El Gabarrón apuesta por obras ‘en marcha’ en su nueva colectiva 'Procesos e itinerancias' por su 21º aniversario

Pocos ojos visualizan la obra del artista antes de estar terminada; desde su misma concepción y desde la materia que, después de trabajada, dará lugar a la pieza ya concluida. El Museo Cristóbal Gabarrón, en cambio, apuesta por ese arte que no siempre llega como un objeto concluido, más bien como una obra en marcha, en su próxima exposición colectiva con la que celebra su 21º aniversario. 'Procesos e itinerancias' MUPGA 25-26 se inaugura el próximo jueves 11 de junio, a las 20 horas. La muestra reúne dieciséis proyectos artísticos de pintura, fotografía, instalación y medios digitales, desarrollados en el Máster Universitario de Producción y Gestión Artística (MUPGA) de la Universidad de Murcia durante el curso académico que acaba de concluir.

Josep Tornero, Andrea Melgarejo, Paula Rubio y Cristina Tánez comisarian y coordina esta exposición en la que lo importante es el proceso: de investigación, experimentación y construcción. Muchas de estas obras continuarán expandiéndose en Trabajos Fin de Máster, futuras exposiciones o nuevas líneas de trabajo.

Las obras no deben entenderse únicamente como resultados, sino también como manifestaciones visibles de recorridos más amplios Josep Tornero — Coordinador del MUPGA

Los artistas proceden de lenguajes artísticos diferentes y contextos geográficos y formativos muy diversos. Participan en la exposición G.H. Almansa, Julia Aven, María Barroso, Marina Carpio, Mamen Carrillo, Ricardo Cazurro, Ana Hernández, María Hernando Sánchez, Paola Lorenzo, Marina Losa, Andrea Melgarejo, Eeri Ollila, Cristina N. Poulin, el cartagenero Chemi Ros, Paula Rubio, y Cristina Tanez.

Todos ellos convergen en el MUPGA de la Universidad de Murcia y cuentan con amplias experiencias en galería e instituciones, así como voces emergentes cuya proyección se empieza a consolidar en este preciso momento, como es el caso de Paula Rubio (Murcia, 2002).

El coordinador del MUPGA, Josep Tornero, señala que las obras reunidas "comparten una condición de tránsito" donde "el proceso adquiere tanta importancia como el resultado final". La muestra aborda cuestiones relacionadas con la memoria, el cuerpo, el territorio, la identidad o la percepción contemporánea. Según Tornero, muchas de las piezas expuestas "no deben entenderse únicamente como resultados, sino también como manifestaciones visibles de recorridos más amplios", señalando, además, que "permanecen activas las huellas de ensayos, decisiones y desplazamientos conceptuales desarrollados durante el proceso de trabajo", concluye.