Caravaca celebra la 45ª Semana de Teatro con una programación de primer nivel, que contará con siete espectáculos

Caravaca de la Cruz volverá a convertirse este verano en uno de los principales focos culturales de la Región de Murcia con la celebración de la 45ª Semana de Teatro, una cita que alcanza una edición especialmente significativa y que sitúa al municipio entre las localidades españolas con mayor tradición y continuidad en la programación de artes escénicas.

La programación, que se desarrollará los días 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de julio en la plaza de toros, ha sido presentada por el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y por el director general de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, quienes han destacado, acompañados por integrantes de la compañía murciana ‘La Murga Teatro’, el prestigio alcanzado por este festival tras más de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida.

La Semana de Teatro reúne este año siete obras, entre ellas “Ambulant”, referente del circo contemporáneo, y “Mejor no decirlo”, con Imanol Arias y María Barranco al frente del reparto

Durante su intervención, José Francisco García ha subrayado que “alcanzar cuarenta y cinco ediciones no es algo habitual en el panorama cultural actual”, destacando que la Semana de Teatro de Caravaca es hoy “uno de los eventos culturales más consolidados de la Región de Murcia y un referente para la escena y la dramaturgia en el sur peninsular”. El alcalde asegurado además que “esta longevidad es fruto de una apuesta por la calidad y la diversidad de la programación, con el objetivo de acercar las artes escénicas a públicos de todas las edades”.

“En Caravaca creemos en nuestro potencial y en la cultura como una herramienta de desarrollo y transformación. Trabajamos cada día para ser una ciudad viva, comprometida con la creación cultural y con una programación capaz de atraer visitantes y generar actividad”, ha afirmado José Francisco García.

El alcalde, José Francisco García, y el director general de Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, han presentado una edición marcada por la calidad, la variedad y la excelencia artística

Por su parte, El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que “estamos ante un evento cultural con una amplia trayectoria y que en las últimas ediciones está experimentando un importante crecimiento de calidad, pero también de cantidad, con citas durante toda la segunda quincena de julio”.

La 45ª Semana de Teatro reunirá siete propuestas que abarcan distintos géneros y formatos, desde la comedia contemporánea hasta el teatro musical, el circo de gran formato o los espectáculos familiares, manteniendo así una de las señas de identidad que ha acompañado históricamente al festival: ofrecer una programación variada y accesible sin renunciar a la excelencia artística.

Programación

El responsable de Cultura, Joaquín Zaplana, junto a Andrés Abellaneda y el dictor de La Murga Teatro, Alfredo Ávila / Enrique Soler

La edición se inaugurará el jueves 16 de julio con “Menú Cerrado”, una comedia escrita por Jordi Casanovas, dirigida por Carlos Aladro e interpretada por Nacho López, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Santos. La obra plantea una reflexión inteligente y mordaz sobre la amistad, la identidad y las verdades que a menudo permanecen ocultas.

El viernes 17 de julio llegará “Operetta”, una original propuesta que combina música a capela, teatro y humor, con catorce intérpretes sobre el escenario y una trayectoria internacional que supera las cuatrocientas representaciones. El espectáculo cuenta con reconocimientos como el Premio Butaca y una nominación a los Premios Max.

La programación continuará el sábado 18 de julio con “Maldita Herencia”. Se trata de una comedia para todos los públicos dirigida por Alfredo Ávila, marcada por los enredos, los personajes extravagantes y las situaciones inesperadas.

Tras una breve pausa, la actividad regresará el miércoles 22 de julio con “The Golden Experience”, un tributo a las Guerreras K-Pop concebido para el disfrute de toda la familia.

El jueves 23 de julio será el turno de “La Desconquista”, de la prestigiosa compañía Ron Lalá. La producción combina teatro, música en directo y humor en verso para ofrecer una visión original y satírica de las crónicas de Indias. La compañía ha sido distinguida con numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Talía y dos Premios Max.

El viernes 24 de julio se representará “Ambulant”, uno de los espectáculos de circo contemporáneo más destacados del panorama nacional. La producción cuenta con música en directo y una cuidada puesta en escena, avalada por importantes galardones, entre ellos el Premio Max a la mejor labor de producción 2025 y diversos reconocimientos en FETEN, la Mostra de Teatre d’Alcoi y los Premios de las Artes Escénicas Valencianas.

La clausura llegará el sábado 25 de julio con “Mejor no decirlo”, protagonizada por Imanol Arias y María Barranco. La obra propone una mirada cómplice y cercana sobre la convivencia y las relaciones de pareja.

Cartel Anunciador

CartelConProgramacion45SemanaDeTeatroCaravacaDeLaCruz / La Opinión

Durante la presentación de la programación también se dio a conocer el cartel anunciador de esta 45ª edición, diseñado por Artsolut, estudio dirigido por el caravaqueño Fernando Marín, una imagen que servirá para promocionar uno de los acontecimientos culturales más destacados del verano en la Región de Murcia.

El cartel anunciador de la presente edición ha sido diseñado por Artsolut, estudio creativo dirigido por el caravaqueño Fernando Marín

La Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz constituye uno de los grandes referentes culturales del municipio y un importante atractivo turístico durante la temporada estival. Año tras año, la cita reúne a espectadores procedentes de distintos puntos de la Región y de comunidades limítrofes, reforzando la proyección de Caravaca como destino cultural y como ciudad comprometida con las artes escénicas.