Arde Bogotá anuncia una nueva gira: estos son los lugares que visitará

Arde Bogotá volverá a cruzar el Atlántico este otoño. La banda cartagenera ha anunciado ABT002, una nueva gira internacional que la llevará de regreso a Estados Unidos y México con una serie de conciertos en salas de formato reducido tras cerrar recientemente un recorrido mundial que reunió a más de 32.000 espectadores en nueve países.

La nueva gira arrancará el próximo 8 de noviembre en Elsewhere Hall, en Brooklyn (Nueva York), continuará el 15 de noviembre en Pacific Electric, en Los Ángeles, y hará escala el 18 de noviembre en la sala Metropolitan de Ciudad de México. Según ha avanzado el grupo, estas primeras fechas forman parte de una nueva etapa internacional que tendrá continuidad en los próximos meses y que también llegará a España.

Lejos de los grandes recintos, la propuesta apuesta de nuevo por espacios de menor aforo para favorecer una relación más directa con el público, una fórmula que la banda ya ha explorado durante sus últimas giras fuera de España.

Las nuevas canciones del próximo disco

Además de repasar algunos de los temas más reconocibles de su repertorio, los conciertos servirán para seguir presentando en directo Instrucciones, el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

La canción forma parte del nuevo álbum que Arde Bogotá ha grabado en Los Ángeles junto al productor estadounidense Joe Chicarelli, ganador de varios premios Grammy y conocido por sus trabajos con artistas como The Strokes, Morrissey o The Killers. La banda también prevé incorporar al repertorio otras composiciones inéditas que todavía no han sido publicadas y que formarán parte de esta nueva etapa artística.

Tras una gira con más de 32.000 espectadores

El anuncio llega apenas unos días después de que el grupo cerrara su último recorrido internacional, una gira que pasó por ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, Ciudad de México, Bogotá, Lisboa, París, Londres, Berlín o Milán y que reunió a más de 32.000 asistentes.

Con este nuevo proyecto, Arde Bogotá continúa estableciendo una presencia internacional que se ha intensificado durante los últimos años y que ha convertido al grupo cartagenero en una de las bandas españolas con mayor proyección exterior dentro del panorama del rock alternativo y la música independiente.