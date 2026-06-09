Tres profesoras de Albacete rescatan la obra reunida de Josefina Soria, la poeta olvidada entre dos generaciones

Muchos escritores llegan tarde a los estantes de las librerías y no por falta de talento, sino por acumulación de circunstancias adversas. Josefina Soria, nacida en Albacete en 1926, es una de ellas. Por edad pertenecería a la Generación del 50, la misma de Ángel González, José Agustín Goytisolo o María Victoria Atencia, pero sus primeros poemas no se publicaron hasta bien entrada la década de los setenta, cuando tenía ya más de cuarenta años. "Ella comienza a escribir muy tarde, no a escribir, a publicar", matiza Llanos Morales, una de las tres profesoras de Lengua y Literatura, junto con Toñi Arenas y María Moreno, que han editado la obra Un mar lleno de peces me navega. Poesía reunida 1972/2012.

La amistad con Carmen Conde —poeta adscrita a la Generación del 27 y primera mujer en ingresar en la Real Academia Española— marcó profundamente la trayectoria de Soria. Fue Conde quien la animó a publicar y quien la conectó con los círculos literarios de su tiempo, pero Soria escribía desde Cartagena, no desde Madrid ni desde Barcelona, y esa distancia geográfica pesó. "No llegan desde la periferia", señala Morales, "como llega Carmen Laforet o como llega Carmen Conde desde Madrid".

El regionalismo de los primeros años de la democracia terminó por cercarla en un ámbito local que no correspondía a la dimensión real de su obra. "A Josefina, como a tantas mujeres, les tocó una época realmente compleja. La poesía siempre ha sido marginal dentro de la literatura. Pero en este caso se aunaban también las dificultades del contexto sociopolítico y un modelo de feminidad que limitaba de alguna manera la difusión de su obra", señala Morales.

A pesar de todo ello, Soria dejó una huella indeleble en Cartagena. Fundó y dirigió el Círculo Cultural Josefina Soria, activo durante casi treinta años —de 1972 a 2001—, desde donde impulsó talleres de lectura y tertulias que marcaron a generaciones de mujeres. La biblioteca del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena lleva su nombre. Cuando murió, en Murcia, en abril de 2010, había dejado preparado un último poemario, Es mi fiesta y lloraré si quiero, que se publicó de forma póstuma.

Punto de partida

El proyecto de la poesía reunida nació en julio de 2024, en el festival Oh! Poetry de Albacete, que ese año rindió homenaje a Soria. En la sala coincidieron Llanos Morales, Toñi Arenas y María Moreno —las tres profesoras— con Pedro Gascón, editor de Chamán Ediciones, y con Marisa López Soria, hija de la poeta. "Nos invitaron los directores del festival a hacer un homenaje", recuerda Morales.

A Josefina, como a tantas mujeres, le tocó una época realmente compleja con muchas dificultades

El problema fue inmediato: localizar los libros. "Solo tuvimos acceso a un par de obras. Dado que nos costó muchísimo acceder a alguna más que encontramos en biblioteca, quedó muy difícil todo." Fue Marisa López Soria quien desbloqueó el trabajo. Josefina había ido donando su obra a la Biblioteca de Cartagena a lo largo de los años, y ese fondo permitió reunir los once poemarios. En esa misma sala del festival, Gascón propuso a las tres editoras que, si estaban dispuestas a rastrear, seleccionar y estudiar la obra, él la publicaba. Aceptaron.

Trabajo compartido

El proceso se extendió desde el verano de 2024 hasta enero de 2026. Las tres trabajaron sobre un documento compartido, sin reparto previo de tareas: leían, anotaban y se corregían mutuamente en tiempo real, sobre una obra de casi quinientas páginas. "Ha sido un trabajo arduo", admite Morales, "ir siguiendo la evolución de la poeta, de estilo, etc".

Llanos Morales, Toñi Arenas y María Moreno, las tres profesoras de Lengua y Literatura que han editado el libro. / L. O.

El resultado fue una fusión tan completa que, al releer el texto terminado, ya no distinguían qué había escrito cada una. "Cuando volvíamos la vista atrás, no sabíamos qué parte habíamos escrito. Ese es el grado de consonancia: 'pero esto lo escribí yo o lo escribiste tú, María'... 'yo no me acuerdo'. 'Pues yo tampoco", recuerda entre risas. "Unas a otras nos hemos corregido los textos, hemos aportado, hemos quitado, por qué no utilizamos mejor este verbo, sin ningún problema. Nos hemos hecho también grandes amigas."

Qué entra y qué sale

El título del volumen es deliberado: Poesía reunida, no 'Obra completa'. Quedan fuera dos poemarios inéditos que las editoras decidieron no incluir por considerar que representan una etapa final alejada del estilo más característico de Soria, textos que la propia poeta nunca publicó. Lo que sí se edita es la totalidad de su obra publicada entre 1972 y 2012, incluido el póstumo.

Cuando mirábamos atrás, no sabíamos qué parte habíamos escrito cada una; ese es el grado de consonancia

También se intervino en Sueños y espejismos, el último poemario que Josefina publicó en vida, que en su edición original recogía numerosos poemas ya aparecidos en libros anteriores. "Ella hace una antología de sí misma", explica Morales. En la poesía reunida, ese volumen solo aporta los textos inéditos. El resto aparece anotado en su lugar original, con indicación de que Soria lo rescató en ese libro final.

Lo que revela

Leer los once libros seguidos y en orden cronológico revela una coherencia que los volúmenes sueltos no transmitían. En la primera plaqueta de Soria, con apenas seis poemas, ya están los temas que recorren toda su escritura. "En esos seis poemas ya se ve lo que va a ser la temática de Josefina de toda su obra", apunta Morales. El agua aparece en todas sus formas: lluvia, mar, río, lago, Mar Menor. El destino. La naturaleza como espejo del yo.

Las editoras distinguen tres etapas. Una primera, más intimista, que llega hasta Del amor y otros sueños. Una segunda, con cierta tendencia social, visible en Alzar la voz y La oscura gente, donde aparecen ecos de Gil de Biedma y los Novísimos. Y una tercera, de retrospectiva vital, con regreso constante a Cartagena y una reflexión más compleja sobre el paso del tiempo. Dentro de ese recorrido, una obra destaca como singularidad absoluta: El alba oscurecida. "Es una alegoría que tiene como base el pasaje bíblico de Sarayacán y es brillante", dice Morales. "Un culturalismo muy propio de la generación de los años 50 y de los Novísimos".

Queremos recuperar la voz de una mujer que podría haber estado en los libros junto a Carmen Conde

El título del volumen surge precisamente de esa lectura. Un mar lleno de peces me navega es el primer verso del poema Hora prima. "Tuvimos otros títulos en mente, pero finalmente decidimos tomar este verso", explica Morales. El mar que navega a la poeta, y no al revés: una imagen que resume bien una escritura donde la naturaleza no es escenario sino sujeto.

Para Morales, el proyecto tiene también una dimensión de reparación. "Con la recopilación de la obra, lo que queremos es recuperar la voz de una mujer que podría haber estado en los libros junto con Carmen Conde, junto con Josefina Aldecoa o junto con Carmen Martín Gaite, y que no está por las circunstancias."Una poeta que, en otras condiciones, habría ocupado un lugar bien distinto en la historia de la literatura española.

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"Que navegue", propone Morales a quien se acerque por primera vez a estos versos, "todo poema, por malo que sea, tiene algo bueno. Siempre hay consuelo en la poesía. Siempre, siempre, siempre".