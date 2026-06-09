Madonna estrena 'Confessions II - The Film': Kate Moss, Benedict Cumberbatch y Julia Garner entran en su club más exclusivo

Madonna ha vuelto a la pista de baile, pero no para pedir permiso. En 'Confessions II -The Film', el cortometraje de 13 minutos con el que adelanta su próximo álbum, la cantante convierte un club nocturno en una fantasía visual llena de cuerpos, cámaras, neones, lencería y famosos que aparecen como si todos hubieran recibido la misma invitación secreta. En el centro, ella: anfitriona, icono y directora espiritual de una noche pensada para recordar que el baile también puede ser una forma de libertad. La reina del pop sigue ostentando su corona, a sus 67 años; en agosto, 68.

El proyecto, dirigido por TORSO, el dúo formado por David Toro y Solomon Chase, se estrenó primero en el Festival de Tribeca, en Nueva York, y ya puede verse en YouTube. No es exactamente un videoclip, aunque funcione como carta de presentación de 'Confessions II', el disco previsto para el 3 de julio y concebido como continuación de 'Confessions on a Dance Floor', el álbum con el que Madonna convirtió la música disco en una declaración de supervivencia pop en 2005. Ella misma lo explicó durante la presentación con una frase muy suya: "Un video sonaba barato". Así que ha hecho una película.

Libre en la pista de baile

El arranque marca el tono. "Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre", dice Madonna antes de entrar en una noche de estética onírica y sensual. La película avanza como un sueño de club dividido en seis capítulos: hay paparazzi convertidos en comando, luces verdes, cuerpos que vuelan sobre la pista, un accidente de coche, escenas filmadas como si fueran material robado y un baño público donde se cruzan miradas, deseo y coreografías mientras el actor Benedict Cumberbatch baila al otro lado de los cubículos.

El gran golpe de efecto está en los cameos. Madonna transforma el lavabo de una discoteca en el baño VIP más improbable del año. Allí aparecen Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Gwendoline Christie, Richard E. Grant, Odessa A'zion, Archie Madekwe, Debi Mazar, Arca, Honey Dijon, Shygirl y los futbolistas Cole Palmer y João Pedro. No parecen invitados al azar, sino piezas de un tablero muy calculado: moda, cine, cultura queer, electrónica, viejas amistades y nuevas complicidades reunidas en el territorio donde Madonna siempre se ha movido mejor, el de la noche.

Kate Moss encaja como si llevara décadas entrando y saliendo de los espejos de Madonna. Cumberbatch aporta el punto inesperado. Gwendoline Christie ('Juego de Trono') y Richard E. Grant ('Saltburn') refuerzan el aire teatral, mientras Debi Mazar funciona como guiño sentimental a la Madonna de los primeros años y a la Danceteria, el club neoyorquino donde empezó parte de su leyenda (la cantante pidió a Debi que la maquillase para su primer vídeo musical, 'Everybody', en 1982). Mazar se hizo popular cuando apareció en cinco vídeos musicales de Madonna: 'Papa Don't Preach', 'True Blue' (ambos en 1986), 'Justify My Love' (1990), 'Deeper and Deeper' (1992) y 'Music' (2000).

La cantante Arca, además, no solo aparece en pantalla: también participa como productora en 'I Feel So Free', conectando el nuevo capítulo de la artista con el presente más experimental de la electrónica.

Alianzas con jóvenes artistas

También hay lectura generacional. Feid aparece en 'Read My Lips', reforzando la vía latina del proyecto; mientras Sabrina Carpenter comparte con Madonna 'Bring Your Love', una escena de complicidad física y pop en la que ambas se arrastran por la pista como si el suelo del club fuera también una alfombra roja. La colaboración llega después de que Madonna apareciera como invitada en el concierto de Carpenter en Coachella, uno de esos gestos con los que la artista sigue marcando alianzas con las nuevas divas.

El cameo más cargado de intención es el de Julia Garner, la actriz elegida para interpretar a Madonna en su esperado biopic. Su aparición funciona como un juego de espejos: Garner luce una imagen que remite a la Madonna de los años 80, con ese sujetador de copa puntiaguda que forma parte del archivo sentimental de la cultura pop. Es un gesto breve, pero elocuente: Madonna se mira en la actriz que deberá encarnarla y vuelve a controlar su propio mito.

Moda era disco

La moda, como siempre en ella, lleva la voz cantante. 'Confessions II - The Film' se mueve entre corsetería, transparencias, brillos, cuero, lencería visible y estilismos que conectan con la era más disco de Madonna, pero también con su gusto por ensuciar el glamur hasta hacerlo nocturno. La pista de baile no aparece como una postal nostálgica, sino como un espacio vivo, sudado, provocador y lleno de códigos.

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El cierre lo firma Lourdes Leon, hija de la cantante, que aparece sosteniendo una cámara y remata la escena con un seco "Corte, perras". Es una salida gamberra y familiar, muy en línea con el humor desafiante de Madonna.