Llega a San Javier ‘El efecto’, una reflexión sobre los sentimientos humanos y los factores bioquímicos que les afectan

Este sábado, 'El efecto' llega al Teatro de Invierno de San Javier. La obra, escrita y creada por Lucy Prebble, aterriza en la Ciudad del Aire para celebrar su primer cumpleaños en los teatros españoles, una obra dirigida por Juan Carlos Fisher.

Elena Rivera, Alicia Borrachero, Fran Perea e Itzan Escamilla desarrollarán esta reflexión sobre los sentimientos humanos y los factores bioquímicos que afectan a estos. «Hasta el público parece que forma parte del ensayo clínico», ha remarcadoElena Rivera acerca de la importante puesta en escena que crea Fisher.

La historia sigue a dos jóvenes voluntarios -Elena Rivera e Itzan Escamilla- que participan en un ensayo farmacológico. Entre ellos se establecerá una relación amorosa que les hará plantearse si es real o un efecto secundario de la medicación. Por otro lado, los responsables del estudio -Fran Perea y Alicia Borrachero- entran también en el torbellino de dudas que alienta este estudio.

Entre la neuroquímica y el amor

Entre la tensión psicológica y la emoción, el texto estimula a cuestionarse sobre la relación entre mente y cuerpo, emoción y razón. «¿Somos solamente química? ¿Hay algo más allá del cerebro?», expuso Alicia Borrachero durante la presentación de la obra. Su personaje aporta el contrapunto holístico a la ciencia psiquiátrica ortodoxa, representada por Fran Perea. De hecho, Borrachero ha definido el dilema como: «¿Hay Viagra para el alma?».

La espiral absorbe a los espectadores y les interpela directamente. «El público sale con muchas preguntas», ha aseverado Elena Rivera, quien además ha invitado al público a sumarse a lo que para ella es «un viaje sensorial y emocional».

El origen de‘El efecto parte de la dramaturgia de la británica Lucy Prebble, guionista de la serie Succession, y que con su adaptación española lleva poco más de un año -que se cumplió este 9 de abril, según ha recordado Borrachero- girando por los principales teatros de la mano de Juan Carlos Fisher, responsable de montajes como Grease o Mamma Mía!.

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Los cuatro protagonistas han estado de acuerdo en remarcar que es un texto que les deja «exhaustos». La exigencia interpretativa es alta y según Itzan Escamilla: «Esta obra me ha hecho reflexionar mucho, pero a nivel actoral». Con lo que, además del trabajo de guion sobre la fragilidad humana, El efecto ahonda de forma transversal en la fragilidad de quien actúa y cómo expone su cuerpo como herramienta de expresión. Elena Rivera se siente a gusto con sus compañeros de reparto: «Disfruto mucho cada vez que nos miramos a los ojos».