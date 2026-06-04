San Javier Fest 2026: Els Joglars, Rocío Molina y los tambores japoneses de Yamato se suman a la 56ª edición

La cultura volverá a marcar el pulso del verano en San Javier. La Ciudad del Aire acogerá del 30 de julio al 23 de agosto la 56ª edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, una cita que, después de más de medio siglo de trayectoria, mantiene una posición singular dentro de la programación estival del sureste español.

La presencia en esta 56ª edición de la compañía japonesa Yamato The Drummers of Japan, el desembarco de la compañía peruana Teatro La Plaza con una de las versiones más reconocidas de Hamlet de los últimos años, el regreso de Els Joglars y la participación de figuras como Rocío Molina o Luz Casal configuran un programa que alterna nombres de amplio reconocimiento popular con algunas de las propuestas más relevantes de la creación contemporánea.

El programa fue dado a conocer este jueves en el Ayuntamiento de San Javier durante un acto presidido por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, el alcalde, José Miguel Luengo y el concejal de Cultura y director del festival, David Martínez. La presentación incluyó una actuación del Ensamble Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, que sirvió para reivindicar el papel de un certamen que afronta su 56ª edición convertida en una de las grandes citas culturales del verano mediterráneo.

Conesa subrayó que "el certamen se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales del verano español y destacó su capacidad para proyectar la imagen de la Región más allá de sus fronteras", una idea que también manifestó Luengo, destacando que el festival "forma parte de la estrategia municipal para consolidar a San Javier como una referencia cultural durante los meses de verano".

Una escena de El retablo de las maravillas, de Els Joglars / T.C

Tradición y contemporaneidad

El festival volverá a tener como escenario principal el Auditorio Parque Almansa, donde se desarrollarán once noches de programación a las 22.30 horas, mientras que las plazas, paseos marítimos y espacios públicos del municipio acogerán actividades gratuitas a partir de las diez de la noche.

David Martínez señaló que la programación se articula en torno a la "revisión contemporánea de los clásicos, la búsqueda de lenguajes propios y el diálogo entre distintas generaciones y tradiciones escénicas, con especial protagonismo para Japón y Perú como países invitados".

La programación comenzará el 2 de agosto con Blaubeeren, obra de Moisés Kaufman y Amanda Gronich dirigida por Sergio Peris-Mencheta. El montaje toma como punto de partida la aparición de un álbum fotográfico inédito de la Segunda Guerra Mundial para plantear una reflexión sobre la memoria histórica, la responsabilidad colectiva y la capacidad de las sociedades para convivir con el horror.

El 6 de agosto, el Siglo de Oro español ocupará el escenario con La dama boba, una de las comedias más conocidas de Lope de Vega, en una producción dirigida por Josep Maria Mestres. La obra mantiene intacta una reflexión que continúa despertando interés cuatro siglos después: la relación entre educación, inteligencia, deseo y libertad personal.

Dos días después, el 8 de agosto Els Joglars celebrará sus 65 años de trayectoria con El retablo de las maravillas, una revisión contemporánea del texto cervantino firmada por Albert Boadella y Ramón Fontseré. La pieza recupera la sátira original para abordar cuestiones tan actuales como la presión social, la construcción de consensos artificiales y el miedo a disentir.

La compañía catalana celebrará sus 65 años de trayectoria con El retablo de las maravillas

La programación clásica continuará con La Barraca, adaptación escénica de la novela de Vicente Blasco Ibáñez dirigida por Magüi Mira, prevista para el 12 de agosto. El conflicto por la tierra, la exclusión social y los mecanismos de rechazo colectivo articulan un relato que mantiene sorprendentes resonancias contemporáneas.

El Hamlet peruano que ha recorrido medio mundo

El 14 de agosto, de la mano de la compañía peruana Teatro La Plaza, traerá su versión de Hamlet, que ha pasado por escenarios de referencia en América y Europa y ha sido reconocida por replantear el clásico shakespeariano desde una perspectiva inclusiva. El montaje está interpretado por actores con síndrome de Down y utiliza la célebre pregunta del príncipe danés —"ser o no ser"— para cuestionar los modelos sociales que siguen condicionando quién ocupa espacios de visibilidad y quién permanece en los márgenes.

La danza tendrá uno de sus momentos centrales el 16 de agosto con la presencia de Rocío Molina, una de las creadoras españolas con mayor reconocimiento internacional. La bailaora malagueña presentará Calentamiento, una pieza que explora el instante previo a la representación, ese territorio en el que el cuerpo comienza a activarse antes de que se produzca el encuentro con el público.

La música viaja de Japón a Luz Casal

La dimensión internacional del programa tendrá uno de sus momentos más espectaculares el 4 de agosto con Hinotori, las alas del Fénix, el nuevo espectáculo de Yamato The Drummers of Japan. Inspirado en la figura mitológica del ave fénix, plantea una reflexión sobre la transformación y la capacidad de renacer a través del ritmo y el movimiento.

El espectáculo 'Hinotori, Las alas del Fénix' de Yamato / L. O.

El último gran capítulo musical llegará el 23 de agosto con la ya anunciada Luz Casal, encargada de clausurar el festival. La cantante gallega presentará Me voy a permitir, un trabajo en el que conviven influencias de la chanson francesa, la canción latinoamericana y el rock.

La calle como espacio cultural

Una de las características que ha definido la evolución reciente del festival es su progresiva apertura hacia el espacio público. La programación gratuita arrancará el 31 de julio en la Plaza de España con Sísifos, de la compañía murciana UpArte, una propuesta de circo contemporáneo inspirada en el mito griego reinterpretado por Albert Camus.

El 10 de agosto llegará Winter Speaks, de Sebastián Paladines y Arena Teatro y Danza. El 15 de agosto, Santiago de la Ribera acogerá Elipsión, espectáculo itinerante de teatro de calle y creación visual, mientras que el 19 de agosto el Puerto Tomás Maestre será escenario de Instants, una pieza centrada en la memoria, los cuidados y el paso del tiempo.

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Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de un ciclo cinematográfico gratuito en el Teatro de Invierno. La programación permitirá revisar títulos como Hamnet, de Chloé Zhao (30 de julio); El perro del hortelano, de Pilar Miró (7 de agosto); La novia, adaptación de Bodas de sangre dirigida por Paula Ortiz (13 de agosto); y El cautivo, de Alejandro Amenábar (21 de agosto).