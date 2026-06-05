Música
Pike & Delta publican ‘Rockin’ Bomb #3’, su nuevo trabajo en vinilo y plataformas digitales
Seis temas grabados entre Almería y Granada consolidan la unión entre el rockabilly clásico y la energía punk’n’roll del proyecto
Sleazy Records ha publicado Rockin’ Bomb #3, el nuevo trabajo de Pike & Delta, disponible en formato vinilo de 10 pulgadas y en plataformas digitales. El disco recoge seis canciones y supone una nueva entrega del proyecto formado por Pike Cavalero y Niño Delta junto a su banda The Troublemakers.
El álbum se presenta como un trabajo de estudio centrado en la interpretación de banda y en un repertorio basado en el rock’n’roll, el rhythm and blues y el garage. La fusión de estos estilos constituye la base de las composiciones, que se orientan hacia un sonido brutal y directo.
El proyecto reúne a músicos procedentes de diferentes entornos del sur peninsular, con conexiones entre la escena de Almería y la de Granada. Esa mezcla se refleja en un enfoque compartido del rock de raíces, con referencias al rockabilly y al punk’n’roll como ejes principales del sonido del grupo.
Rockin’ Bomb #3 continúa una línea de trabajo en la que Pike & Delta han ido desarrollando un repertorio centrado en la energía del directo y en formatos de composición breves. El disco mantiene ese planteamiento y lo traslada a un formato de seis temas que funcionan como bloque compacto.
El lanzamiento se enmarca dentro de la actividad reciente del dúo y sus colaboradores, que mantienen una presencia activa en directo dentro del circuito de salas y festivales vinculados a la escena rockabilly y garage del país.
- En directo: ElPozo Murcia-Jaén Paraíso Interior
- EN DIRECTO | Estabilizado el incendio de El Valle-Carrascoy más de 24 horas después de su origen
- Un incendio forestal en Los Garres y Lages moviliza a Bomberos Murcia y obliga a solicitar medios aéreos
- La última hora del incendio en El Valle-Carrascoy, en directo
- José Abellán descubre algo inesperado en el corazón de un paciente joven y lanza un aviso: 'Os la jugáis
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un mágico pueblo de Murcia con combates, fuego y un viaje al siglo XIII
- Pepe Guillén está tardando
- La princesa Leonor, una ‘Cowboy de la A3’ en su visita a Murcia