'Giselle' llega al Auditorio Víctor Villegas con el Ballet de Barcelona y la Sinfónica de la Región en directo

El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas despedirá este sábado su temporada de danza con uno de los títulos imprescindibles del repertorio clásico. El Ballet de Barcelona llevará a escena 'Giselle', acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), que interpretará en directo la música compuesta por Adolphe Adam para una obra considerada una de las cumbres del ballet romántico.

La cita reunirá sobre el escenario a una de las compañías privadas de danza con mayor proyección del panorama nacional y a la formación sinfónica regional, dirigida para la ocasión por Daniel Capps, responsable de la dirección musical del espectáculo. La dirección artística corre a cargo de Chase Johnsey, fundador del Ballet de Barcelona y una de las figuras más reconocidas de la danza internacional contemporánea.

Estrenada en París en 1841, Giselle ocupa un lugar privilegiado en la historia de la danza. La obra narra la historia de una joven campesina enamorada de un hombre cuya verdadera identidad permanece oculta. Cuando descubre el engaño, la tragedia desencadena un relato en el que conviven amor, traición, perdón y redención, elementos que han convertido este ballet en uno de los más representados por las grandes compañías internacionales.

La propuesta que llega a Murcia mantiene la música original de Adolphe Adam y sigue la visión coreográfica de Leandro Sanabria Pérez, responsable de una producción que se inspira en la tradición estilística asociada al Ballet Nacional de Cuba, incorporando además recursos escénicos contemporáneos para reforzar la experiencia visual del montaje.

El Ballet de Barcelona durante la representación de 'Giselle'. / Alba Muriel

El Ballet de Barcelona

Fundado en 2019 por Chase Johnsey junto a Carlos Renedo y Carolina Masjuan, el Ballet de Barcelona ha experimentado un rápido crecimiento dentro del circuito nacional e internacional. La compañía reúne bailarines de distintas nacionalidades y ha construido un repertorio propio que combina grandes clásicos con nuevas propuestas coreográficas.

Su versión de Giselle se estrenó en 2025 y ha sido presentada en distintos escenarios españoles como una revisión respetuosa con la tradición clásica, pero apoyada en una cuidada producción escénica y visual.

La música en directo

Uno de los principales valores de la representación será la interpretación en vivo de la partitura por parte de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. La presencia de una orquesta sobre el foso permite recuperar la dimensión original de la obra y aporta una mayor riqueza expresiva a una música fundamental para el desarrollo dramático del ballet.

La colaboración entre la OSRM y el Ballet de Barcelona pondrá así el broche final al ciclo de danza del Auditorio regional con una producción que une música, teatro y movimiento en torno a uno de los grandes clásicos del repertorio universal.

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La representación tendrá lugar el 13 de junio a las 20.00 horas en la Sala Narciso Yepes.