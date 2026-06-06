Ignacio Sánchez Sancho: "Han pasado cuatro años de reflexión, y volvemos con las mismas ganas de siempre"

Tras cuatro largos años de silencio, el corazón musical del Campo de Cartagena vuelve a latir con el festival Ventepijo, nacido de un grupo de amigos: la Asociación 30594.

Este sábado, el recinto Paco Saura de Pozo Estrecho se prepara para revivir la esencia del Ventepijo, una cita que regresa con más fuerza que nunca para demostrar por qué es uno de los eventos más singulares y queridos de la Región de Murcia. Con una maratón de más de 12 horas de música ininterrumpida, sesiones de DJs hasta la madrugada, precios accesibles y el mejor producto local; una apuesta inquebrantable por el talento emergente y el inconfundible aroma de la gastronomía de la tierra, el Ventepijo no es solo un festival, es una reunión familiar, un escaparate de identidad y una fiesta sin etiquetas.

Este festival pionero del formato diurno y familiar en la Región vuelve a encender los amplificadores con bandas como Mala Cotton, Adiós Noviembre, Julia Cry, Manva Negra o The Sonders, maridando la cultura contemporánea con el arraigo tradicional. Para hablar de la logística de esta jornada ininterrumpida, el pulso de la escena local y lo que significa recuperar este espacio, nos acompaña hoy Ignacio Sánchez Sancho, que nos desgrana los secretos de esta esperada edición de regreso, explica los desafíos de reactivar este motor cultural, repasa un cartel ecléctico y descubre cómo se cocina el festival más auténtico de la temporada.

¿Nueva etapa? ¿Evolución? ¿Qué queda de aquel Ventepijo que se pausó, y qué novedades principales se van a encontrar los asistentes en este regreso?

Han pasado cuatro años de reflexión, y volvemos con las mismas ganas de siempre, fieles a nuestra trayectoria. Quedan los mismos valores que nos definen: el apoyo a la escena emergente murciana, enfoque a un público de todas las edades, horarios diurnos y comida de proximidad a precios populares.

En cuanto a novedades, te podría decir que vienen a través de nuestro cartel; siempre tenemos artistas que vienen a actuar a Pozo Estrecho por primera vez, y además este año sumamos una colaboración musical más con bandas municipales, pues además de la de la Sociedad Artística Santa Cecilia con Mala Cotton, contamos con la de la Unión Musical Torre Pacheco con Manva Negra.

El polo de sandía sigue siendo vuestra seña de identidad. Para los despistados, ¿qué valores del festival representa este icono tan murciano?

Pues además de, como bien dices, ser un icono murciano, representa verano, frescura y, en definitiva, alegría.

Todo sale bien porque somos un grupo de amigos de pueblo de toda la vida, una familia bien avenida

¿Qué mensaje queréis lanzar con los vídeos promocionales? ¿Qué los ha inspirado?

Ya habíamos trabajado con el director José Fernández-Ark, y le planteamos la posibilidad de volver a colaborar juntos en el vídeo de la nueva edición del festival. Queríamos lanzar un guiño a lo local, pues somos de una pedanía pequeña.

Además, tenemos la suerte de contar con amigos que son excelentes actores del grupo de teatro de Pozo Estrecho La Aurora, y nos hacía ilusión crear una pequeña trama de suspense y humor para anunciar nuestro regreso después de estos años. Estamos encantados con la excelente acogida que ha tenido, y deseamos que se traduzca en una gran afluencia de público el próximo 6 de junio.

Este año el cartel tiene un marcado acento de Cartagena, con bandas como Calare, The Sonders o Adiós Noviembre. ¿Es una declaración de intenciones para demostrar el músculo musical que hay en la comarca?

Sin duda que lo hay, y hemos querido reflejarlo en el programa del festival. En general, estamos pendientes de todo lo que está sonando en la Región. Por eso, de alguna manera, si repasas nuestros carteles de las últimas ediciones, verás que hemos tenido artistas de un variado número de comarcas y municipios.

El radar del talento: En el pasado fuisteis trampolín de bandas que hoy llenan estadios, como Viva Suecia, Nunatak o Claim. ¿Ves en el cartel de este año algún heredero claro de ese éxito masivo? ¿Cómo es ese proceso de cazatalentos de la Asociación?

Me vas a permitir que no escoja ninguno. Todos los artistas del cartel se merecen alcanzar notoriedad pública mostrando su talento en todas las actuaciones que les sea posible realizar. Nos encanta cuando bandas como las que citas alcanzan relevancia nacional. El proceso no es algo que se experimente como tal; estamos muchos años atentos a la escena musical murciana simplemente porque nos apasiona la música en todos sus estilos y nuestra tierra.

Artistas como Julia Cry tienen un peso muy importante este año. ¿Cómo valoras la evolución del talento femenino en la escena urbana y pop de la Región?

Creo que la Región está teniendo una verdadera explosión de talento femenino, pues en nuestra tierra contamos con una gran cantidad de artistas que van forjándose una trayectoria a base de mucho esfuerzo. Lo valoramos muchísimo, y también hemos querido reflejarlo en nuestros últimos carteles.

Entre los puntos fuertes y más originales están las colaboraciones de la Sociedad Artística Santa Cecilia con Mala Cotton, y de la Unión Musical Torre Pacheco con Manva Negra. ¿Cómo surgen estas sinergias entre la tradición de las bandas del pueblo y los sonidos más vigentes?

Una vez más, de nuestra pasión por la música. Tanto nuestro pueblo Pozo Estrecho, como nuestro vecino Torre Pacheco, con el que también tenemos mucha afinidad, cuentan con bandas de muchísimos años de excelencia musical.

¿Qué podemos esperar de esos directos?

La idea de programar colaboraciones con la escena emergente murciana nos parecía que podía generar espectáculos únicos, y no hemos querido perder la oportunidad de producirlos. Los ensayos que hemos hecho hasta el momento nos confirman que ha sido una decisión muy acertada, y esperamos que el día del festival el público disfrute al máximo de ambas actuaciones.

Desde el directo de las bandas hasta las sesiones de DJs como Harex, Insomnia o Fruta Rara, ¿cómo se equilibra un festival para que la fiesta no decaiga en ningún momento del día?

Somos conscientes de que son muchas horas, pues nosotros mismos hemos asistido como público a decenas de festivales los últimos años. No hay mucho secreto. Intentamos balancear el programa con una variedad de estilos de ritmo cambiante, moviendo al público entre el escenario Sandía para disfrutar de las bandas y el escenario Limón para las sesiones de los DJs.

-Soléis decir que es «un día para disfrutar en familia» y un festival amable para los niños. En una época de macrofestivales masivos, ¿cómo se consigue mantener esa atmósfera segura, cercana y cómoda para todas las edades?

El concepto ‘family friendly’ es una de las consecuencias de querer plantear un espectáculo para todos los públicos con horario más próximo al de otros países europeos. En definitiva, siempre intentamos hacer el festival más amable al que nos gustaría asistir.

Música y gastronomía 100% de la tierra. ¿Nos puedes adelantar algo del menú o de la propuesta gastronómica que acompañará a la música?

Un año más hemos apostado por comida de calidad con productos de proximidad a precios populares. No van a faltar nuestros bocatas gourmet de siempre, aperitivos de nuestra tierra y melón y sandía partidos con mucho amor y refrigerados para que el público disfrute al máximo de la experiencia de nuestro festival.

El Ventepijo nace de la Asociación 30594, un grupo de amigos. ¿Cómo se gestiona un festival de este calibre desde la amistad y el amor al arte, sin perder la cabeza en el intento?

Si conoces la fórmula, cuéntanosla. Ya en serio, estamos en ello. Como en todas las actividades de la vida, es un proceso con todos los altibajos que te puedas imaginar. Son muchas las ganas, esfuerzo e ilusión que le ponemos todos los miembros de la asociación cada vez que se programa un nuevo festival, a la vez que también son muchas las incertidumbres, imprevistos e incidencias en general que afrontamos tanto en el día del festival como en los previos.

Hasta ahora lo hemos ido solventando con éxito, imagino que porque, en definitiva, somos un grupo de amigos de pueblo de toda la vida, una familia bien avenida. Ese es uno de los valores más fuertes de nuestro festival y nos gusta pensar que el público lo percibe y lo valora.