Bertín Osborne cancela varios conciertos por problemas de salud

El cantante Bertín Osborne iba a abrir los conciertos de la feria de Plasencia, el próximo miércoles, 10 de junio, en la plaza Mayor, pero finalmente no se pudo realizar la contratación y ha sido sustituido por Huecco.

Hasta ahora, únicamente se conocía que la empresa promotora no había presentado en el plazo establecido la oferta económica necesaria para la adjudicación y posterior contrato, pero esta semana, el propio cantante ha querido dar explicaciones a través de sus redes sociales porque ha tenido que cancelar varios conciertos.

Varios conciertos suspendidos

Esto significa que, de haberse culminado la contratación con el Ayuntamiento de Plasencia, no podría podido actuar porque, este fin de semana, tenía previsto hacerlo en Galicia y ha anunciado que no le será posible por problemas de salud y que también ha tenido que decir adiós a otros conciertos previstos.

Con evidentes dificultades para hablar, Osborne ha señalado en un vídeo que ya tiene dos millones de visualizaciones que, ante la cancelación de conciertos, "se están oyendo unas cosas, tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo y todavía no, espero", ha dicho.

Lo que ha explicado es que "el covid ha sido muy malo y el mío, el segundo, ha sido malísimo". Tanto es así que ha pasado por "dos neumonías" y "no es normal, no es normal". Como secuelas, ha apuntado: "Tengo los pulmones con muchas manchas, pero me han dicho que no son graves, que es una infección que me estoy cuidando".

"No puedo cantar"

El problema es que, en estas circunstancias, "no puedo ir a cantar este fin de semana a Galicia", ha señalado en alusión a su primer concierto previsto. "No puedo cantar, hablo a duras penas, pero no puedo cantar", ha insistido.

El artista ha hecho alusión también en su publicación a otros conciertos, "no muchos", que ha tenido que suspender -como habría ocurrido con el de Plasencia- y se ha disculpado: "Lo siento muchísimo. Un abrazo enorme".

Aunque el mensaje iba dirigido al público que iba a asistir a su concierto en Galicia, lo cierto es que también en Plasencia tiene seguidores que esperaban la actuación de Bertín Osborne en la plaza Mayor, además gratuita.

Ante la imposibilidad de realizar el contrato, el ayuntamiento ha conseguido encontrar un relevo, el artista extremeño Huecco, que llevará su vitalidad al escenario montado para la ocasión, al que se acercarán los placentinos tras los fuegos artificiales que tendrán lugar en el parque del Cachón.

La jornada de arranque de las fiestas

En concreto, la feria arrancará ese miércoles 10 a mediodía, sobre las 14.30 horas, con las charangas por el centro de la ciudad para animar las primeras cañas.

Por la tarde, a las 17.30 horas, la batucada de Santuka La Perla recorrerá la plaza Mayor y aledaños y, a las nueve de la noche, tendrá lugar el tradicional reparto de sombreros y abanicos ,a las puertas del ayuntamiento.

Reparto de sombreros y abanicos, en la plaza Mayor de Plasencia, por la feria. / Toni Gudiel

En torno a media hora más tardes, a las 21.30 horas, será el pregón de las fiestas, a cargo de Álvaro García Alonso, más conocido como Baby García y, a las 22.15 horas, tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales desde El Cachón. Para finalizar la noche en la zona centro, a las 23.30 horas será el concierto de Huecco en la plaza Mayor y quien quiera podrá alargar la jornada en el recinto ferial.

El resto de conciertos

Respecto al resto de la programación musical organizada con motivo de la feria, arrancará este sábado, en la plaza Mayor, con varios DJ. A las 21.00 horas, pondrá música Javier Albalá; a las 21.30 horas, Blood Brothers; a las 22.30 horas, Dani Serra y cerrará, a partir de las 23.30 horas, Belén Jurado.

Ya en plena feria, el jueves 11 de junio, será el turno de Decai, a las 23.00 horas, en la plaza Mayor. Los gaditanos sustituirán a Ladilla Rusa, el grupo que previamente había anunciado el ayuntamiento y que finalmente no ha podido contratar "debido a problemas administrativos y de agenda ajenos a la voluntad de todos".

El viernes 12, tendrá lugar el único concierto con entradas a la venta de las fiestas, el de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh y de gira en solitario, a las 22.00 horas en la Torre Lucía.

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Para finalizar, el sábado 13, habrá una doble cita musical en la plaza Mayor. A las 22.00 horas, actuará el grupo Un Pingüino en mi Ascensor, en la plaza Mayor y a las 23.30 horas, tendrá lugar el espectáculo Paco Santos Music, en el mismo escenario.