginaron es que, 82 años después, recuperarían una de las pocas pertenencias que lo acompañaron durante sus últimos días: un reloj de pulsera confiscado por los nazis durante su deportación. La entrega de la pieza se celebró este miércoles en el Archivo General de la Región de Murcia, dentro de una jornada dedicada a la memoria de los murcianos deportados a los campos de concentración nazis. El reloj perteneció a Blas Martínez Aranda y permaneció custodiado durante décadas en los Arolsen Archives, el principal centro internacional de documentación sobre las víctimas de la persecución nazi.

Durante el acto, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, destacó la dimensión humana del gesto. La consejera recordó que la restitución trasciende el valor material del objeto. "Este acto va mucho más allá de devolver una pieza. Detrás de cada pieza hay un nombre, un apellido, una familia y una historia que refleja una de las etapas más horribles que ha vivido la humanidad".

Un reloj y una historia pendiente de cerrar

"Ha sido cerrar un capítulo que teníamos abierto toda la familia". Con esas palabras resumió Juan Martínez Andreu, sobrino de Blas, el significado de una entrega que pone fin a décadas de incertidumbre. Durante años, la familia apenas dispuso de información sobre lo ocurrido tras el exilio republicano de Blas en Francia. La última comunicación conservada es una carta fechada en 1944 en la que aseguraba encontrarse bien e instaba a sus hermanos a que estudiasen "para que el campo no se los comiera", señala Martínez Andreu. Después llegó el silencio.

"Mi padre murió sin saber qué había sido de su hermano", explicó Martínez Andreu. La incertidumbre alimentó durante décadas diferentes versiones sobre su destino, hasta que las investigaciones impulsadas por el Archivo General permitieron reconstruir buena parte de su recorrido durante la guerra.

La familia conservaba además una carta enviada por su madre al campo donde estaba retenido. El documento llegó a su destino, pero nunca fue entregado al joven murciano. Hoy forma parte de los fondos documentales conservados y digitalizados por el Archivo General.

Del exilio republicano a los campos nazis

Como miles de españoles que cruzaron la frontera tras la derrota republicana, Blas Martínez se exilió en Francia. Allí fue internado inicialmente en un centro de trabajo administrado por las autoridades francesas. Más tarde pasó por diferentes recintos hasta quedar bajo control de las SS alemanas y ser deportado al campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo.

La documentación recuperada permite seguir el rastro de su cautiverio durante los últimos meses del conflicto mundial, aunque todavía no existe una certeza absoluta sobre las circunstancias exactas de su muerte.

Según explicó su sobrino, las investigaciones apuntan a dos posibles escenarios. El primero sitúa su fallecimiento durante una de las conocidas como marchas de la muerte, organizadas por los nazis en los últimos compases de la guerra. El segundo lo vincula a la evacuación marítima de prisioneros procedentes de Neuengamme, una operación que terminó en tragedia cuando varios barcos fueron bombardeados por la aviación aliada sin conocer que transportaban deportados.

"Ya sabemos que falleció en uno de esos dos momentos. Lo importante es que ahora conocemos gran parte de lo que ocurrió y podemos cerrar esa incertidumbre que ha acompañado a la familia durante décadas", señaló.

La labor internacional de Stolen Memory

La recuperación del reloj ha sido posible gracias al programa internacional Stolen Memory, impulsado por los Archivos Arolsen desde 2016 para localizar a los familiares de víctimas del nazismo y devolverles los objetos personales confiscados en los campos de concentración. Charlotte Meiwes, responsable del proyecto, explicó que el origen de la iniciativa se encuentra en miles de pertenencias conservadas desde el final de la guerra. "En nuestro archivo llegaron 4.700 sobres con objetos personales de prisioneros de campos de concentración", relató durante su intervención.

Muchos de esos objetos no pudieron ser entregados a sus propietarios o familiares en las décadas posteriores al conflicto. La digitalización de los fondos documentales y las nuevas herramientas de investigación permitieron reactivar las búsquedas. "En los diez años transcurridos desde la puesta en marcha del programa hemos podido devolver objetos personales a las familias de mil víctimas de la persecución nazi y más de quinientos de esos casos corresponden a españoles", explicó Meiwes.

Charlotte Meiwes, de Stolen memory, la consejera, Carmen Conesa y Juan MArtínez durante el acto de entrega. / Juan Carlos Caval

La investigadora recordó además que todavía existen pertenencias pendientes de devolución vinculadas a ciudadanos españoles, entre ellas el polígrafo de otro deportado murciano, Mariano López, cuyos familiares aún no han podido ser localizados.

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Para la familia de Blas Martínez Aranda, el reloj entregado este miércoles es mucho más que una pertenencia recuperada. Junto a él regresa también una parte de la historia familiar que quedó suspendida durante más de ocho décadas entre el exilio, la guerra y la desaparición. Ochenta y dos años después, el tiempo detenido de Blas Martínez ha encontrado por fin un lugar donde regresar.