La Región de Murcia ya tiene en agenda 14 películas para este año: así está el sector audiovisual regional

La Región de Murcia Film Commission no para. En lo que va de 2026, la consejería ha gestionado la llegada de más de una veintena de largometrajes, series y documentales, de los que 14 ya tienen fecha confirmada de rodaje en el territorio regional. Así lo anunció este jueves la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, antes del inicio de las jornadas profesionales OpenSet, que han reunido en el Anexo del Auditorio Víctor Villegas a un centenar de agentes del audiovisual para analizar el estado del sector y buscar nuevas oportunidades de crecimiento.

En el desglose de lo que va de año, la Film Commission ya ha gestionado el rodaje de una serie —Todo lo necesario, de Movistar Plus+—, un largometraje, siete cortometrajes, un documental, cinco spots publicitarios internacionales y un videoclip.

En cartera y con fecha prevista están además cuatro largometrajes internacionales, siete nacionales, dos películas documentales y una serie para plataformas, más otros proyectos en negociación. "No todos los proyectos se materializan, cada día hay cambios, pero cabe resaltar que estamos en el foco de las productoras", subrayó Conesa.

Ponentes con currículum

Las jornadas, moderadas por el director de Kinótico, David Martos, reunieron a un panel de ponentes que refleja la ambición del encuentro. Uno de ellos es Felipe Lage, fundador de Zeitun Films, la productora gallega de referencia en el cine de autor español: Mimosas, de Oliver Laxe, ganó con su sello el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes 2016, un Laxe nominado al Oscar por Sirat (2026), lo que convierte a Zeitun en una de las productoras independientes más relevantes del panorama nacional e internacional en este momento.

También intervino Manuel Monzón, productor ejecutivo de A Contracorriente Films, la distribuidora de capital español líder en el mercado de salas con más de 20 millones de espectadores acumulados, que tiene en su haber producciones como La librería, de Isabel Coixet —3 Goyas incluido mejor película—, y El ciudadano ilustre —Copa Volpi en Venecia—. Monzón inició su carrera en Filmax diseñando coproducciones internacionales como El perfume o The Machinist, y lleva desde 2011 como productor ejecutivo de A Contracorriente.

La visión de las televisiones como socios coprodutores la aportaron Rosa Pérez, productora ejecutiva de Atresmedia Cine, y Roberto Serrano, director de desarrollo de Secuoya Studios. Desde la Región intervinieron Antonio Peñarrubia, director general de La7, y Alejandro Rius, de la Unión Audiovisual de la Región de Murcia. También participó Nuria Muñoz, de Nexus Creafilms, productora de Sorda, y el localizador Enrique Gutiérrez del Álamo, de Wild Frame Film Location Consulting, especializado en mapear el territorio murciano para producciones internacionales.

El modelo que funciona

El encuentro se aborda hoy en tres sesiones el desarrollo de la industria audiovisual regional, la financiación pública, los casos de éxito y las oportunidades de crear contenidos desde la Región con proyección en plataformas globales.

Un diagnóstico que llega en un momento de explosión del sector con una Film Commission, creada en diciembre de 2022, ha pasado en tres años de gestionar sus primeros rodajes —con Venom: El último baile como carta de presentación— a tener una cartera de catorce producciones confirmadas para este año y dos más en fase de cierre. El camino de la industria del audiovisual murciano está trazado, ahora toca recorrerlo.