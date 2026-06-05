Pike & Delta publican ‘Rockin’ Bomb #3’, su nuevo trabajo en vinilo y plataformas digitales

Sleazy Records ha publicado Rockin’ Bomb #3, el nuevo trabajo de Pike & Delta, disponible en formato vinilo de 10 pulgadas y en plataformas digitales. El disco recoge seis canciones y supone una nueva entrega del proyecto formado por Pike Cavalero y Niño Delta junto a su banda The Troublemakers.

El álbum se presenta como un trabajo de estudio centrado en la interpretación de banda y en un repertorio basado en el rock’n’roll, el rhythm and blues y el garage. La fusión de estos estilos constituye la base de las composiciones, que se orientan hacia un sonido brutal y directo.

El proyecto reúne a músicos procedentes de diferentes entornos del sur peninsular, con conexiones entre la escena de Almería y la de Granada. Esa mezcla se refleja en un enfoque compartido del rock de raíces, con referencias al rockabilly y al punk’n’roll como ejes principales del sonido del grupo.

Rockin’ Bomb #3 continúa una línea de trabajo en la que Pike & Delta han ido desarrollando un repertorio centrado en la energía del directo y en formatos de composición breves. El disco mantiene ese planteamiento y lo traslada a un formato de seis temas que funcionan como bloque compacto.

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El lanzamiento se enmarca dentro de la actividad reciente del dúo y sus colaboradores, que mantienen una presencia activa en directo dentro del circuito de salas y festivales vinculados a la escena rockabilly y garage del país.