El Fortaleza Sound cancela su edición de 2026 por la baja venta de entradas

El festival Fortaleza Sound no celebrará finalmente su edición de 2026. La organización ha anunciado la cancelación del evento previsto para los días 26 y 27 de junio en Lorca al no haber alcanzado la venta mínima de entradas necesaria para garantizar su viabilidad económica.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, los promotores explican que la decisión se ha tomado tras "analizar todas las alternativas posibles". Según indican, la venta de entradas ha resultado "insuficiente para poder asumir los costes que requiere la organización y ejecución del festival".

La organización reconoce que se trata de una decisión difícil y lamenta especialmente las "molestias ocasionadas a quienes ya habían adquirido sus abonos". Asimismo, señala que trabaja ya en los procedimientos derivados de la cancelación y que informará próximamente sobre el proceso de devolución de entradas.

La cancelación se produce a menos de un mes de la fecha prevista para la celebración del festival y supone un revés para la programación musical de Lorca, donde el Fortaleza Sound se había establecido en tres años como una de las principales citas musicales del verano.

La organización ha agradecido además el apoyo recibido por parte de patrocinadores, administraciones públicas, colaboradores y voluntarios que han participado en el proyecto.

Las redes apuntan al cartel y la saturación de festivales

El anuncio ha generado numerosas reacciones entre asistentes habituales y seguidores del festival. Aunque muchos usuarios han expresado su tristeza por la cancelación y han recordado el éxito de las ediciones anteriores, también han surgido críticas sobre la estrategia seguida este año.

Entre los comentarios más repetidos figura la sorpresa por una cancelación anunciada apenas tres semanas antes de la celebración del evento. Algunos usuarios consideran que las previsiones sobre la venta de entradas debían conocerse con antelación y cuestionan que la decisión se haya comunicado tan cerca de las fechas previstas.

También se repiten las críticas al cartel de esta edición. Varios asistentes consideran que la programación tenía menos atractivo que en años anteriores. "El bajonazo en el cartel no presagiaba nada bueno", señalaba uno de los comentarios publicados tras conocerse la noticia.

Entre los artistas de esta edición figuraban nombres como Amaia, Nena Daconte, Malmö 040, Amatria, Innmir, Neverland Bari, Ruto Neón, Virginia Díaz, La M.O.D.A, Ruth, Chiquita Movida, Siloé, Nuevos Vicios, Anabel Lee y Victorias.

Otros usuarios apuntan a un problema más amplio relacionado con la proliferación de festivales de música en España. Un seguidor definía la situación como consecuencia de una "burbuja festivalera" caracterizada por carteles similares y una oferta cada vez más homogénea en distintos puntos del país.

Preocupación por los gastos ya realizados

La cercanía de la cancelación respecto a las fechas del festival también ha generado malestar entre algunos asistentes que ya habían planificado el viaje a Lorca. Varios comentarios recuerdan que, además de las entradas, muchas personas habían reservado alojamiento y transporte con semanas o meses de antelación. Algunos usuarios advierten de posibles pérdidas económicas derivadas de reservas hoteleras no reembolsables y lamentan que la suspensión se haya comunicado tan cerca de la celebración del evento.

Junto a las críticas, numerosos mensajes han mostrado su apoyo a la organización y han lamentado la desaparición, al menos este año, de una de las principales citas musicales del municipio. "Una pena total para Lorca y para los amantes de la música" o "ojalá vuelva algún día" son algunas de las reacciones más repetidas tras el anuncio.

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La cancelación del Fortaleza Sound se suma así a un contexto cada vez más competitivo para los festivales musicales, marcado por el aumento de costes, la fuerte competencia entre eventos y una creciente exigencia del público a la hora de elegir a qué citas asistir.