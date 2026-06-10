Miguel Ríos, Café Quijano y Alejandro Astola se unen a Carlos Ares en Noches de Sal: consulta la programación completa

Noches de Sal ha completado su cartel. La sexta edición del ciclo organizado por Festejos del Ayuntamiento de Cartagena y producido por Crash Music y Nación Sur reunirá en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres seis noches de conciertos con un programa que va del flamenco pop sevillano al rock pionero español, pasando por el bolero latinoamericano, el homenaje a Sabina y el tributo más internacional a Taylor Swift.

La presentación tuvo lugar este miércoles en el propio Parque Torres, con la presencia de la edil de Festejos, Francisca Martínez, el responsable de comunicación de Raw Music, Antonio Palazón, y la booker de Crash Music, Virginia Pastor. La sexta edición del ciclo del Auditorio Paco Martín reúne seis noches del 14 al 29 de agosto con entradas a la venta desde este jueves a las 12:00 horas.

El cartel, noche a noche

La apertura llega el 14 de agosto con Alejandro Astola, cantante, compositor y productor sevillano nacido en 1990, fundador y principal compositor de Fondo Flamenco, considerado uno de los grupos más singulares del flamenco moderno español. Lleva casi 25 años escribiendo canciones, con 13 discos publicados entre Fondo Flamenco y Astola y Ratón, y ha probado diferentes estilos sin perder nunca la pasión por el proceso creativo.

Su pluma ha trascendido estilos y geografías: canciones suyas han sido grabadas por artistas como Camilo (Ojalá), Ulises Bueno (Intento) y Damián Córdoba (Q Tal). Ahora inicia un proyecto en solitario que, según ha explicado en entrevistas recientes, nace de la voluntad de "volver al principio, escribir desde el corazón, sin pretensiones, pintar como cuando era un niño, sin nadie esperando, solo por uno mismo y para uno mismo".

El 20 de agosto actuará Café Quijano, el trío leonés formado por los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano que desde 1997 ha construido uno de los sonidos más singulares de la música española: pop latino sofisticado, rock y la sensualidad del bolero y los sonidos hispanoamericanos mezclados con una naturalidad que solo da el oficio.

Han publicado diez discos de estudio y vendido más de tres millones de copias en todo el mundo, y siguen llenando teatros, auditorios y festivales con una fidelidad de público que pocos grupos de su generación han conseguido mantener

El 21 de agosto llega 500 Noches con Sabina en las Venas, un recorrido por la trayectoria del cantautor de Úbeda interpretado con la calidad y profesionalidad que el homenaje exige. Una propuesta que ha cosechado el reconocimiento tanto de la crítica como del público más exigente del cancionero de Sabina.

La cuarta noche, el 27 de agosto, pertenece a Carlos Ares, el primer nombre que Noches de Sal anunció para esta edición y cuyas entradas están ya a punto de agotarse. El músico gallego llega en el mejor momento de su carrera: recientemente galardonado en los Premios de la Música Independiente, su segundo álbum La Boca del Lobo (2025, BMG) ha establecido una identidad sonora propia construida desde la autoría, la producción personal y una forma de entender la canción que conecta emoción y riesgo.

El músico gallego Carlos Ares junto a su banda. / L. O.

El 28 de agosto actúa Taylormanía, el espectáculo tributo a Taylor Swift protagonizado por Katy Ellis, nacida en 1989 como la propia artista homenajeada. No es solo el parecido físico lo que hace singular este show: son los gestos, la energía escénica, las réplicas de vestuario de todas las giras y las coreografías que recorren todas las épocas de la cantante. Un espectáculo que recorre el mundo sin parar de crecer.

Miguel Ríos cierra el ciclo

El broche llegará el 29 de agosto con Miguel Ríos, y es difícil imaginar un cierre más apropiado para un ciclo que lleva seis ediciones apostando por una propuesta cultural sólida en Cartagena. Nacido en Granada el 7 de junio de 1944, con más de 60 años de carrera, Miguel Ríos es reconocido universalmente como el padre del rock en España y recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2013.

Entre sus distinciones figuran la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1993), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (1999) y múltiples Premios Ondas. Canciones como El himno a la alegría, El rock de la cárcel, Santa Lucía, El río o Bienvenidos forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones de españoles. A los 82 años, sigue sobre los escenarios con el mismo compromiso con el trabajo y la autenticidad que le han valido décadas de reconocimiento unánime.

El escenario elegido, el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, es uno de los enclaves más singulares para los conciertos de verano en Cartagena por sus ingredientes: aire libre, sobre una colina con vistas al puerto romano y a la ciudad histórica y el mar Mediterráneo como telón de fondo. Un escenario que Noches de Sal ha sabido transformar en una propuesta diferente para el verano cultural en la Región de Murcia desde su primera edición.

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Las entradas para todos los conciertos estarán disponibles desde este jueves a las 12:00 horas en crashmusic.es.