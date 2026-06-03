Eva Libertad, Jesús Nieto, Tommy Ceballos y otros artistas se convierten en 'maestros' del audiovisual en las aulas murcianas

La fotografía, el cine y el vídeo entrarán el próximo curso en las aulas de una veintena de centros educativos de la Región de Murcia de la mano de algunos de los creadores visuales más reconocidos del panorama cultural murciano.

Cineastas, fotógrafos, artistas visuales y gestores culturales participarán en el proyecto La Cámara Escuela, una iniciativa promovida por La Cámara Roja y respaldada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) que aspira a conectar educación y creación contemporánea.

Entre los profesionales que colaborarán en el programa figuran nombres como Eva Libertad, directora de cine y reciente referente del audiovisual español por su película 'Sorda', ganadora de tres premios Goya, incluido el de Mejor Dirección Novel; el fotógrafo y cineasta Jesús Nieto; el artista visual Tommy Ceballos; la fotógrafa Rosell Meseguer; la creadora Rocío Kunst; Silvia Marte; Ramón Monedero o Cecilia Ibáñez, además de las gestoras culturales Belén Vera y Belén Conesa.

La iniciativa está coordinada por David de Flores, codirector de La Cámara Roja, y pretende incorporar las artes visuales como herramienta educativa en todas las etapas formativas, incluida la Educación Especial.

De consumidores de imágenes a creadores críticos

El programa parte de una constatación sencilla: los jóvenes consumen y generan imágenes de forma constante a través de redes sociales, plataformas digitales y dispositivos móviles, pero rara vez reciben formación para interpretar críticamente esos contenidos.

La propuesta busca precisamente que el alumnado aprenda cómo se construyen las imágenes, qué discursos transmiten y de qué forma pueden convertirse en herramientas para comprender y transformar la realidad.

Para ello se utilizará la metodología conocida como 'Art Thinking', basada en la experimentación artística, el aprendizaje práctico y la reflexión colectiva. El objetivo no es formar fotógrafos o cineastas profesionales, sino desarrollar capacidades vinculadas al pensamiento crítico, la creatividad, la observación y la participación cultural.

Más de 2.000 alumnos

El proyecto ya ha desarrollado una primera fase de investigación durante el actual curso escolar, en la que han participado 150 docentes procedentes de 25 centros educativos, con el objetivo de diseñar metodologías adaptadas a las distintas edades y realidades educativas. La siguiente etapa arrancará durante el curso 2026-2027 con la participación de 20 colegios e institutos y una previsión superior a 2.000 estudiantes.

Cada centro elegirá un proyecto propio durante el primer trimestre. Posteriormente, artistas y creadores trabajarán junto a docentes y alumnado para desarrollar las propuestas, que podrán adoptar formatos muy diversos, desde documentales y cortometrajes hasta exposiciones fotográficas o proyectos audiovisuales colectivos.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, presentó este miércoles junto al creador del proyecto y codirector de La Cámara Roja, David de Flores, esta iniciativa que “une cultura y educación, aplicando cómo disciplinas artísticas como el cine o la fotografía pueden ayudar en el aprendizaje en las aulas, pero también contribuyen a despertar vocaciones artísticas y a fomentar el amor por la cultura y el arte para el desarrollo y el avance de la sociedad”.

Del aula a los espacios culturales

Uno de los aspectos más singulares de La Cámara Escuela es que los trabajos no quedarán limitados al ámbito escolar. La intención es que los resultados finales se exhiban en espacios culturales y comunitarios, acercando las producciones del alumnado al público general.

Para ello participarán gestores culturales encargados de facilitar la presentación pública de las obras y de conectar los proyectos educativos con la programación de museos, centros culturales, salas de exposiciones y otros equipamientos de la Región. Esta iniciativa pretende así generar un ecosistema estable de colaboración entre artistas, centros educativos e instituciones culturales, incorporando el papel de la creación visual como herramienta educativa y como vía de acceso de los jóvenes a la cultura contemporánea.