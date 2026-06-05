Libros bajo la luna de 'abril': la fiesta que alargó la Feria más allá del Retiro para celebrar el pulso del mundo editorial

Es curioso cómo abril se ha convertido en una promesa literaria. Es el mes en el que se abren ventanas y se agitan deseos. Un sueño de reinicio que Geoffrey Chaucer dejó patente en Los cuentos de Canterbury y que, más tarde, con el mismo afán renovador, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado reivindicaron a través del agua, la luz y el campo. Elizabeth von Arnim, por su parte, lo convirtió en un signo de transformación. Y T. S. Eliot, en la imponente La tierra baldía, ojo, lo elevó a la categoría de huracán emocional. Abril sirve para nombrar ese lugar delicado donde la vida parece empezar de nuevo. Y, anoche, en el Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid, algo así sucedió: la fiesta de abril, el suplemento literario de Prensa Ibérica, fue la excusa perfecta para que el mundo editorial se reencontrarse. Hubo confidencias, risas y abrazos. Pero, sobre todo, buena literatura. Quién sabe si, de ahí, ojalá, saldrán nuevos brotes.

Era viernes de Feria. Y, tras una jornada maratoniana en el Retiro, no había nada como compartir sensaciones y descargar la tensión que autores y libreros llevan acumulando para que la cita estuviera a punto. Se notaba el entusiasmo, el revuelo no desapareció durante las tres horas que duró la velada. “El atrevimiento de abril es ser una vía de comunicación de la prosa, el ensayo o la poesía donde se recoge el sentir de todo un sector. No sólo de escritores y editores, sino de todos los que hacen posible que un libro llegue a las manos de los lectores”, señaló Álex Sàlmon, padre de la criatura y anfitrión. España publica más de 90.000 libros al año, unos 252 al día. Cifras desveladas en el último Congreso de Librerías que confirman la edad dorada que el mercado está viviendo: en parte, gracias a la revalorización del español y la adaptación de nuevos formatos. Todo suma.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Luis Magrinyà, escritor; e Idoia Moll, directora de Alba Editorial. / José Luis Roca / EPC

Entre cócteles diseñados para la ocasión, la conversación fue tomando la forma de mapa sentimental del oficio: los títulos que llegan tarde y aun así salvan una temporada, las novelas que nacen de una frase escuchada al azar, los curiosos que aparecen de pronto y justifican meses de encierro, las firmas que agotan pero reconcilian... Había en el ambiente esa mezcla tan reconocible de cansancio feliz y fe obstinada que sostiene al gremio. Entre sorbos y caladas, desfilaron algunos de los nombres del momento: Benjamín Labatut, Fernando Aramburu, Patricio Pron, Pol Guash, Loquillo y Ana Merino. María Dueñas, reina habitual de este salón, tampoco quiso perderse el encuentro. “Mi relación con el público, por suerte, no ha cambiado. Tengo una tribu muy fiel a la que sigue sumándose gente. Sólo le pido al mundo editorial que no pierda jamás la ilusión. Tenemos que seguir luchando. Remamos”, comentó mientras Irene Lozano, al fondo, en la terraza, disfrutaba relajado del atardecer.

Inés Martín Rodrigo, periodista y escritora, junto a María Dueñas, escritora, y José María Sanz Beltrán, 'Loquillo'. / JOSÉ LUIS ROCA

Con Inés Martín Rodrigo, triunfadora del Nadal 2022 por Las formas del querer, como su redactora más destacada, abril se ha consolidado como un referente en la prensa. No faltaron políticos, empresarios y comunicadores a una cita que, con el patrocinio del grupo Planeta, se ha convertido en un exponente único. En especial, por la fecha en la que se celebra: el enorme escaparate que acoge Madrid hasta el 14 junio supondrá hasta el 20% de la facturación anual. “La Feria tiene algo de fuego artificial que me fascina. Es un derroche de amor a los lectores. Fíjate, a veces, incluso he llegado a sentir frustración por no poder devolverles todo el cariño recibido”, comentó Sonsoles Ónega, uno de los grandes fenómenos editoriales desde Las hijas de la criada. Tuvo 21 ediciones, 500.000 ejemplares despachados y una serie de televisión. Hoy, hace lo propio con Llevará tu nombre, su última apuesta.

Un paréntesis luminoso

“La fiesta es el momento perfecto para hablar de lo que viene y de lo mal que está la profesión periodística porque, evidentemente los intereses y las penas son comunes, pero también de las cosas más banales y anecdóticas. Además, como no es raro que entre los invitados estén autores de paso por Madrid, siempre es una sorpresa que la persona que te ha quitado el último canapé de la bandeja resulte ser un premio Cervantes, un Planeta o un Herralde”, bromeó Eduardo Bravo, escritor y colaborador de la casa. En el número 200 del suplemento que acaba de editarse, ha hecho un repaso por los carteles diseñados a lo largo de las 85 ediciones de la Feria. Lo que demuestra que, en abril, como buen prescriptor, los libros no sólo se leen, también se dibujan, se respiran, se imaginan. Por sus páginas han pasado Alana S. Portero, Pere Gimferrer, Siri Hustvedt, Joan Didion, Álvaro Pombo y Annie Ernaux, entre otros. Lo más granado de las letras universales.

Álex Sàlmon, director del suplemento 'abril', junto José María Sanz Beltrán, 'Loquillo', y Gemma Martínez, directora de 'El Periódico'. / JOSÉ LUIS ROCA

La fiesta funcionó así como un paréntesis luminoso dentro del vértigo de estos días. En una ciudad tomada por libros, la noche permitió levantar la vista de la agenda y recordar que la cultura también se construye en esos encuentros menos solemnes, cuando las conversaciones se alargan y los proyectos empiezan a imaginarse antes incluso de tener nombre. Y ahí los editores juegan un papel clave: estuvieron Juan Cerezo, de Tusquets; Carme Riera, de Alfaguara; Idoia Moll, de Alba; Silvia Sesé, de Anagrama; Belén López, de Planeta; y David Trías, de Penguin Random House. “Me encanta cuando alguien se me acerca un tiempo después de haber sacado una novela y me da sus impresiones. Este proceso de enfriamiento es maravilloso. No todo tiene que ser inmediato”, dijo Marta Jiménez Serrano. Algún que otro comentario sobre la inminente llegada del Papa León XIV cayó. No obstante, se diluyó rápido cuando de novedades se trató de hablar: las más repetidas fueron Comerás flores, de Lucía Solla; La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza; Las cabras, de Pilar Asuero; Coloquio de invierno, de Luis Landero; y Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera. Si algo ha conseguido abril es que se hable de libros durante todo el año.

Noticias relacionadas

'Flashes' y combinados

Mientras los flashes iluminaban el exterior, en el interior se servían combinados sin parar. Y, poco a poco, los corrillos fueron abriéndose. Fue ahí cuando, de verdad, bajo riesgo de resaca, ciertas conversaciones salieron a la palestra. No desvelaremos nada. Lo más probable es que, en un tiempo, tal vez, se hagan realidad. Quién sabe. “Desde el primer momento tuvimos claro que había que lanzar este suplemento. Queríamos que fuese un proyecto comprensivo con todo el movimiento literario de España. Y, bueno, no sólo hemos llegado al número 200 con el ánimo que empezamos, sino que además tenemos las fuerzas suficientes de seguir adelante”, subrayó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, flanqueado por Arantza Sarasola, vicepresidenta, y Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial. A su lado, Armando Huerta y Gemma Martínez, directores El Periódico de España y El Periódico, respectivamente, asentían atentos. Con su discurso destacó el buen hacer de abril, una cabecera que ha sabido ocupar un lugar propio en el ecosistema cultural. Quizá, por ello, la fiesta no sonó a balance, sino a continuidad. La confirmación de que todavía hay espacios capaces de celebrar lo que nos hace feliz: libros llamados a durar, libros para sanar, libros llenos de heridas, libros que se recomiendan en voz baja, libros prestados… Libros bajo la luna de abril.