Rufus T. Firefly: "Yo no quiero ser grupo de culto, quiero ser el mejor grupo de la historia de España"

Mantenerse en los márgenes de la comercialidad y, al mismo tiempo, convertirse en una banda de referencia incontestable es un equilibrio que muy pocos consiguen en España. Rufus T. Firefly no hace canciones para el algoritmo de TikTok. Su octavo y más ambicioso álbum, Todas las cosas buenas (Lago Naranja Records, 2025), es un disco cocinado a fuego lento donde la intensidad instrumental abraza una sofisticación adictiva que, en palabras de sus propios creadores, exigió perder el miedo al eclecticismo puro. Tras una declaración de guerra al ruido de fondo de las salas («Si quieres hablar todo el rato, te vas detrás o, mejor, no vengas»), regresan a la carretera para llevar al público a conectar con la frecuencia adecuada. La banda siempre ha defendido la escucha activa, y la gira con auriculares inalámbricos fue una declaración de intenciones radical. En la era del murmullo constante y el consumo rápido, Rufus T. Firefly ha decidido levantar un muro sónico contra la distracción.

Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro diseccionan las claves de su sonido, su relación creativa con el productor Manuel Cabezalí y el dulce momento de una trayectoria que sigue recolectando galardones. El refugio de la escucha activa en la era del ruido.

¿Cómo ha sido la experiencia de la ‘Gira de cascos’? En una cultura de concierto actual donde el ruido de bar a veces tapa a la música, ¿cómo fue la respuesta real del público al verse en una intimidad tan radical con los cascos?

La gira de cascos ha sido una de las cosas más chulas que hemos hecho en toda nuestra carrera. Fue una idea loquísima, pero teníamos muchas ganas de hacerla, nos motivaba mucho, y salió muy bien. Fue superbonita, la gente respondió de una manera increíble; creo que todo el mundo lo entendió. Había mucho asombro, tanto en el público como en nosotros mismos, porque nunca habíamos hecho algo así, ni la gente que vino a los conciertos había visto algo así, y era una manera de presentar en vivo el disco nuevo antes de que saliera, enseñarlo por primera vez tocando en vivo con todos los detalles de los auriculares. A mí me gusta sobre todo el hecho de romper el contexto y salir de los lugares típicos donde se hace música. Con esta gira podíamos tocar en cualquier lado mientras nos pusieran un enchufe. La idea surgió por esto de que nos apetecía mucho poder hacer una presentación del disco en la que la gente pudiera escuchar todo de una manera muy pulcra y concentrada, porque la gente con los auriculares lo único que podía hacer era escuchar. Se podía dar un paseo, tomar algo, podía estar de una manera totalmente libre, pero tenía que escuchar porque estaba con los cascos puestos y no podía interactuar con la gente. Eso fue algo muy bonito.

¿Cuándo? Viernes 5, 21.30 horas ¿Dónde? Mamba Garden, Murcia ¿Precio? Desde 33 euros

Víctor, has comentado que el disco es extremadamente ecléctico y que, al principio, ese abanico de sonidos te daba cierto miedo. ¿En qué momento ese miedo se transformó en la convicción de que este caos estilístico era, precisamente, el alma del álbum?

Una de las cosas de las que nos dimos cuenta al tocar fue precisamente esa, que la gente tenía toda su atención puesta en lo que estábamos tocando; escuchaban todo lo que hacíamos, todos los fallitos y cualquier mínimo desajuste. Eso nos hacía tener que tocar más concentrados, ser un poco más pulcros a la hora de tocar. Es algo parecido a una sesión en vivo en un estudio: tienes que intentar que todo suene genial y hacerlo lo mejor posible porque, claro, te van a oír a la perfección, y sí, nos afectaba, estábamos muy nerviosos. Me acuerdo del primer concierto de cascos, unos nervios increíbles, como hacía un montón de tiempo que no sentía, porque tampoco sabíamos qué iba a pasar ni cómo iba a sonar eso, ni nada de nada. Nos la jugamos un poco, pero creo que salió muy bien.

Definís vuestro sonido actual como una atmósfera envolvente donde el rock se funde con una psicodelia refinada y adictiva. ¿Cómo se consigue mantener el estatus de ‘banda de culto’ y seguir sonando sofisticados sin caer en la autocomplacencia?

A mí me daba un poco de miedo que el disco tuviera un discurso musical tan abierto, que fuera a diferentes caminos y recorriera diferentes mundos. Creo que fue Julia la que de alguna manera me convenció, basándose en que ella pensaba que las canciones estaban muy bien, y que daba igual cómo las vistieras, porque las canciones, según ella, eran muy buenas, y al final yo creo que así nos convenció un poco a todos. Luego llegó Manuel Cabezalí, nuestro productor, y de alguna manera reafirmó esa idea. Dijo: «Creo que en este disco y en estas canciones está todo lo que Rufus sabe hacer concentrado». Él pensaba de broma que era un disco de grandes éxitos de Rufus con canciones nuevas. Recorríamos aquí todo nuestro espectro, y yo creo que esa fue la virtud del disco, que era un disco ecléctico; pasas de una canción superrockera a una electrónica, y casi no te estás dando cuenta. Ahí Manu hizo un trabajo muy bueno de cohesión de todo, porque aunque las canciones sean muy diferentes, claramente están dentro del mismo trabajo y todo funciona muy bien.

En la era del algoritmo de Spotify y las canciones de dos minutos, vosotros apostáis por temas que necesitan tiempo de escucha. ¿Es un acto de fe en vuestro público o una necesidad biológica como músicos?

Si te soy sincero, no tengo muy claro por qué hacemos esta música. Sencillamente es la que nos sale, y aunque las canciones están muy elaboradas, y tienen mucha producción y le damos mucha vuelta a todo, no pensamos más allá de lo que nosotros sentimos. Nunca ponemos al oyente en la ecuación. Evidentemente, hacemos canciones para que le gusten a la gente y se puedan escuchar, y quieres que las canciones que haces gusten a todo el mundo, porque si no, no las sacarías y ya está, pero digamos que intentamos ser muy honestos con lo que queremos contar todo el rato y de la manera en que lo queremos contar, y esa manera nos lleva a este sonido. Es tan sencillo como eso: que somos así. Todo se resumiría en esa frase: hacemos esta música porque somos de esta manera. Quizá tiene mucho que ver con la música que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, no lo sé, a mí no me parece tan inaccesible, pero entiendo que a algunas personas les puedan parecer canciones un poco largas, un poco densas, que tardan en entrar..., pero es que hay mucha música que me gusta que hace eso, y a lo largo de la historia ha habido muchas canciones históricas increíbles que han hecho eso, así que no creo que sea nada preocupante.

La relación con Manuel Cabezali, vuestro productor, es ya una de las alianzas más estables del indie nacional. Sin embargo, con un disco tan ecléctico sobre la mesa, ¿cuál ha sido el mayor reto creativo que habéis tenido con él en esta ocasión?

Manu ha conseguido que el disco haya tenido cohesión. En un disco tan diferente, con canciones tan opuestas, con estilos tan marcados que recorren incluso diferentes décadas, él ha conseguido que todo encaje, que todo forme parte del mismo disco. Él nos conoce muy bien, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para que funcione en nuestro caso, y cómo lo tiene que mezclar. Yo tengo claro que este disco no lo podríamos haber hecho con otro productor, porque no habría entendido nada, nos habría cambiado demasiado la esencia de las canciones. Esa es la magia de lo que ha hecho Manu.

¿Cómo consigue equilibrar esa intensidad instrumental salvaje que os caracteriza con la ‘psicodelia luminosa’ y limpia que define a este octavo trabajo?

Imagino que lo consigue habiendo estudiado mucho y habiendo hecho muchos discos. Manu tiene muchísima experiencia; lleva toda la vida produciendo y mezclando, porque hay una parte muy importante de mezcla en nuestra música. Al final nos conoce muy bien, sabe las cosas que sobran (nosotros siempre tendemos a hacer capas de más, arreglos de más), y él sabe perfectamente cuándo parar; no se corta en decir estas cosas, y eso nos ayuda mucho.

A pesar de no hacer música comercial, la industria y la crítica se rinden ante vuestra propuesta. El palmarés de este ciclo es impresionante. Hubo un titular llamativo en su día: «Rufus T. Firefly se impone a Rosalía en unos Premios Ruido». ¿Cómo se gestiona desde el plano mental que vuestra propuestacompita y gane en impacto crítico a los gigantes del mainstream?

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Es muy bonito todo lo que ha pasado con este disco. Increíble la reacción de la prensa, del público... Estar con 20 años de carrera y que este sea nuestro mejor momento es alucinante, algo impensable. No sé, estamos muy felices. Creo que el mérito que tenemos es que hemos sido fieles a nosotros mismos todo el rato. Se nota mucho, en nuestras canciones, nuestra carrera, nuestros discos, que tenemos una mentalidad muy clara de hacia dónde queremos ir y hacia dónde no. Creo que eso también es lo que ha querido valorar la prensa y lo que ha querido la gente valorar con estos premios. No es tanto el disco en sí, sino lo que simboliza y lo que significa Rufus, que tuene mucho que ver con una idea muy clara, con un amor a la música extremo, y con una filosofia muy romantica de la musica que sobre todo intenta ensalzar el arte, la cosa artística por encima de todo. Nunca hemos tenido demasiadas concesiones. Toda nuestra carrera es muy limpia en ese sentido. Creo que eso es lo que la gente aprecia de lo que hacemos en nuestro trabajo. A mí no me gusta demasiado lo de grupo de culto. Yo no quiero ser grupo de culto. Yo quiero ser, yo qué sé, el mejor grupo de la historia de España. Agradecido de gustarle a la gente que escucha nuestras canciones, muy agradecido a la gente que ha decidido que estos premios eran para nosotros, y felices y muy motivados para seguir haciendo discos y canciones. Ha sido una inyección de moral muy bonita.