La ópera sale a la calle en Cartagena con una proyección gratuita de 'Romeo y Julieta'

La plaza Juan XXIII se convertirá este sábado en una extensión del Teatro Real de Madrid. Los cartageneros podrán seguir en directo la representación de Romeo y Julieta, la ópera de Charles Gounod inspirada en la tragedia de William Shakespeare, gracias a una retransmisión simultánea que llegará a diferentes espacios públicos de toda España dentro de la Semana de la Ópera.

La proyección arrancará a las 19.30 horas y contará con entrada libre, permitiendo al público disfrutar sin salir de Cartagena de una de las producciones más destacadas de la temporada del coliseo madrileño.

Una de las grandes historias de amor de la literatura

Compuesta por Charles Gounod y estrenada en París en 1867, Romeo y Julieta está considerada una de las adaptaciones operísticas más celebradas de la obra de Shakespeare. La partitura combina algunos de los momentos más brillantes del repertorio romántico francés con una intensa carga dramática centrada en la historia de los dos jóvenes amantes enfrentados por la rivalidad entre sus familias.

La producción que podrá verse en Cartagena lleva la firma escénica de Thomas Jolly, director francés conocido internacionalmente por haber concebido la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su propuesta apuesta por una puesta en escena de gran impacto visual, con una cuidada escenografía, abundantes elementos simbólicos y un elaborado diseño de vestuario.

Nadine Sierra y Javier Camarena

La representación contará con dos de las voces más destacadas de la lírica actual. La soprano estadounidense Nadine Sierra asumirá el papel de Julieta, mientras que el tenor mexicano Javier Camarena dará vida a Romeo. El elenco se completa con intérpretes como Roberto Tagliavini, Carles Pachon, Héloïse Mas y Sonia Ganassi, acompañados por el Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real bajo la dirección musical de Carlo Rizzi.

La soprano Nadine Sierra (Juliette) y el tenor Javier Camarena (Roméo) durante la representación. / Javier del Real

La retransmisión forma parte de las actividades organizadas por el Teatro Real con motivo de la Semana de la Ópera, una iniciativa que busca acercar este género a nuevos públicos mediante emisiones simultáneas en plazas, auditorios y espacios culturales de toda España. En la edición anterior, la propuesta alcanzó más de doscientos puntos de emisión y reunió a más de 50.000 espectadores en distintas ciudades del país.

Cultura al aire libre en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena se suma de nuevo a esta iniciativa con la colaboración de Telecartagena, incorporando la proyección a la programación cultural de verano del municipio.

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El director general de Cultura, Eugenio González, destacó que "desde el Ayuntamiento de Cartagena seguimos así apostando por llevar la cultura a los espacios públicos y acercar grandes propuestas artísticas de primer nivel a los vecinos del municipio. Queremos que la cultura esté presente en nuestras plazas, nuestros barrios y nuestros espacios de encuentro".