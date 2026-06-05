Estos son los conciertos en salas de la Región de Murcia este fin de semana

O’funk’illo 25 aniversario ‘A ‘jierro’

Liderados por el grandísimo bajista Pepe Bao y el carismático vocalista Andreas Lutz, O’funk’illo se han unido de nuevo con las ilusiones intactas para celebrar el 25.º aniversario de la banda de ‘funky andaluz embrutesío’ por excelencia. Los sevillanos nunca han dejado de sorprender en directo, y quizás por eso siguen siendo una de las bandas más activas y queridas de la escena estatal. Mismo concepto, energías renovadas y nuevo disco cargado de temas sin colorantes ni conservantes, además de los que los impulsaron a lo más alto de las listas.

O’funk’illo presentan su nuevo disco, grabado en directo durante la gira 25 Aniversario realizada en 2025 con casi 70 conciertos. La mejor banda de funk del sur de Europa vuelve a la carretera en 2026 con una gira internacional, ofreciendo un intenso show que repasa extensamente todos sus hits: canciones que revolvieron las tripas del funk/rock/metal nacional, poniendo a la industria musical y al público soberano a sus pies, llevando a la banda a tocar en los festivales más prestigiosos del país, a ganar numerosos premios y a dar más de 2.000 conciertos por toda España, Europa y Latinoamérica. 25 aniversario A ‘jierro.

¿Cuándo? Viernes 5, 21.00 horas ¿Dónde? Garaje Beat Club.., Murcia ¿Precio? Desde 18 euros

Los Deltonos no le temen al futuro

Los Deltonos, la veterana banda de rock cántabra fundada en 1986, ajena a modas y dictados industriales, con una de las trayectorias más sólidas, coherentes y persistentes del rock estatal, liderada desde el principio por Hendrik Röver (guitarrista, bajo y batería), que ha compaginado la banda con otros proyectos musicales. El incombustible trío de rock, al que ha regresado en sus últimas formaciones el bajista asturiano Sergio Rodríguez ‘Tutu’ y que se completa con Javier Arias a la batería, cumple cuarenta años, y se acercan por aquí a presentar “’El futuro, su nuevo disco (doce nuevos temas de blues rock, rock clásico, rock de raíces...), a toda máquina, que llega tras Evolución, su anterior disco, lanzado el año pasado, donde rescataban temas antiguos de la otra banda de Hendrik en los 90, Hank. Grabado en GuitarTown, Los Deltonos ya no temen al futuro. Este nuevo álbum supone la enésima demostración de poderío voltaico, inventiva lírica y actitud del grupo cántabro, siempre con el vaso medio lleno.

Responsables de algunas de las canciones más influyentes de nuestra música popular contemporánea, Los Deltonos realizan un envidiable ejercicio de síntesis creativa en su nuevo trabajo. Rock afilado y artesanal como las cervezas que tanto les gustan.

¿Cuándo? Sábado 6, 12.00 horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia ¿Precio? Gratuito

Sr. Bizarro / L.O.

Sr. Bizarro: Actitud valiente y atrevida

Sr. Bizarro es un grupo alicantino formado a principios de 2024 por Luis Tormo (voz y guitarra), Carlos Morales (bajo) y Ramón Hernández (batería). Toma su nombre de un homenaje al Quijote tal y como se describe al protagonista: se le llama ese «loco bizarro», por su actitud valiente y atrevida ante cualquier adversidad. Este nuevo proyecto, con un sonido electrizante y potente, surge como evolución de su anterior banda (Another You), siempre con la premisa de no seguir las reglas, sino de reescribirlas.

Ahora, Sr. Bizarro, vuelve por aquí para presentar los temas de su nuevo LP, Frecuencias y Armonías Temporales, un trabajo ecléctico sobre el vértigo de las relaciones humanas y la incertidumbre emocional, desde una mirada tan íntima como expansiva.

En un panorama donde las tendencias van y vienen a la velocidad de un clic, encontrarse con una banda como Sr. Bizarro es un soplo de aire fresco con un delicioso aroma a nostalgia. Desde los primeros acordes es imposible no sentir esa familiaridad. La instrumentación (guitarras potentes, bajo marcado, batería contundente) recuerda a bandas icónicas que definieron el sonido de una generación: Los Planetas, con su rock crudo y letras melancólicas, o la energía de M Clan parecen haber dejado huella en Sr. Bizarro. Y aunque sus influencias declaradas son titanes contemporáneos como Muse, Soundgarden, Pearl Jam, Queens of the Stone Age o Vetusta Morla, es imposible no sentir una familiaridad que nos transporta a otra época dorada.

¿Cuándo? Sábado 6, 21.30 horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia ¿Precio? Gratuito

Uni Boys: Prodigios del power pop

Los estadounidenses Uni Boys regresan a España para ofrecer nada menos que nueve conciertos presentando las canciones de su nuevo álbum epónimo, lanzado el pasado marzo, que cuenta con la producción de Paul D. Millar. Los hermanos Brian y Michael D’Addario de The Lemon Twigs. Colaboran en el álbum aportando piano y coros en varios temas.

Uni Boys se graduaron con los más altos honores del power pop gracias a su álbum Do It All Next Week (2022), y regresaron con su continuación, Buy This Now! (producido y grabado por Brian y Michael D’Addario en su estudio ubicado en el barrio de East Williamsburg, Brooklyn), repleto de canciones que exploran el amor y la soledad en el mundo moderno, con guitarras gloriosamente new wave y melodías clásicas del pop de la costa oeste, donde las armonías estilo Beach Boys y una gran variedad de teclados se suman al power pop y el rock’n’roll de Uni Boys.

Estos prodigios del power pop surgieron en la desolación suburbana de clase media de Aliso Viejo, California, donde los dos compositores y guitarristas de la banda, Noah Nash y Reza Martin, conectaron siendo adolescentes gracias a su amor compartido por el rock ‘n’ roll vintage de los 60 y 70. Con la incorporación del bajista Michael Cipolletti y el batería Arthur Fitch, pronto se hicieron un nombre como el grupo de power pop más emocionante que ha pisado la escena desde los días dorados de Milk ‘N’ Cookies y The Quick.

El nuevo álbum de Uni Boys ofrece la visión más clara de su pedigrí pop hasta el momento, junto a bandas coetáneas como The Lemon Twigs, Foxygen y Billy Tibbals, inclinándose hacia el lado más soleado del espectro power pop. Su sonido se caracteriza por guitarras new wave, armonías que recuerdan a los Beach Boys, y su directo está cargado de energía. Conectan con referencias como Big Star, Cheap Trick o The Jam. La banda californiana llega a La Yesería para presentar su tercer disco, de guitarras cristalinas y melodías perfectas, descrito como lo mejor de su carrera hasta la fecha.

¿Cuándo? Domingo 7, 21.30 horas ¿Dónde? La Yesería ¿Precio? Desde 15 euros

Pepsi And the Clits: No hacen prisioneros

Pepsi And the Clits, peculiar propuesta desde Mojácar, vuelan por debajo del radar, pero en sus actuaciones no hacen prisioneros. Su inclasificable y excéntrico cóctel parece proceder del Dunedin australiano, del art-punk o la neopsicodelia. Podrían pasar por un grupo de Flying Nun o de Ork Records, pero también sonar cercanos al post punk más psicodélico, sofisticadamente primitivos, con un distinguido juego de guitarras eléctricas y acústicas, un muy característico y afectado acento británico y un sentido del pop excéntrico pero accesible. Presentan God And Chips, auténtica excentricidad de artefacto sonoro inclasificable, aunque con ciertas aproximaciones al art punk neoyorquino y al pop psicodélico británico de principios de los ochenta.

Sus discos los han grabado siempre con el mismo productor (Paco Loco). Comparten la crudeza de los Cramps y de grupos punk de los 70: «Somos una banda de no wave. Too punk for pop, too pop for punk». Aprovecha la oportunidad de verlos si tienes ocasión: son apuesta segura. Puede que, al cerrar los ojos, sientas que estás en el CBGB neoyorquino de los 70.

¿Cuándo? Viernes 5, 21.30 horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia ¿Precio? Desde 8 euros

JD Allen / L.O.

JD Allen: heredero de la estirpe de Sonny Rollins y John Coltrane

Considerado por The New York Times como «un saxofonista tenor con un estilo enigmático, elegante y lleno de impulso», JD Allen brilla en la escena internacional del jazz. Su voz le ha valido durante años la atención de público y crítica, que lo sitúa en los rangos superiores del jazz contemporáneo. Originario de Detroit, su aprendizaje —tras colaborar varios años con Betty Carter— transcurrió principalmente en Nueva York, donde trabajó con Lester Bowie, Ron Carter, Frank Foster Big Band, Dave Douglas, David Murray, Wallace Roney, Geri Allen...

En 2008, Allen fichó por Sunnyside Records para grabar I AM – I AM con su nuevo trío, apodado «el monstruo de tres cabezas», que completaban Gregg August (contrabajo) y Rudy Royston (batería). El álbum obtuvo críticas formidables, como el resto de sus discos hasta la fecha; algunos alcanzaron el Top 10 en las listas y entre 4 y 5 estrellas en las clasificaciones.

Con diecisiete discos como líder y más de cuarenta como colaborador, Allen ha grabado y tocado junto a grandes figuras contemporáneas como Orrin Evans, Cindy Blackman, Jeremy Pelt, Eric Revis, Nasheet Waits, Duane Eubanks, Gerald Cleaver o Jaimeo Brown. Su sonido poderoso y profundamente lírico sigue la tradición del gran saxofón tenor americano, heredero de la estirpe de Sonny Rollins y John Coltrane.

Noticias relacionadas

Su formato de trío —saxofón, contrabajo y batería— ofrece una música intensa, directa y altamente interactiva, resultando un concierto elegante donde tradición y modernidad se encuentran en un formato esencial y muy comunicativo con el público. En Jazzazza Jazz Club, el saxofonista estadounidense JD Allen estará acompañado por Francisco M. López al contrabajo y Juanma Barroso a la batería. Será una excepcional oportunidad para disfrutar, en la cercanía de un club de jazz, de uno de los grandes saxofonistas de nuestra época, en un concierto que reunirá tradición, creatividad e improvisación al más alto nivel.