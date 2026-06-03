Patrionio
La Región incorpora más de 9.000 fotografías de Cristóbal Belda, uno de los grandes cronistas visuales del siglo XX
La donación al Archivo General incluye imágenes de la huerta, la Semana Santa, el patrimonio artístico y la vida cotidiana, además de 140 negativos del fotógrafo decimonónico Juan Almagro
El Archivo General de la Región de Murcia ha incorporado a sus fondos el legado fotográfico de Cristóbal Belda Navarro (1901-1971), considerado por especialistas uno de los fotógrafos más importantes de la historia contemporánea murciana. La donación, formalizada por su hijo, el historiador del arte y catedrático emérito de la Universidad de Murcia Cristóbal Belda, permitirá la conservación y consulta pública de un conjunto documental formado por más de 9.000 imágenes.
El archivo ofrece un amplio recorrido visual por la Murcia del siglo XX. Entre sus fondos destacan fotografías relacionadas con la Semana Santa, el patrimonio religioso, la transformación urbana de la capital, la arquitectura tradicional, la vida en la huerta y numerosos retratos que documentan la evolución social de la Región durante varias décadas.
Además de su interés documental, el fondo incluye trabajos de carácter artístico y arqueológico que reflejan la estrecha vinculación del fotógrafo con el estudio y difusión del patrimonio murciano.
Los negativos de Juan Almagro
Uno de los elementos más valiosos de la colección son los cerca de 140 negativos sobre placa de vidrio de Juan Almagro (1837-1899), considerado por numerosos investigadores como el fotógrafo murciano más destacado del último tercio del siglo XIX.
Estos materiales se conservaron gracias a la labor de recuperación realizada por el propio Cristóbal Belda Navarro y constituyen una fuente excepcional para conocer la Murcia de finales del Ochocientos.
Un referente de la fotografía patrimonial
Formado inicialmente en el dibujo y la pintura, Belda desarrolló una carrera fotográfica de casi medio siglo en la que destacó especialmente por sus imágenes de la obra de Francisco Salzillo y por sus conocidas series dedicadas a las calles, plazas y monumentos de Murcia.
Su trabajo resulta aún más singular por haber desarrollado gran parte de su trayectoria pese a padecer una importante limitación visual de origen congénito. Aun así, construyó un archivo de enorme valor histórico y artístico que hoy constituye una referencia para investigadores y especialistas en patrimonio.
Desde la consejería de e Turismo, Cultura y Deportes detacan esta incorporación al Archivo General como "uno de los conjuntos documentales más relevantes para estudiar la evolución cultural, urbana y social de la Región de Murcia durante buena parte del siglo XX.
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