Javier Amann: "La obra 'Cucaracha' lanza un aviso: cuidado, porque podemos volver a un lugar al que no queremos volver"

Un aula. Una pizarra con un tema de biología: supervivencia, adaptación, selección. Una profesora que insiste en dar clase mientras fuera hay una guerra. Javier Amann encontró esa imagen en un texto de Sam Holcroft en 2018, lo guardó y esperó. No porque le faltase convicción, sino porque el mundo todavía no había llegado a donde el texto ya estaba.

Cuando en 2022 decidió que era el momento, la obra llevaba años siendo más verdad cada temporada. "Por desgracia —dice—, el texto cada vez ha ido siendo más vigente". Los días 12 y 13 de junio, Cucaracha llega al Teatro Romea de Murcia con Amann dentro: como productor, como adaptador y como actor.

La violencia por las ventanas

Lo primero que le atrapó no fue la guerra. Fue lo que la rodea. "Lo que retrata la obra no es la guerra como tal —explica—. Es la cotidianidad y cómo ese entorno tan violento la destroza. Algo tan simple como un aula y una profesora que intenta que sus alumnos aprendan. La violencia se cuela por las ventanas". Ahí está el filo de Cucaracha: no en los bombardeos, sino en el momento en que dejan de ser noticia y se convierten en fondo de pantalla. En el instante en que un chico va a clase sabiendo que quizá no llegue a los exámenes finales porque lo llaman a filas.

Hay algo de lo comunal, de estar en una sala encerrada viviendo esto juntos, que obliga a reflexionar

Cuando en 2022 retomaron el proyecto, la urgencia del texto ya era otra. "Hace tres años obviamente sí que estábamos en periodos de guerra e inestabilidad, pero a día de hoy eso está multiplicado por mil —dice—. Se ha ido haciendo más y más vigente". Lo dice sin triunfalismo, porque la vigencia de Cucaracha no es una buena noticia. Es un diagnóstico.

Sin banderas, sin coordenadas

Holcroft escribió la pieza sin fijar país, época ni nombre propio, y Amann la mantuvo así en la adaptación tras hablarlo con el director Julián Fuentes Reta desde el principio. "Queríamos no señalar, no sacar banderas —dice—. No estamos hablando de nada partidista, sino de una situación global que ocurre en muchas partes del mundo de maneras distintas. No es de época: de repente aparece un teléfono móvil, pero también podría ser el pasado. Es el futuro, es cualquier lugar en cualquier momento". Palestina, Ucrania, o lo que venga después. El texto ya estaba ahí.

Javier Amann y Julio Peña durante la representación de la obra 'Cucaracha'. / Álvaro Tierno

Hubo, sin embargo, una frase que le persiguió durante todo el proceso de adaptación. Una alumna le pregunta a la profesora por Darwin, por la evolución, y acaba diciéndole: "Si esta es la evolución, ¿dónde está Dios? Porque todos mis amigos están muriendo. Así que yo no necesito un mono, necesito a Dios." Es, dice, devastadora. En esa línea cabe todo: la adolescencia, el duelo, el colapso de cualquier relato tranquilizador sobre el mundo.

Heroico y necesario

La profesora de la obra insiste en seguir con el temario incluso cuando todo se desmorona. ¿Ingenua o heroica? "Más bien heroica —responde Amann—, pero sobre todo necesaria. La educación es uno de los pilares de las sociedades, y tirar para adelante en esa situación es heroico". Y luego matiza, porque el texto no le permite el optimismo fácil: "El contexto determina mucho. Las dificultades a las que se enfrentan en estos contextos son tremendas". La obra no resuelve esa tensión. La deja abierta, como una herida que el espectador tiene que cerrar solo.

Por desgracia, el texto cada vez ha ido siendo más vigente

Su personaje, Lee, es el alumno más disruptivo del aula. Lo define como "ese prototipo de joven que ha aprendido todo lo tóxico de la masculinidad". Pero lo interesante no es el retrato, sino la pregunta que lo sostiene: ¿es así porque nació así o porque el mundo lo ha hecho así? "La discusión es si esa toxicidad es biológica en él o socialmente aprendida —dice— al final, él es víctima de su situación. Sufre por lo que es, o por lo que ha aprendido a ser". En esa ambigüedad incómoda vive el personaje. Y también parte del nervio de la obra. Lee no es el villano de la función: es su espejo más incómodo.

En el personaje de la profesora se alternan Esther Acebo e Hiba Abouk, "que son dos actrices tremendas y que llevan el personaje, cada una, por su lado", señala Amann. Julio Peña en el papel de Baby, Lucía Díez, hace Leah, Nakarey, actriz y compañera de productora, interpreta a Danielle "y es un personaje con el que la gente se queda mucho después de la función", cuenta Amann. Y Miriam Queba, pone piel a Moma, "un personaje muy solitario, con el que la gente se empatiza muchísimo", describe, "la verdad es que el reparto es un sueño. No podríamos haber pedido nada mejor".

El reparto de la obra Hiba Abouk, Julio Peña, Lucía Diez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann. / Álvaro Tierno

Un bebé que se sufre mucho

Amann carga con Cucaracha de tres formas. Fue quien encontró el texto, quien lo adaptó al español y quien, junto a Nakarey Fernández, cofundó Producciones En Crudo para sacarlo adelante. No es la primera vez que la productora apuesta por dramaturgia anglosajona contemporánea: en 2020 ya estrenaron Wasted, de Kae Tempest. "Tener tu productora te permite ser más impulsor de exactamente qué quieres contar y cómo lo quieres contar. Nos ha permitido elegir el texto, al director, todas las piezas del equipo".

Ese director es Julián Fuentes Reta, y Amann no esconde la admiración que le profesa. "Le dije justo antes del estreno en el Centro Niemeyer: estoy trabajando con Cobain, con Jim Morrison, con un ídolo. Llevo viéndole desde que empecé a estudiar, en 2011. Poder ofrecerle este proyecto, que le interesase el texto, que esté tan involucrado es un sueño".

La obra no retrata la guerra como tal; habla de la cotidianidad y cómo ese entorno tan violento la destroza

Gestionar todos esos roles dentro del mismo proyecto le daba, confiesa, "mucho miedo y mucho respeto". Ser el que firma los contratos y el que luego tiene que vaciarse en escena son dos estados que no siempre conviven bien. La satisfacción llega, dice, sobre todo desde el lado de la producción. "Es como tu bebé. Has estado en todas las partes del proceso. Se sufre mucho más, pero es un orgullo tremendo". Y además, en esta producción, tiene al lado otra productora joven, Claudia Suárez, de La Manjoya Producciones.

Para el espectáculo no han buscado la catarsis. Han buscado el shock. "Que cause una impresión y luego no dé ninguna respuesta", dice Amann, "la obra plantea preguntas". La violencia, la música fuerte, las luces estroboscópicas que avisa el programa: nada es decorativo.

Aunque hay humor, que también tiene su función. "Hemos luchado porque haya más comedia, incluso en frases que a lo mejor no tocaban. Al final, en estos contextos, la gente también intenta reírse e intenta ser feliz dentro de lo que hay". El alivio cómico no suaviza la obra. La hace más cruel, porque recuerda que la vida normal y la barbarie pueden convivir en el mismo aula, en el mismo recreo, en la misma frase.

Lo que le gustaría que ocurriese después de la función es concreto. No un aplauso, no una reseña. Una conversación incómoda con alguien a quien quieres. "Es una obra para que pensemos juntos".

Noticias relacionadas

¿Podremos aprender?

Y si hay una pregunta que Cucaracha le ha dejado sin respuesta después de leerla, adaptarla y actuar en ella, Amann la formula con la misma sencillez con que lo haría cualquier espectador que vea la función: "¿Podremos aprender de nuestros errores? Me niego a pensar que seamos tan estúpidos". Una pausa. "Pero a veces la verdad es que nos demostramos que sí. Esta obra lanza un aviso: cuidado, porque podemos volver a un lugar al que no queremos volver".