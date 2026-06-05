‘La Insurrección Tour’ de Dani Fernández toma Murcia

Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español y completar un 2025 inolvidable, Dani Fernández anunció La Insurrección Tour, no solo una serie de conciertos, sino también declaración de intenciones, punto de inflexión. Nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino consciente. Un movimiento que anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante.

Este nuevo proyecto llega en el mejor momento de la carrera de Dani Fernández. Su álbum La jauría entró directamente al número 1 en listas, alcanzó 238 millones de streams y ya es disco de oro. Sus singles Todo cambia y Me has invitado a bailar son ya platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país. Su documental Todo cambia triunfó en cines y se ha consolidado en plataformas. En su gira anterior colgó el sold out en todas las fechas: más de 70.000 entradas, incluyendo dos Movistar Arena (Madrid). Todo confirma que Dani Fernández es ya una de las figuras más importantes de la música española en estos momentos.

Auryn eran los One Direction españoles, cinco jovencitos que llegaron a la cima del éxito. Ahora la música de Dani Fernández ha conquistado el panorama pop en español. Su álbum debut, Incendios (2019), consiguió varias nominaciones en los premios más importantes de la música.

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El ex Auryn vuelve a los escenarios el próximo 6 de junio en Murcia, tras haber tenido que cancelar varias actuaciones por la lesión sufrida durante un concierto en Valencia. Su regreso tendrá lugar dentro del ciclo Las Noches del Malecón, con una actuación prevista en Espacio Norte. «Cuando termine esta gira voy a desaparecer un tiempo», anunció. La gira es muy especial por varios motivos, y uno es su mensaje. El cantante quiere acabar con la tendencia actual en la que, sin quererlo, se ha visto envuelto y no le representa. Una gira que anima a abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante.