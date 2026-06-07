Bruno Laencina, integrante de Ruto Neón: "Ahora somos más disco funky pop, pero vamos, esto de las etiquetas en 2026 está muy pasado"

Bruno Laencina es de esos artistas que no necesitan hacer ruido para hacerse notar; le basta con encender los amplificadores. Detrás del proyecto Ruto Neón, el músico murciano ha sabido tejer un universo de pop-rock psicodélico, elegancia melódica y una personalidad arrolladora que ya le ha valido el reconocimiento de la crítica y el público. Hablamos de una banda que reventó los esquemas ganando la edición 28 del prestigioso certamen Creamurcia y que no ha parado de crecer. En su ADN conviven las atmósferas flotantes de Tame Impala, el descaro de Mac DeMarco y un gusto exquisito por el lenguaje audiovisual.

Ruto Neón ha demostrado que la neopsicodelia en castellano tiene un color único. El secreto quizás esté en esa doble mirada: la de un músico que busca el acorde perfecto y la de un realizador audiovisual que diseña ‘clips’ imposibles de borrar de la retina. Tras ganarse el respeto de la escena colaborando con nombres de la talla de Varry Brava, Muerdo, Vera Fauna o Noni Meyers, abren un nuevo y brillante capítulo de la mano de Calaverita Records.

Y nos presentan su nueva era; una alianza que promete expandir su sonido y llevar sus composiciones a una nueva dimensión llena de psicodelia, ganchos pop y muchísimo talento visual. Para celebrar este nuevo capítulo, nos presentan ‘Nada que decir’, inspirada en canciones tipo ‘If I fell’ de los Beatles, donde colabora A Mares: un single magnético que juega con la contradicción de su propio título, lleno de texturas, cuya producción impecable demuestra que, en realidad, Bruno tiene muchísimo que contar.

Aquí no hay nada definitivo; esto es currar y currar hasta que no te queden fuerzas

Charlamos con Bruno Laencina sobre este punto de inflexión en su carrera, el proceso creativo detrás de ‘Nada que decir’ y todo lo que se viene en esta prometedora era con Calaverita Records.

Ruto Neón participará en la Gala del Día de la Región de Murcia, organizada por La 7 y prevista para el próximo lunes, 8 de junio, a las 21.30 horas, en el Auditorio Margarita Lozano.

‘Nada que decir’, vuestro último ‘single’, y viene con la colaboración de A Mares. ¿Cómo nació esta alianza y qué sentís que aporta su universo al sonido de Ruto Neón?

Conocí a Patri (A Mares) antes de saber que era música y ya me encantaba. Cuando me dijeron que iba a sacar un disco, me dio cosa. Dije: «Anda, qué curioso», y al escucharlo hubo un momento de… "¿Pero tú quién eres?". Escuché ‘El Momento’ y flipé.

Acabáis de fichar por Calaverita Records, una casa que cuida muchísimo a sus artistas. ¿Qué significa este paso para el grupo y cómo va a afectar a vuestro próximo trabajo? ¿Es el espaldarazo definitivo?

Aquí no hay nada definitivo; esto es currar y currar hasta que no te queden fuerzas. Pero es genial tener a gente nueva en el equipo apostando por nosotros y que siga creciendo la familia. Por ahora, a seguir sacando buenos temas, y para 2027 recopilarlos en un disco con algún que otro tema inédito.

El título del ‘single’ es irónico para una banda que, precisamente ahora, tiene muchísimo que decir. Si tuvierais que resumir su mensaje principal, ¿cuál sería?

La canción habla de las frustraciones del músico que ama la música mientras esta no le corresponde. Sigue año tras año luchando por hacer música para que la gente baile, pero está cansado, y sin embargo no entiende otra manera de vivir, y siente que el futuro es incierto para un artista con nada que decir. Estoy bien, no pasa nada.

La música es compleja, y no tiene por qué seguir normas de géneros

Siempre se os etiqueta dentro de la neopsicodelia, y es inevitable que salgan nombres como Tame Impala o Mac DeMarco al hablar de vuestras atmósferas. ¿Cómo os desmarcáis de esos gigantes para que Ruto Neón suene 100% a vosotros?

Hace ya mucho que perdimos esos colores en nuestra música. Ahora somos más disco funky pop o lo que sea, pero vamos, esto de las etiquetas en 2026 está muy pasado. La música es compleja, y no tiene por qué seguir normas de géneros. Es cierto que estamos intentando que las canciones se encuentren entre sí a través de la producción, pero en general cada una es de su padre y su madre.

Bruno, tu música tiene esa dualidad: es bailable, pero a la vez te vuela la cabeza con capas de sonido. ¿Es vuestro proceso en el estudio para encontrar ese equilibrio entre el ‘viaje psicodélico’ y el ‘gancho pop’?

Un poco ‘horror vacui’. Hacemos mil capas y después hay que pelar unas cuantas. Le damos mil vueltas a los temas, tanto en preproducción en casa como en las sesiones de grabación, donde podemos coger un tema, desecharlo y empezarlo de cero si no nos está convenciendo. Ahora mismo me voy al estudio justo a terminar otro tema que la primera demo tiene como 3 años.

Ganar la 28.ª edición del Creamurcia es jugar en la liga de los grandes históricos de la Región (ganadores que luego han roto el panorama nacional). Mirando hacia atrás, ¿qué supuso ese premio para la confianza del grupo y para abrir las puertas que os han traído hasta hoy?

Ese Creamurcia fue el estreno de la banda. Supuso asomar la cabeza después de dejar la banda anterior y montar Ruto Neón. Por suerte, encontré a gente como Jose (batería), que se apuntó al viaje y ahí sigue al pie del cañón. Ganar el Crea con nuestras nuevas canciones fue una reafirmación de que esta nueva música tenía algo. Sobre todo en 2020, en plena pandemia, donde no había muchas oportunidades de enseñar nuestra música. A veces me pongo esas primeras canciones en el coche; tienen algo de experimento y caos que hemos perdido estos años refinando mucho el sonido, pero esa inexperiencia tiene algo de ambición y frescura que me encanta.

Bruno Laencina, componente de Ruto Neon. / Andrea Glez

Bruno, tu faceta como realizador visual es un superpoder para la banda. ¿Qué nace antes en tu cabeza: el ‘riff’ de guitarra o la estética visual del videoclip? ¿Buscáis que las canciones se sientan como películas auditivas?

La música va primero siempre, pero siempre tengo ideas guardadas que la acompañen. El secreto aquí es que no hago todos esos videos en redes para promocionar la música, los hago porque me encanta hacerlos, y si esto ayuda a la música, genial, y si no, pues bienvenido sea. He subido un resumen de mi última visita a las noticias nocturnas de la 7RM, y al editarlo podía haber incluido algo de la canción para promocionarla, pero funcionaba mucho mejor el video si omitía esa parte y lo hacía como una pieza de humor, y se está empezando a vitalizar (lleva 200.000 visitas ahora mismo).

Habéis colaborado o compartido sinergias con pesos pesados muy distintos: desde el pop electrónico de Varry Brava, el indie de Noni (Lori Meyers), el groove de Vera Fauna o la canción de autor de Muerdo. ¿Cómo conseguís amoldaros a mundos tan diferentes sin perder vuestra esencia?

Porque las canciones son nuestras y las grabamos nosotros. Invitamos al artista que se anime a subirse al carro a cantar en la canción, pero el tema sigue siendo Ruto. Al ser canciones tan diferentes, intentamos darles sentido en producción, haciendo que un tema como el de Muerdo, que es más latino, tenga guitarras marcha atrás, ‘sintes’ y nuestra trompetica.

Creo que para triunfar tienes que hacer que la gente esté a gusto y quiera trabajar contigo

De todas estas experiencias y consejos de artistas tan experimentados, ¿cuál ha sido la mayor lección que os habéis llevado al estudio o al directo?

La mayor sorpresa ha sido lo generosos y buenas personas que han sido. Creo sinceramente que para triunfar tienes que hacer que la gente esté a gusto y quiera trabajar contigo. Ha sido un verdadero placer ver tanto afecto hacia nosotros, dándonos una oportunidad y creyendo en el proyecto, demostrando que, de verdad, aunque seas una leyenda de la música como Noni, lo importante es la canción. Si te gusta la canción, vamos para adelante.

Si pudierais meter en una coctelera un sintetizador de Tame Impala, una guitarra de Mac DeMarco y una letra en castellano, ¿qué saldría?

Rufus T. Firefly y Vera Fauna.

¿Qué nos podéis adelantar de los próximos meses? ¿Hay disco largo a la vista con Calaverita?

Seguimos sacando muy buena música, tenemos varias en el tintero muy guay, y empezaremos el año recopilando todo esto en un vinilo, donde tendréis alguna locura que no vamos a sacar como ‘single’, como una ranchera. n