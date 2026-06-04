El documental sobre La Algameca Chica se estrena este viernes en Cartagena

El documental que descubre la historia, la identidad y los encantos de La Algameca Chica se estrenará este viernes, 5 de junio, a las 20.00 horas, en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena, con entrada gratuita. La película, dirigida por la cineasta, fotógrafa y periodista murciana Blanca Pérez de Tudela, es el primer largometraje documental dedicado a este singular enclave costero de la ciudad portuaria.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Algameca Chica, José Manuel de Haro, destaca que el filme "refleja con rigor y honestidad la historia, la identidad, el valor patrimonial y etnográfico de La Algameca Chica a través de diversos testimonios". El resultado es un largometraje de 60 minutos que ofrece una mirada real sobre este poblado con tres siglos de historia y una lucha constante por su permanencia.

La vida cotidiana de sus habitantes

La película retrata la vida cotidiana y la singularidad de este emblemático y pintoresco enclave mediante una amplia variedad de voces. Junto a los vecinos, intervienen expertos como el historiador José Ibarra, el sociólogo y antropólogo Diego Fernández, la profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena Socorro García y el actor conocido como La Dani, ganador del Premio Feroz y nominado a los Premios Goya.

El largometraje ofrece una mirada a la vida cotidiana de sus habitantes / L.O.

Pérez de Tudela inició el rodaje en agosto de 2023 de forma autónoma e independiente, sin financiación ni respaldo institucional. En marzo de 2024 impulsó una campaña de micromecenazgo a través de Verkami, con la que logró reunir alrededor de 10.000 euros. Esa aportación permitió finalizar el rodaje y afrontar la postproducción.

En la fase final se incorporó al proyecto la productora Twin Freaks, con Juan Poveda como productor ejecutivo, aportando el respaldo técnico y narrativo necesario para dar forma definitiva al documental.

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El documental tuvo su primera proyección el pasado 26 de mayo en la Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia, donde completó las 400 localidades disponibles y dejó a cerca de un centenar de personas sin poder acceder por aforo completo. De Haro confía en que el estreno en Cartagena vuelva a despertar una gran expectación entre el público.