La Cárcel Vieja convierte el verano en Murcia en un laboratorio de arte, cine y pensamiento contemporáneo: consulta la programación

Mientras buena parte de la actividad cultural reduce su intensidad con la llegada del verano, la Cárcel Vieja apuesta por ampliar su programación para convertir el antiguo recinto penitenciario en uno de los principales puntos de encuentro para el arte contemporáneo en Murcia. Exposiciones, videocreación, pensamiento crítico, cine, instalaciones sonoras y propuestas participativas ocuparán durante los próximos meses un edificio que busca establecerse como uno de los espacios culturales más singulares de la ciudad.

La oferta diseñada por el centro mantiene las líneas curatoriales que han definido su actividad en los últimos años y apuesta por el diálogo entre distintas disciplinas artísticas, combinando grandes nombres de la creación contemporánea internacional con proyectos vinculados a la experimentación audiovisual, la reflexión filosófica y las nuevas formas de escucha.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, destacó durante la presentación de la programación que "La Cárcel Vieja ha logrado construir una identidad propia dentro del panorama cultural murciano, consolidándose como un espacio donde la creación contemporánea dialoga tanto con la historia del edificio como con algunos de los debates que atraviesan la sociedad actual".

Jonathan Glazer

Uno de los ejes de la programación será la nueva propuesta de Lo que se mueve, el espacio permanente dedicado a la videocreación y a las narrativas audiovisuales contemporáneas. Durante todo el verano estará dedicado al cineasta británico Jonathan Glazer bajo el título Extrañamiento y fascinación.

El director de 'La zona de interés, Jonathan Glazer, protagonizará la programación audiovisual

Director de películas como Under the Skin, Sexy Beast o la reciente La zona de interés, Glazer ha desarrollado una trayectoria que transita entre el cine, el videoclip, la publicidad y la experimentación visual, construyendo una obra reconocida por su capacidad para alterar la percepción del espectador y cuestionar los límites de la representación.

Wendy Carlos y Michel Foucault

La programación sonora tendrá dos de sus principales focos en las figuras de Wendy Carlos y Michel Foucault. El espacio En Bucle estará dedicado a Wendy Carlos, pionera en el uso artístico de los sintetizadores y autora fundamental para comprender la evolución de la música electrónica desde la segunda mitad del siglo XX.

Por su parte, la instalación sonora No-Muzak presentará Arquitecturas del control: Michel Foucault, una intervención que transformará el ascensor de la Cárcel Vieja en un dispositivo de escucha y reflexión inspirado en las teorías del filósofo francés sobre vigilancia, disciplina y control social. La propuesta adquiere una dimensión especial en un edificio cuya historia estuvo vinculada durante décadas al confinamiento y la observación institucional.

Arte sonoro, cine contemporáneo

La programación continuará el próximo 18 de junio con la actuación de Duo Amoeba dentro del ciclo Monoton, dedicado a la experimentación acústica y a las nuevas formas de creación sonora.

El cine volverá a ocupar también un lugar destacado gracias a nuevas sesiones de [SIN TÍTULO], el ciclo que explora propuestas alejadas de los circuitos convencionales de exhibición y que presta especial atención a las nuevas formas de lenguaje audiovisual.

El próximo 19 de junio se inaugurará ‘The Flowers of Mars', del artista italiano Alessandro Sciaraffa

El planteamiento es sencillo y poco habitual: no se anuncian las películas. El público solo conoce la fecha, la hora y el lugar. El resto se descubre in situ, una vez sentado en la sala. La idea es activar una mirada libre, sin prejuicios ni referencias previas, y recuperar el placer del descubrimiento cinematográfico.

A ello se sumará el 25 de junio una jornada vinculada al universo de Fan Futura, que servirá para conectar la programación del centro con algunos de los proyectos musicales emergentes más innovadores del panorama actual.

Jaume Plensa continúa en el Módulo II

La gran exposición del verano en el centro cultural seguirá siendo Materia Interior, dedicada a Jaume Plensa. Instalada en el Módulo II de la Cárcel Vieja, la muestra reúne esculturas, dibujos, grabados y diversas piezas realizadas a lo largo de más de tres décadas de trayectoria por uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento internacional.

La exposición, impulsada por Fundación Telefónica, propone un recorrido por algunas de las cuestiones centrales de la obra de Plensa: la identidad, la memoria, el lenguaje, el silencio y la dimensión espiritual del ser humano.

Alessandro Sciaraffa

La segunda gran cita expositiva llegará el próximo 19 de junio con la inauguración de The Flowers of Mars, del artista italiano Alessandro Sciaraffa. La propuesta forma parte del ciclo Virtualidades de la imaginación, comisariado por Pedro Medina, y plantea una experiencia inmersiva en la que sonido, luz y espacio se combinan para construir un entorno perceptivo destinado a alterar la relación del visitante con el entorno y estimular nuevas formas de percepción.

La programación estival se completará con nuevas actividades incorporadas a través de Altavoz, la plataforma impulsada por La Cárcel Vieja para acoger festivales, proyectos emergentes e iniciativas promovidas por agentes culturales de Murcia, estableciendo así un vínculo del centro con el tejido creativo local.